Le conseil d’administration d’un groupe hospitalier est l’organe directeur chargé de la supervision stratégique, de la responsabilité fiduciaire et de l’assurance qualité dans l’ensemble des établissements d’un système de santé. Pour un responsable de la gouvernance hospitalière, convoquer ce conseil implique de coordonner les agendas des médecins administrateurs, dont les horaires cliniques varient d’une semaine à l’autre, ce qui rend pratiquement impossible de fixer une date définitive deux semaines à l’avance. Le sondage de groupe de Doodle prend en charge jusqu’à 1 000 invités et reste ouvert à mesure que les emplois du temps se précisent, ce qui laisse à chaque directeur le temps de répondre sans qu’il soit nécessaire d’échanger une multitude d’e-mails de relance.

🎯 Pourquoi les médecins-directeurs compliquent-ils autant l'organisation des réunions du conseil d'administration des réseaux hospitaliers ?

Les médecins administrateurs ne sont pas des cadres qui travaillent de 9 h à 17 h. Un chirurgien cardiaque peut être de garde jusqu’au jeudi ; un chef de service de médecine peut se retrouver de garde de nuit en milieu de mois. Lorsqu’un responsable de la gouvernance hospitalière envoie une invitation via l’agenda pour une réunion du conseil d’administration du groupe hospitalier prévue dans deux semaines, la moitié des membres ne peut pas confirmer sa présence, un tiers accepte à titre provisoire, et les places restantes changeront dès que le prochain tableau de service clinique sera publié.

Les outils de planification traditionnels traitent cela comme un problème ponctuel : choisir une date, envoyer une invitation, relancer les participants. Ce modèle ne fonctionne pas pour le conseil d’administration d’un groupe hospitalier, car la contrainte n’est pas la volonté de participer, mais l’imprévisibilité clinique. Un médecin-directeur ne sait véritablement pas s’il sera en fin de garde le mardi proposé avant que le planning ne soit publié, souvent quelques jours seulement avant la date prévue.

Il en résulte qu’un responsable de la gouvernance passe des heures à effectuer des relances manuelles, à reprogrammer des réunions du conseil d’administration à la dernière minute ou à prendre le risque de ne pas atteindre le quorum, car trop peu d’administrateurs ont confirmé leur présence à temps. Aucune de ces situations ne sert les obligations fiduciaires du conseil d’administration ni le calendrier de gouvernance du système de santé.

🛠 Comment fonctionne le sondage de groupe de Doodle pour le conseil d'administration d'un groupe hospitalier ?

La fonctionnalité « Sondage de groupe » de Doodle est précisément conçue pour répondre à ce type de problème de disponibilité variable. Un responsable de la gouvernance de l’hôpital crée un sondage, propose une série de créneaux horaires possibles (généralement des plages horaires en soirée après les consultations, après 18 h en semaine) et partage un lien unique avec chaque médecin membre du conseil d’administration du réseau hospitalier. Les directeurs votent pour les créneaux qui leur conviennent à mesure que leurs emplois du temps se précisent, sans que le responsable de la gouvernance ait à les contacter individuellement.

Le sondage de groupe de Doodle peut accueillir jusqu'à 1 000 invités, ce qui signifie que tous les membres du conseil d'administration d'un groupe hospitalier doté d'une structure de comités étendue, comprenant des sous-comités consultatifs et des membres de droit, peuvent participer à un seul et même sondage. Le sondage reste ouvert jusqu’à ce que le responsable de la gouvernance le clôture ; ainsi, un administrateur dont l’emploi du temps n’est publié qu’au dixième jour peut tout de même voter avant que le responsable de la gouvernance ne fixe la date définitive.

La fonctionnalité « Find Time » de Doodle analyse les réponses des participants et met en avant le créneau horaire enregistrant la plus forte participation, offrant ainsi au responsable de la gouvernance une recommandation claire plutôt qu’un tableur à interpréter manuellement. La détection automatique des fuseaux horaires de Doodle adapte les horaires affichés pour tout membre du conseil d’administration se connectant depuis une autre région, ce qui revêt une importance particulière pour les systèmes de santé disposant d’établissements répartis sur plusieurs fuseaux horaires.

