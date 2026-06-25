Et hospitalssystems bestyrelse er det styrende organ, der har ansvaret for strategisk tilsyn, forvaltningsmæssigt ansvar og kvalitetssikring på tværs af et sundhedssystems institutioner. For en ledende medarbejder med ansvar for hospitalsledelse betyder det at indkalde til bestyrelsesmøde, at man skal koordinere lægedirektørerne, hvis kliniske vagtplaner skifter fra uge til uge, hvilket gør det næsten umuligt at fastlægge en bestemt dato to uger i forvejen. Doodles gruppeafstemning understøtter op til 1.000 inviterede og forbliver åben, indtil tidsplanerne er fastlagte, hvilket giver hver enkelt direktør tid til at svare uden en eneste kæde af opfølgende e-mails.

🎯 Hvorfor læger i ledende stillinger gør det så svært at planlægge møder i hospitalssystemets bestyrelse

Lægedirektører er ikke ledere, der arbejder fra kl. 9 til kl. 17. En hjertekirurg kan have vagt indtil torsdag; en overlæge kan blive sat på nattevagt midt i måneden. Når en ledende medarbejder i hospitalets administration sender en kalenderinvitation til et bestyrelsesmøde i hospitalssystemet to uger i forvejen, kan halvdelen af bestyrelsen ikke bekræfte deres deltagelse, en tredjedel accepterer foreløbigt, og de resterende pladser vil ændre sig, så snart den næste kliniske vagtplan bliver offentliggjort.

Traditionelle planlægningsværktøjer behandler dette som et engangsproblem: Vælg en dato, send en invitation, følg op på svarene. Denne model fungerer ikke for bestyrelsen i et hospitalsystem, fordi begrænsningen ikke er villigheden til at deltage, men den kliniske uforudsigelighed. En lægedirektør ved reelt ikke, om vedkommende vil være på vagt den foreslåede tirsdag, før vagtplanen offentliggøres – ofte kun få dage før.

Resultatet er, at en ledelsesansvarlig bruger timer på manuel opfølgning, omlægger bestyrelsesmøder i sidste øjeblik eller må acceptere risikoen for manglende beslutningsdygtighed, fordi for få bestyrelsesmedlemmer har bekræftet deres deltagelse i tide. Ingen af disse udfald er i overensstemmelse med bestyrelsens forpligtelser som forvalter eller sundhedssystemets ledelseskalender.

🛠 Sådan fungerer Doodles gruppeafstemning for bestyrelsen i et hospitalsystem

Doodles gruppeafstemning er udviklet netop til denne type problem med løbende ledige tidspunkter. En ledelsesansvarlig på hospitalet opretter en afstemning, foreslår en række mulige tidsintervaller (typisk om aftenen efter klinisk arbejde, efter kl. 18 på hverdage) og deler et enkelt link med alle lægedirektører i hospitalets bestyrelse. Lederne stemmer på de tidsrum, der passer dem, efterhånden som deres tidsplaner bliver fastlagt, uden at ledelsesmedarbejderen behøver at kontakte hver enkelt af dem individuelt.

Doodles gruppeafstemning kan rumme op til 1.000 deltagere, hvilket betyder, at et hospitalssystems bestyrelse med en omfattende udvalgsstruktur – herunder rådgivende underudvalg og medlemmer ex officio – alle kan deltage i én og samme afstemning. Afstemningen forbliver åben, indtil ledelsesansvarlig lukker den, så et bestyrelsesmedlem, hvis tidsplan først offentliggøres på dag ti, stadig kan stemme, inden ledelsesansvarlig fastlægger datoen.

Doodles funktion til tidsvalg analyserer deltagernes svar og fremhæver det tidsrum med det højeste fremmøde, hvilket giver den ansvarlige for ledelsen en klar anbefaling i stedet for et regneark, der skal fortolkes manuelt. Doodles automatiske tidszone-genkendelse tilpasser de viste tidspunkter til bestyrelsesmedlemmer, der deltager fra en anden region, hvilket er vigtigt for sundhedssystemer med afdelinger i flere tidszoner.

