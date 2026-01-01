Planifiez vos cours avec Doodle

Vous suivez un cours ou vous essayez d'organiser des cours ? Vous avez du mal à fixer une heure pour les projets de groupe tout en évitant les conflits ? Vous voulez toujours trouver du temps pour rencontrer vos amis ? Eh bien, Doodle est là pour vous aider.

Avec Doodle, vous pouvez connecter votre calendrier numérique préféré, qu'il s'agisse d'Outlook, de Google Calendar ou d'un autre logiciel, pour être sûr de ne plus jamais manquer ou doubler un rendez-vous. Voyons comment.

Créer un sondage de groupe

Comment Doodle facilite la programmation des cours

Une fois que vous avez créé un compte Doodle et connecté votre agenda, votre monde de planification est synchronisé. Cela signifie que si vous souhaitez vous réunir avec des amis ou rassembler des camarades de classe pour une présentation, cela ne vous prendra que quelques minutes.

Imaginons que vous deviez terminer un projet important mais que les échanges d'e-mails ne mènent nulle part. Avec Doodle, vous pouvez envoyer un sondage rapide avec une liste de vos heures de disponibilité et laisser les gens choisir ce qui leur convient le mieux. Vous obtiendrez une réponse en un rien de temps.

De plus, comme votre agenda est connecté, vous verrez tous les rendez-vous que vous avez déjà et vous ne choisirez pas ceux qui ne sont pas disponibles.

Créer un sondage de groupe

Vous pouvez aussi l'utiliser pour vos amis !

Non seulement Doodle peut vous aider à réussir vos travaux de groupe, mais il vous permet également de vous réunir facilement avec vos amis.

Il est important que nous prenions du temps pour les autres, alors si vous voulez organiser régulièrement des réunions de rattrapage avec vos amis, Doodle est l'endroit idéal. Grâce à la vue mensuelle, vous pouvez rapidement faire un sondage longtemps à l'avance pour que personne n'ait d'excuse pour ne pas venir.

Et ne vous inquiétez pas pour vos amis qui vivent à l'étranger. Ils peuvent aussi être inclus grâce à l'intégration de Zoom de Doodle.

Créer un sondage de groupe

Alors, comment créer un sondage Doodle gratuit ?

Commencez par vous rendre sur Doodle et cliquez sur "créer un Doodle" en haut de la page. Assurez-vous d'être connecté pour que les événements déjà inscrits à votre calendrier puissent être pris en compte.

Saisissez le nom, le lieu et toute note concernant l'événement que vous souhaitez faire connaître aux gens. Ensuite, ajoutez les heures auxquelles vous êtes disponible. Veillez à inclure de nombreuses options pour donner à vos participants une plus grande possibilité de trouver un moment approprié.

Enfin, adaptez votre sondage pour obtenir les résultats que vous souhaitez. Choisissez "oui", "non" ou, si nécessaire, limitez les options des participants ou rendez le sondage caché. Les sondages cachés sont parfaits si vous souhaitez préserver l'anonymat de vos participants. Il existe également plusieurs options Doodle Professional, telles que les dates limites des sondages et les demandes d'informations supplémentaires.