Mit Doodle kostenlos Umfragen erstellen und beantworten

Zweitens fügen Sie die Zeitoptionen für Ihre Besprechung hinzu. Sie können die Optionen in der Wochenansicht oder in der Kalenderansicht auswählen. Wenn Sie eine Meinungsumfrage durchführen möchten, wählen Sie in dieser Ansicht einfach Text. Fügen Sie beliebige Textoptionen hinzu, die Sie möchten. Anschließend können Sie alle Optionen in das Formular einfügen. Wenn Sie eine Besprechung planen, ist es am besten, viele Zeitoptionen einzubeziehen, damit Ihre Teilnehmer eine größere Chance haben, einen geeigneten Zeitpunkt zu finden.