Når governance-ansvarlig har valgt det valgte tidspunkt, overfører Doodles kalenderintegration det bekræftede møde direkte til Google Kalender, Microsoft Outlook eller Apple Kalender. Til den virtuelle del af et hybridbestyrelsesmøde kan governance-ansvarlige vedhæfte et link til videokonference fra Google Meet, Zoom, Webex eller Microsoft Teams, som alle fire integreres direkte med Doodle.

Doodles e-mail-påmindelser underretter derefter automatisk alle bekræftede deltagere, hvilket mindsker antallet af udeblivelser, uden at bestyrelsesansvarlige behøver at sende manuelle påmindelser før hvert møde i hospitalssystemets bestyrelse.

⚙️ Praktiske detaljer, som enhver ledelsesansvarlig på et hospital bør kende til

Indstil kandidatpladser i de postkliniske perioder. Når der oprettes en gruppeafstemning i forbindelse med et bestyrelsesmøde i et hospitalsystem, bør en ledelsesansvarlig foreslå tidspunkter, der ikke begynder før kl. 18.00 på hverdage eller om morgenen i weekenden, hvor den kliniske arbejdsbyrde er lavere. Dette er ikke blot en Doodle-indstilling, men en bevidst strategi for valg af tidspunkter, der markant øger svarprocenten blandt de lægelige bestyrelsesmedlemmer.

Lad afstemningen løbe i mindst ti dage. I de fleste sundhedssystemer offentliggøres de kliniske vagtplaner en til to uger i forvejen. En ledelsesmedarbejder på et hospital, der lukker afstemningen efter tre dage, vil kun indsamle svar fra de direktører, hvis vagtplaner tilfældigvis var blevet bekræftet tidligt. Ved at lade afstemningen stå åben i ti til fjorten dage indsamles svar fra hele bestyrelsen, når vagtplanerne er blevet offentliggjort.

Brug brugerdefinerede indskrivningsspørgsmål til at registrere fremmødeformen. Doodles reservationsside understøtter brugerdefinerede indledende spørgsmål, og en ledelsesansvarlig, der afholder et bestyrelsesmøde for et hybridsygehussystem, kan bruge denne funktion til at spørge hvert bestyrelsesmedlem, om vedkommende planlægger at deltage fysisk eller via video. Disse oplysninger indgår direkte i planlægningen af lokalekapacitet og AV-udstyr.

Førsteklasses branding til kommunikation rettet mod bestyrelsen. Ledere i hospitalsledelsen, der ønsker, at afstemningen skal afspejle sundhedssystemets identitet, kan benytte Doodles Premium-abonnement, som giver mulighed for at tilføje organisationens logo og primærfarve til afstemningsgrænsefladen. Dette er især nyttigt, når hospitalssystemets bestyrelse omfatter eksterne bestyrelsesmedlemmer eller medlemmer af lokalsamfundet, som måske ikke genkender et generisk link til tidsplanlægning.

Regelmæssige bestyrelsesmøder. Doodle understøtter automatisk tilbagevendende begivenheder, så når governance-ansvarlig har bekræftet hyppigheden for hospitalssystemets bestyrelses kvartals- eller månedsmøder, kan fremtidige møder planlægges uden at skulle oprette afstemningen forfra hver gang.

Klar-til-brug skabeloner til gruppeafstemninger til hospitalets systemudvalg

Brug en af skabelonerne nedenfor til at oprette en gruppeafstemning til dette scenarie med et enkelt klik. Titel, beskrivelse og varighed er alle udfyldt på forhånd via linket — du skal bare klikke, så er din afstemning klar.

Kvartalsvis gennemgang af bestyrelsens strategi Forudfyldt gruppeafstemning, 90 min. Start denne afstemning Vælg et tidspunkt om aftenen til vores kvartalsvise strategigennemgang i hospitalsystemets bestyrelse.

Udvalget for kvalitet og patientsikkerhed Forudfyldt gruppeafstemning, 60 minutter Start denne afstemning Stem for, at der afsættes tid efter den kliniske del til mødet i bestyrelsens udvalg for kvalitet og patientsikkerhed.

