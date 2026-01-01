¿Qué hace de Doodle el mejor planificador en línea?

La herramienta de planificación favorita del mundo es fácil de entender, ofrece una gran experiencia de usuario y se conecta a otras herramientas online para automatizar el trabajo y optimizar tu flujo de trabajo.

El creador de encuestas en línea de Doodle tiene todas estas características, lo que permite a los usuarios programar cualquier reunión de forma rápida y sencilla. Se integra con herramientas cotidianas como calendarios digitales y Zapier para ayudar a automatizar tareas manuales para ahorrar tiempo. Empieza a usar Doodle para hacerte una idea de cuánto tiempo podrías ahorrar.

El de Doodle (https://doodle.com/en/poll-maker/) te permite programar reuniones de forma rápida y sencilla. Crea un sondeo personalizado e invita a tus compañeros o amigos para acordar la disponibilidad mutua. Doodle se conecta con Google, Outlook y Microsoft 365 para mantener todas las citas juntas y evitar las reservas dobles.

Explora cómo crear y organizar tu planificador online:

Crear un Doodle Seleccione las opciones de fecha Personalizar la configuración Finalizar y enviar Sincronizar calendarios

Crear una encuesta de grupo

Crear un garabato

Selecciona el botón 'Crear un Doodle'. Elige el título y el lugar de la reunión y cualquier nota importante que quieras añadir.

Crear una encuesta de grupo

Seleccionar opciones de fecha

Selecciona la hora de la reunión en la vista semanal o mensual del planificador en línea. Las integraciones con el calendario te permiten ver todas las citas preexistentes en Doodle para facilitar la programación. Encuentra una hora que funcione para todos con franjas horarias flexibles y envíales una invitación.

Personalizar la configuración

El planificador online gratuito de Doodle permite a los usuarios limitar los votos de los asistentes, hacer que las encuestas sean privadas para mantener oculta la información de los asistentes y dar a los votantes múltiples opciones de respuesta como "Sí", "No" y "Si es necesario". Los usuarios de Doodle Professional tienen acceso a muchas más funciones de planificación en línea, como fechas límite para las encuestas y recordatorios automáticos.

Crear una encuesta de grupo

Complete su encuesta

Introduzca su dirección de correo electrónico y envíe sus invitaciones de reunión a sus clientes, colegas o a su equipo. Siéntate y deja que todos voten las opciones para la reunión. En unos minutos (o segundos) habrás encontrado la hora más conveniente para todos. Llevaremos un registro de todas tus invitaciones de reunión en un solo lugar.

Sincroniza el calendario online de Doodle con el tuyo propio

Doodle también es una gran opción para los usuarios que ya utilizan software de calendario para organizar su vida profesional o personal. Gracias a la compatibilidad gratuita con aplicaciones de calendario populares como Google, Office 365, Outlook e iCal, el calendario en línea de Doodle se integra a la perfección para aumentar la productividad y la transparencia a la hora de organizar reuniones.

Empieza a usar Doodle hoy mismo.