Planen Sie Ihre Kurse mit Doodle

Nehmen Sie an einem Kurs teil oder versuchen Sie, den Unterricht zu organisieren? Haben Sie Schwierigkeiten, einen Termin für ein Gruppenprojekt zu finden, ohne dass es zu Überschneidungen kommt? Wollen Sie immer noch Zeit für ein Treffen mit Freunden finden? Nun, Doodle ist hier, um zu helfen.

Mit Doodle können Sie Ihren bevorzugten digitalen Kalender verbinden, sei es Outlook, Google Calendar oder etwas anderes, um sicherzustellen, dass Sie nie wieder etwas verpassen oder doppelt buchen. Finden wir heraus, wie.

Wie Doodle die Kursplanung vereinfacht

Sobald Sie ein Doodle-Konto erstellt und Ihren Kalender verknüpft haben, ist Ihre Welt der Terminplanung synchronisiert. Wenn Sie sich also mit Freunden treffen oder Klassenkameraden für eine Präsentation zusammenrufen wollen, dauert das nur noch wenige Minuten.

Nehmen wir an, Sie müssen ein wichtiges Projekt fertigstellen, aber das Hin- und Herschicken von E-Mails führt zu nichts. Mit Doodle können Sie eine Schnellumfrage mit einer Liste von Terminen versenden, zu denen Sie Zeit haben, und die Teilnehmer wählen lassen, was für sie am besten passt. Sie werden im Handumdrehen eine Antwort erhalten.

Da Ihr Kalender verbunden ist, sehen Sie außerdem alle Termine, die Sie bereits haben, so dass Sie nichts auswählen können, was nicht verfügbar ist.

Sie können es auch für Freunde verwenden!

Doodle hilft dir nicht nur, deine Gruppenaufgaben zu lösen, sondern macht es auch einfach, sich mit Freunden zu treffen.

Es ist wichtig, dass wir uns Zeit füreinander nehmen. Wenn Sie sich also regelmäßig mit Freunden treffen wollen, ist Doodle der richtige Ort dafür. Mit der Monatsansicht können Sie schnell eine Umfrage weit in der Zukunft erstellen, so dass niemand eine Ausrede hat, nicht teilzunehmen.

Und machen Sie sich keine Sorgen um Freunde, die im Ausland leben. Dank der Zoom-Integration von Doodle können auch sie einbezogen werden.

Wie erstellt man also eine kostenlose Doodle-Umfrage?

Gehen Sie zunächst zu Doodle und klicken Sie oben auf der Seite auf "Doodle erstellen". Vergewissern Sie sich, dass Sie eingeloggt sind, damit Ereignisse, die bereits in Ihrem Kalender stehen, berücksichtigt werden können.

Geben Sie den Namen, den Ort und eventuelle Anmerkungen zu der Veranstaltung ein, die Sie den Leuten mitteilen möchten. Fügen Sie dann die Zeiten hinzu, zu denen Sie verfügbar sind. Achten Sie darauf, dass Sie viele Optionen angeben, damit Ihre Teilnehmer eine größere Chance haben, einen passenden Termin zu finden.

Passen Sie schließlich Ihre Umfrage so an, dass Sie die gewünschten Ergebnisse erhalten. Wählen Sie "Ja", "Nein" oder schränken Sie bei Bedarf die Teilnehmeroptionen ein oder machen Sie die Umfrage versteckt. Versteckte Umfragen sind ideal, wenn Sie Ihre Teilnehmer anonym halten möchten. Es gibt auch mehrere Doodle Professional Optionen, wie z.B. Umfragefristen und zusätzliche Informationsanfragen.