Årlig orientering om bestyrelsesarbejde Forudfyldt gruppeafstemning, 90 min. Start denne afstemning Vælg et tidspunkt om aftenen til hospitalssystemets bestyrelses årlige orienteringsmøde om ledelse.

Gennemgang i finans- og revisionsudvalget Forudfyldt gruppeafstemning, 60 min. Start denne afstemning Vælg et tidspunkt, hvor bestyrelsens finans- og revisionsudvalg skal gennemgå kvartalsregnskaberne.

Briefing for bestyrelsen i en nødsituation Forudfyldt gruppeafstemning, 30 min. Start denne afstemning Find det tidligste ledige tidspunkt til et hastemøde om hospitalsystemet.

✅ Hvad Doodle understøtter for hospitalssystemets bestyrelse

Kapacitet Doodle Noter Gruppespørgeundersøgelse med op til 1.000 deltagere 🟩 Omfatter fuld forplejning samt underudvalg Automatisk registrering af tidszone 🟩 Tilpasser pladser til sundhedssystemer, der dækker flere regioner Kalendersynkronisering (Google, Outlook, Apple) 🟩 Overfører den bekræftede dato til alle direktørernes kalendere Videolinks (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Alle fire platforme understøttes Logo og branding med primærfarver på meningsmålinger ⚠️ Fås med Premium Inddrivelse af betalinger via Stripe ❌ Ikke tilgængelig i øjeblikket SMS- eller push-påmindelser ❌ Kun e-mail-påmindelser Gruppespørgeundersøgelser med flere værter 🔜 I køreplanen

❓ Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål: Kan en ansvarlig for hospitalsledelsen lade gruppeafstemningen være åben, indtil de kliniske vagtplaner offentliggøres? A: Ja. Doodles gruppeafstemning har ingen fastsat udløbsdato. En ansvarlig for hospitalets ledelse kan lade afstemningen stå åben så længe, der er behov for det, hvilket er afgørende, når læger, der sidder i bestyrelsen for et hospitalsystem, først kan bekræfte deres tilgængelighed, når deres vagtplan er offentliggjort – hvilket nogle gange først sker få dage før den foreslåede mødedato.

Spørgsmål: Skal læger, der er bestyrelsesmedlemmer, have en Doodle-konto for at kunne stemme i afstemningen? A: Der kræves en Doodle-konto for at kunne deltage. Hospitalets ledelsesansvarlige bør informere de lægelige ledere herom på forhånd, så de kan tilmelde sig, inden afstemningen åbner. Det tager under to minutter at oprette en konto, og der skal ikke installeres noget program.

Spørgsmål: Hvordan håndterer Doodle et hospitalssystemudvalg, hvor medlemmerne befinder sig i forskellige tidszoner? A: Doodles automatiske tidszone-genkendelse identificerer hver deltagers lokale tid og viser de mulige tidsrum i overensstemmelse hermed. En lægefaglig leder, der deltager fra en institution i en anden region, ser de foreslåede aften-tidsrum omregnet til sin lokale tid, hvilket mindsker risikoen for, at lederen stemmer for et tidsrum, der faktisk er kl. 3 om natten på vedkommendes lokalitet.

Spørgsmål: Kan ledelsesansvarlig vedhæfte et link til en videokonference til det bekræftede bestyrelsesmøde? A: Ja. Når hospitalets ledelsesansvarlige har fastlagt tidspunktet ud fra gruppeafstemningen, kan vedkommende vedhæfte et videolink fra Google Meet, Zoom, Webex eller Microsoft Teams direkte i Doodle. Den bekræftede kalenderinvitation, der sendes til alle medlemmer af hospitalssystemets bestyrelse, indeholder automatisk dette link.

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Brug de fem skabeloner ovenfor til at oprette din første gruppeafstemning på under tre minutter. Uanset om du planlægger et kvartalsmæssigt strategimøde eller et krisemøde, giver Doodle alle lægedirektører i dit hospitalssystems bestyrelse fleksibilitet til at stemme, efterhånden som deres kliniske vagtplan bliver fastlagt, og giver dig et klart resultat uden behov for opfølgende e-mails. Prøv det gratis i dag.