Une fois que le responsable de la gouvernance a sélectionné le créneau retenu, l'intégration de Doodle avec les agendas transfère directement la réunion confirmée vers Google Agenda, Microsoft Outlook ou Apple Agenda. Pour la partie virtuelle d’une réunion hybride du conseil d’administration, le responsable de la gouvernance peut joindre un lien de visioconférence provenant de Google Meet, Zoom, Webex ou Microsoft Teams, ces quatre outils s’intégrant nativement à Doodle.

Les rappels par e-mail de Doodle informent alors automatiquement tous les participants confirmés, ce qui permet de réduire le nombre d'absences sans que le responsable de la gouvernance ait à envoyer de rappels manuels avant chaque réunion du conseil d'administration du groupe hospitalier.

⚙️ Les détails opérationnels que tout responsable de la gouvernance hospitalière devrait connaître

Définir les créneaux horaires potentiels dans les fenêtres post-cliniques. Lors de la création d'un sondage de groupe en vue d'une réunion du conseil d'administration d'un réseau hospitalier, un responsable de la gouvernance devrait proposer des créneaux horaires commençant au plus tôt à 18 h en semaine ou le matin le week-end, lorsque l'activité clinique est moins intense. Il ne s'agit pas d'un simple paramètre de Doodle, mais d'une stratégie délibérée de sélection des créneaux horaires qui augmente considérablement les taux de réponse des médecins administrateurs.

Veillez à ce que le sondage reste ouvert pendant au moins dix jours. Dans la plupart des établissements de santé, les plannings cliniques sont publiés une à deux semaines à l'avance. Un responsable de la gouvernance hospitalière qui clôt le sondage au bout de trois jours ne recueillera que les réponses des directeurs dont les plannings ont été confirmés par hasard assez tôt. En laissant le sondage ouvert pendant dix à quatorze jours, on recueille les réponses de l'ensemble du conseil d'administration une fois les plannings publiés.

Utilisez des questions personnalisées lors de l'inscription pour déterminer le mode de participation. La page de réservation de Doodle permet de personnaliser les questions d'accueil. Ainsi, un responsable de la gouvernance organisant une réunion du conseil d'administration d'un système hospitalier hybride peut utiliser cette fonctionnalité pour demander à chaque administrateur s'il prévoit d'y assister en personne ou par visioconférence. Ces données sont directement prises en compte dans la planification de la capacité d'accueil des salles et de l'équipement audiovisuel.

Une image de marque haut de gamme pour les communications destinées aux administrateurs. Les responsables de la gouvernance hospitalière qui souhaitent que le sondage reflète l'identité de leur système de santé peuvent recourir à la formule Premium de Doodle, qui permet d'ajouter le logo et la couleur principale de l'organisation à l'interface du sondage. Cette fonctionnalité s'avère particulièrement utile lorsque le conseil d'administration du système hospitalier comprend des administrateurs externes ou des membres de la communauté qui pourraient ne pas reconnaître un lien de planification générique.

Réunions régulières du conseil d'administration. Doodle prend en charge les événements récurrents automatiques ; ainsi, une fois que le responsable de la gouvernance a confirmé la fréquence des réunions trimestrielles ou mensuelles du conseil d'administration du réseau hospitalier, les prochaines réunions peuvent être programmées sans avoir à recréer le sondage à partir de zéro à chaque cycle.

Modèles de sondages de groupe prêts à l'emploi pour le conseil d'administration d'un système hospitalier

Utilisez l'un des modèles ci-dessous pour lancer un sondage de groupe correspondant à ce scénario en un seul clic. Le titre, la description et la durée sont déjà renseignés par le lien : il vous suffit de cliquer pour que votre sondage soit prêt.

Examen trimestriel de la stratégie par le conseil d'administration Sondage de groupe prérempli, 90 min Lancer ce sondage Choisissez un créneau horaire en soirée pour notre réunion trimestrielle consacrée à l'examen stratégique du conseil d'administration du réseau hospitalier.

Comité de la qualité et de la sécurité des patients Sondage de groupe prérempli, 60 min Lancer ce sondage Votez en faveur d'un créneau après la séance clinique pour la réunion du comité de qualité et de sécurité des patients du conseil d'administration.

