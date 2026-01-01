Was macht Doodle den besten Online-Planer aus?

Das weltweit beliebteste Planungstool ist einfach zu verstehen, bietet eine großartige Benutzererfahrung und lässt sich mit anderen Online-Tools verbinden, um die Arbeit zu automatisieren und Ihren Workflow zu optimieren.

Doodles Online-Umfrageersteller verfügt über all diese Funktionen und ermöglicht es den Nutzern, jedes beliebige Meeting schnell und einfach zu planen. Doodle lässt sich mit alltäglichen Tools wie digitalen Kalendern und Zapier integrieren, um manuelle Aufgaben zu automatisieren und Zeit zu sparen. Probieren Sie Doodle aus, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie viel Zeit Sie sparen können.

Mit dem free poll maker von Doodle können Sie schnell und einfach Meetings planen. Erstellen Sie eine individuelle Umfrage und laden Sie Ihre Kollegen oder Freunde ein, um die gegenseitige Verfügbarkeit abzustimmen. Doodle verbindet sich mit Google, Outlook und Microsoft 365, um alle Termine zusammenzuhalten und Doppelbuchungen zu vermeiden.

Erfahren Sie, wie Sie Ihren Online-Planer erstellen und organisieren können:

Erstellen Sie ein Doodle Datumsoptionen auswählen Einstellungen anpassen Abschließen und Senden Synchronisieren von Kalendern

Eine Gruppenumfrage erstellen

Ein Doodle erstellen

Wählen Sie die Schaltfläche "Doodle erstellen". Wählen Sie den Titel und den Ort der Besprechung sowie alle wichtigen Notizen, die Sie hinzufügen möchten.

Eine Gruppenumfrage erstellen

Datumsoptionen auswählen

Wählen Sie die Zeiten für die Besprechung in der Wochen- oder Monatsansicht des Online-Planers aus. Mit der Kalenderintegration können Sie alle bereits bestehenden Termine in Doodle sehen, um die Planung zu erleichtern. Finden Sie eine Zeit, die für alle Beteiligten passt, und senden Sie ihnen eine Einladung.

Einstellungen anpassen

Mit dem kostenlosen Online-Planer von Doodle können Sie die Stimmen der Teilnehmer einschränken, Umfragen als privat kennzeichnen, um Teilnehmerinformationen zu verbergen, und den Wählern mehrere Antwortmöglichkeiten wie "Ja", "Nein" und "Wenn nötig" geben. Benutzer von Doodle Professional haben Zugang zu vielen weiteren Online-Planungsfunktionen wie Abstimmungsfristen und automatische Erinnerungen.

Eine Gruppenumfrage erstellen

Vervollständigen Sie Ihre Umfrage

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und verschicken Sie Ihre Einladungen an Ihre Kunden, Kollegen oder Ihr Team. Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie alle über die Optionen für die Besprechung abstimmen. Innerhalb von Minuten (oder Sekunden) haben Sie die beste Zeit für alle gefunden. Wir behalten den Überblick über alle Ihre Einladungen zu Besprechungen an einem Ort.

Synchronisieren Sie den Online-Kalender von Doodle mit Ihrem eigenen

Doodle ist auch eine gute Wahl für Benutzer, die bereits eine Kalendersoftware verwenden, um ihr Geschäfts- oder Privatleben zu organisieren. Der Online-Kalender von Doodle unterstützt kostenlos gängige Kalenderanwendungen wie Google, Office 365, Outlook und iCal und lässt sich nahtlos in diese integrieren, was die Produktivität und Transparenz bei der Organisation von Meetings erhöht.

Starten Sie noch heute mit Doodle.