Programmare i corsi con Doodle

State frequentando un corso o state cercando di organizzare le lezioni? Avete difficoltà a organizzare l'orario per i progetti di gruppo evitando di scontrarvi? Volete ancora trovare il tempo per incontrare gli amici? Doodle è qui per aiutarvi.

Con Doodle, potete collegare il vostro calendario digitale preferito, che sia Outlook, Google Calendar o altro, per essere sicuri di non perdere mai più nulla o di non fare una doppia prenotazione. Scopriamo come.

Provatelo gratuitamente Non è richiesta la carta di credito

Come Doodle rende facile la programmazione dei corsi

Una volta creato un account Doodle e collegato il calendario, il mondo della programmazione è sincronizzato. In questo modo, ogni volta che vorrete riunirvi con gli amici o riunire i compagni di classe per una presentazione, vi ci vorranno solo pochi minuti.

Supponiamo che dobbiate finire un progetto importante ma che le e-mail non portino a nulla. Con Doodle, potete inviare un sondaggio rapido con un elenco di orari in cui siete liberi e lasciare che le persone scelgano quello che funziona meglio per loro. Otterrete una risposta in pochissimo tempo.

Inoltre, poiché il vostro calendario è collegato, vedrete tutti gli appuntamenti già fissati e non sceglierete quelli non disponibili.

Si può usare anche per gli amici!

Non solo Doodle vi aiuta a distruggere i vostri compiti di gruppo, ma rende anche più facile incontrarsi con gli amici.

È importante trovare il tempo per gli altri, quindi se volete organizzare un incontro regolare con gli amici, Doodle è il posto giusto. Con la visualizzazione per mese, potete rapidamente fare un sondaggio con largo anticipo, in modo che nessuno abbia una scusa per non partecipare.

E non preoccupatevi degli amici che vivono all'estero. Grazie all'integrazione Zoom di Doodle, anche loro possono partecipare.

Come si crea un sondaggio Doodle gratuito?

Iniziate andando su Doodle e facendo clic su "Crea un Doodle" nella parte superiore della pagina. Assicuratevi di aver effettuato l'accesso per poter prendere in considerazione gli eventi già presenti nel vostro calendario.

Inserite il nome, il luogo e tutte le note sull'evento che desiderate far conoscere. Quindi, aggiungete gli orari in cui siete disponibili. Assicuratevi di includere molte opzioni per dare ai partecipanti una maggiore possibilità di trovare un orario appropriato.

Infine, personalizzate il sondaggio per ottenere i risultati desiderati. Scegliete sì, no o, se necessario, limitate le opzioni dei partecipanti o rendete il sondaggio nascosto. I sondaggi nascosti sono ottimi se volete mantenere l'anonimato dei partecipanti. Ci sono anche diverse opzioni Doodle Professional, come le scadenze del sondaggio e le richieste di informazioni aggiuntive.