Hvad gør Doodle den bedste online planlægger?

Verdens foretrukne planlægningsværktøj er nemt at forstå, har en fantastisk brugeroplevelse og kan forbindes med andre onlineværktøjer for at automatisere travlhed og optimere din arbejdsgang.

Doodles online poll creator har alle disse funktioner, så brugerne hurtigt og nemt kan planlægge ethvert møde. Den integreres med hverdagsværktøjer som digitale kalendere og Zapier for at hjælpe med at automatisere manuelle opgaver og spare tid. Begynd at bruge Doodle for at få en idé om, hvor meget tid du kan spare.

Doodles gratis afstemningsværktøj giver dig mulighed for at planlægge møder hurtigt og nemt. Opret en brugerdefineret afstemning, og inviter dine kolleger eller venner til at aftale, om de er til rådighed for hinanden. Doodle kan forbindes med Google, Outlook og Microsoft 365 for at holde alle aftaler samlet og forhindre dobbeltbookinger.

Udforsk, hvordan du opretter og organiserer din onlineplanlægger:

Opret en Doodle Vælg datoindstillinger Tilpas indstillinger Færdiggør og send Synkroniser kalendere

Prøv det gratis Intet kreditkort påkrævet

Opret en Doodle

Vælg knappen "Opret en Doodle". Vælg titel og sted for mødet og eventuelle vigtige noter, du vil tilføje.

Vælg datoindstillinger

Vælg tidspunkter for mødet i onlineplanlæggerens ugentlige eller månedlige visning. Med Kalenderintegrationer kan du se alle allerede eksisterende aftaler i Doodle for nemmere at planlægge dem. Find et tidspunkt, der fungerer for alle med fleksible tidsrum, og send dem en invitation.

Tilpas indstillinger

Doodles gratis onlineplanlægger giver brugerne mulighed for at begrænse deltagernes stemmer, gøre afstemninger private for at holde deltageroplysningerne skjult og give vælgerne flere svarmuligheder såsom "Ja", "Nej" og "Hvis det er nødvendigt". Doodle Professional brugere får adgang til mange flere online planlægningsfunktioner, f.eks. frister for afstemninger og automatiske påmindelser.

Udfyld din afstemning

Indtast din e-mailadresse, og send dine mødeinvitationer til dine kunder, kolleger eller dit team. Læn dig tilbage, og lad alle stemme om mulighederne for mødet. På få minutter (eller sekunder) har du fundet det tidspunkt, der er bedst for alle. Vi holder styr på alle dine mødeinvitationer ét sted.

Synkroniser Doodles onlinekalender med din egen

Doodle er også et godt valg for brugere, der allerede bruger kalendersoftware til at organisere deres forretningsliv eller privatliv. Med gratis understøttelse af populære kalenderprogrammer som Google, Office 365, Outlook og iCal integrerer Doodles onlinekalender problemfrit for øget produktivitet og større gennemsigtighed, når du organiserer møder.

Begynd at bruge Doodle i dag!