Séance d'orientation annuelle sur la gouvernance du conseil d'administration Sondage de groupe prérempli, 90 min Lancer ce sondage Choisissez un créneau horaire en soirée pour la séance annuelle d'orientation sur la gouvernance organisée par le conseil d'administration du réseau hospitalier.

Examen par la commission des finances et de l'audit Sondage de groupe prérempli, 60 min Lancer ce sondage Choisissez une date à laquelle la commission des finances et de l'audit du conseil d'administration examinera les résultats financiers trimestriels.

Réunion d'information d'urgence du conseil d'administration Sondage de groupe prérempli, 30 min Lancer ce sondage Identifiez le premier créneau disponible pour une réunion d'information urgente du conseil d'administration du système hospitalier.

✅ Fonctionnalités prises en charge par Doodle pour le conseil d'administration d'un groupe hospitalier

Capacité Gribouillage Remarques Sondage de groupe pouvant accueillir jusqu’à 1 000 participants 🟩 Couvre la pension complète ainsi que les sous-comités Détection automatique du fuseau horaire 🟩 Adapte les créneaux horaires aux systèmes de santé multirégionaux Synchronisation des calendriers (Google, Outlook, Apple) 🟩 Envoie la date confirmée à tous les agendas des administrateurs Liens vers les visioconférences (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Les quatre plateformes sont prises en charge Logo et couleurs principales de l'image de marque sur les sondages ⚠️ Disponible avec la formule Premium Encaissement des paiements via Stripe ❌ Indisponible pour le moment Rappels par SMS ou notifications push ❌ Rappels par e-mail uniquement Sondages de groupe organisés conjointement 🔜 Dans la feuille de route

❓ Foire aux questions

Q : Un responsable de la gouvernance hospitalière peut-il laisser le sondage de groupe ouvert jusqu'à la publication des plannings cliniques ? R : Oui. Le sondage de groupe de Doodle n'a pas de date d'expiration imposée. Un responsable de la gouvernance hospitalière peut laisser le sondage ouvert aussi longtemps que nécessaire, ce qui est essentiel lorsque les médecins membres du conseil d'administration d'un groupe hospitalier ne peuvent confirmer leur disponibilité qu'une fois leur planning de garde publié, parfois seulement quelques jours avant la date prévue pour la réunion.

Q : Les médecins administrateurs doivent-ils disposer d'un compte Doodle pour voter lors du sondage ? R : Un compte Doodle est nécessaire pour participer. Le responsable de la gouvernance de l'hôpital doit en informer à l'avance les médecins-directeurs afin qu'ils puissent s'inscrire avant l'ouverture du sondage. La configuration prend moins de deux minutes et ne nécessite l'installation d'aucun logiciel.

Q : Comment Doodle gère-t-il un conseil d'administration d'un groupe hospitalier dont les membres se trouvent dans différents fuseaux horaires ? R : La fonction de détection automatique du fuseau horaire de Doodle identifie l'heure locale de chaque participant et affiche les créneaux horaires proposés en conséquence. Un directeur médical se connectant depuis un établissement situé dans une autre région voit les créneaux proposés en soirée convertis à son heure locale, ce qui réduit le risque qu'il vote pour un créneau qui correspond en réalité à 3 heures du matin chez lui.

Q : Le responsable de la gouvernance peut-il joindre un lien de visioconférence à la convocation confirmée de la réunion du conseil d'administration ? R : Oui. Une fois que le responsable de la gouvernance de l'hôpital a finalisé le créneau horaire issu du sondage de groupe, il peut joindre un lien vers une visioconférence via Google Meet, Zoom, Webex ou Microsoft Teams directement dans Doodle. L'invitation de calendrier confirmée envoyée à tous les membres du conseil d'administration du groupe hospitalier inclut automatiquement ce lien.

👉 Prêt à simplifier le conseil d'administration de votre établissement hospitalier ?

Utilisez les cinq modèles ci-dessus pour lancer votre premier sondage de groupe en moins de trois minutes. Que vous organisiez une réunion stratégique trimestrielle ou une réunion d'urgence, Doodle offre à chaque médecin membre du conseil d'administration de votre réseau hospitalier la possibilité de voter au fur et à mesure que son emploi du temps clinique se précise, et vous permet de déterminer clairement le créneau retenu sans avoir à envoyer d'e-mails de suivi. Essayez-le gratuitement dès aujourd'hui.