Du suchst nach dem besten Online-Umfrageprogramm? Dann bist du bei Doodle an der richtigen Adresse.

Mit unserem Umfragemodell hast du alles, was du brauchst. Doodle ist schnell, einfach und unkompliziert in der Anwendung. Fang jetzt an!

Wie erstelle ich eine kostenlose Online-Umfrage?

Logge dich zunächst ein und wähle im Dashboard "Erstellen". Wähle dann "Gruppenumfrage", um loszulegen. Für diese Umfrage möchten wir die beste Zeit für ein Geschäftstreffen herausfinden.

Gib den Namen des Meetings, den Ort und beliebige Notizen an.

Eine Gruppenumfrage erstellen

Wenn du dich in deinem Doodle-Konto anmeldest, werden alle deine Umfragen und Buchungen in einem persönlichen Dashboard gespeichert. Du kannst dich mit Google, Apple, Facebook, Microsoft oder SSO anmelden, um einen schnellen und sicheren Zugang zu erhalten.

Als Zweites fügst du die Zeitoptionen für dein Treffen hinzu.

Du kannst die Optionen in der Wochenansicht oder in der Kalenderansicht auswählen.

Wenn du ein Meeting planst, ist es am besten, wenn du viele Optionen angibst, damit deine Teilnehmer/innen eine größere Chance haben, eine passende Zeit zu finden.

Wenn du deinen Kalender mit Doodle verbindest, kannst du alle deine Termine gleichzeitig sehen, um Doppel- oder Überbuchungen zu vermeiden.

Eine Gruppenumfrage erstellen

Drittens gelangst du zu den Einstellungen, in denen du deine Doodle-Umfrage anpassen kannst.Kostenlose Nutzer/innen haben Zugriff auf die wichtigsten Antwortoptionen wie "Ja", "Nein" oder "Wenn nötig".

Mit Doodle Pro schaltest du erweiterte Funktionen frei:

Ausblenden der Teilnehmerliste für mehr Privatsphäre

Automatische E-Mail-Erinnerungen an Nicht-Teilnehmer senden

Festlegen einer Frist zum Schließen der Umfrage

Entfernen von Werbung für ein professionelleres Erscheinungsbild

Versand von Einladungen direkt aus Doodle (bis zu 1.000 Empfänger)

Begrenzung der Anzahl der Personen, die ein Zeitfenster auswählen können

Mit diesen Funktionen kannst du deinen Planungsprozess vereinfachen, die Zahl der nicht erschienenen Teilnehmer/innen reduzieren und die Privatsphäre der Teilnehmer/innen schützen.

Zuletzt kannst du deine Doodle-Umfrage mit deinen Gästen teilen.Sobald deine Umfrage erstellt ist, kopierst du einfach den Teilnahmelink und versendest ihn per E-Mail, Chat oder über soziale Medien. Du kannst sie auch direkt über LinkedIn, WhatsApp, Facebook, X teilen oder auf einer Website einbetten.

Wenn du Doodle Pro Nutzer bist, kannst du direkt aus Doodle heraus Einladungen zu Umfragen an bis zu 1.000 Teilnehmer/innen verschicken.

Deine Gäste können mit wenigen Klicks antworten und du hast deine Antwort in wenigen Minuten. Das ist eine schnelle und einfache Art, Menschen zusammenzubringen.

Eine Gruppenumfrage erstellen

Wie erstellt man eine Umfrage auf Google?

Google Forms kann ein guter Ausgangspunkt für einfache Umfragen sein - aber wenn du eine schnelle, flexible Zeitplanung suchst, ist Doodle genau dafür gemacht.

Klicke in deinem Doodle-Dashboard auf "Erstellen" und wähle das richtige Planungstool für deine Bedürfnisse:

Gruppenumfragen - der einfachste Weg, einen Termin zu finden, der für eine Gruppe passt

1:1 - perfekt für die Planung von Einzelgesprächen mit nur wenigen Klicks

Buchungsseite - lass andere Personen Zeit bei dir buchen, basierend auf deiner Verfügbarkeit in Echtzeit

Anmeldeliste - organisiere Schichten, Veranstaltungen oder Freiwilligeneinsätze, bei denen Leute freie Plätze beanspruchen

Große Dinge geschehen, wenn wir zusammenkommen. Mach es einfach mit Doodle!