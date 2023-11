Suchen Sie nach dem besten Online-Umfrageprogramm? Suchen Sie nicht weiter als Doodle.

Mit unser Poll Maker sind Sie auf der sicheren Seite. Doodle ist schnell, einfach und unkompliziert in der Anwendung. Starten Sie jetzt!

Kostenlos ausprobieren Keine Kreditkarte erforderlich

Wie kann ich eine kostenlose Online-Umfrage erstellen?

Starten Sie zunächst Ihre Doodle-Umfrage, indem Sie oben auf der Seite "Doodle erstellen" wählen. Für diese Umfrage möchten wir die beste Zeit für ein Geschäftstreffen herausfinden. Geben Sie im ersten Schritt den Namen des Meetings, den Ort des Meetings und beliebige Notizen an. Sie können sich auch für ein Konto anmelden und auf diese Weise loslegen. Wir behalten den Überblick über alle Ihre Umfragen in einem praktischen Dashboard. Sie können sich mit Ihrem Facebook-, Google- oder Microsoft-Konto anmelden, um sofortigen Zugriff zu erhalten.

Wenn Sie eine Besprechung planen, ist es am besten, viele Zeitoptionen einzubeziehen, damit Ihre Teilnehmer eine größere Chance haben, einen geeigneten Zeitpunkt zu finden.

Wenn Sie Ihren Kalender mit Doodle verbinden, können Sie alle Ihre Termine gleichzeitig sehen, um Doppelbuchungen oder Überbuchungen zu vermeiden.

Drittens finden Sie hier alle wichtigen Einstellungen für die Erstellung einer Doodle-Umfrage. Wählen Sie Ja, Nein oder wenn nötig. Schränken Sie die Teilnehmeroptionen ein oder machen Sie die Doodle-Umfrage versteckt. Versteckte Umfragen sind ein gutes Mittel, wenn Sie Ihre Teilnehmer anonym halten möchten. Hier können Sie auch verschiedene Optionen für Doodle Professional, wie z.B. Abgabetermine für Umfragen und zusätzliche Informationsanfragen.

Fügen Sie als Letztes Ihre E-Mail hinzu und senden Sie dann das von Ihnen erstellte Doodle an Ihre Gäste. Fügen Sie einfach ihre E-Mail-Adressen in das Feld ein, um die Einladungen zu versenden. Sie können über Ihre Daten abstimmen und in wenigen Minuten haben Sie eine Antwort.

Mit dem Doodle Online Poll Maker ist es einfach und schnell, die Leute, die Sie treffen möchten, zusammenzubringen. Wenn Sie diesen Poll Maker gerne benutzen, werden Sie auch unseren Online-Planer lieben. Sie können ihn noch heute kostenlos ausprobieren.

Wie erstellt man eine Umfrage bei Google?

Google Forms ist eine gute Möglichkeit, mit der Erstellung von Umfragen zu beginnen. Die kostenlose Umfrage-Funktion von Doodle ist jedoch schnell, einfach und völlig kostenlos. Wählen Sie im Doodle-Dashboard oder auf der Startseite einfach oben auf der Seite "Doodle erstellen". Von hier aus haben Sie verschiedene Möglichkeiten, Doodle-Umfragen zu erstellen. Sie können Gruppenumfragen erstellen, eine großartige Möglichkeit, um Gruppen jeder Größe zusammenzubringen, 1:1-Umfragen für schnelle Einzelgespräche oder eine Buchungsseite, um mit nur wenigen Klicks Meetings zu vereinbaren.

Große Dinge geschehen gemeinsam