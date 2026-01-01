दुनिया का पसंदीदा शेड्यूलिंग टूल समझने में सरल है, एक बेहतरीन उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करता है और व्यर्थ कार्यों को स्वचालित करने तथा आपके कार्यप्रवाह को अनुकूलित करने के लिए अन्य ऑनलाइन टूल्स से जुड़ता है।

Doodle ऑनलाइन सर्वेक्षण निर्माता इन सभी सुविधाओं से लैस है, जो उपयोगकर्ताओं को सक्षम बनाती हैं कोई भी बैठक निर्धारित करें तेज़ी से और आसानी से। यह डिजिटल कैलेंडर और Zapier जैसे रोज़मर्रा के उपकरणों के साथ एकीकृत होता है, जिससे आप मैनुअल कार्यों को स्वचालित करके समय बचा सकते हैं। यह जानने के लिए कि आप कितना समय बचा सकते हैं, Doodle का उपयोग करना शुरू करें।

Doodle के नि:शुल्क पोल निर्माता यह आपको जल्दी और आसानी से बैठकें निर्धारित करने की सुविधा देता है। एक कस्टम पोल बनाएं और अपनी सहकर्मियों या दोस्तों को आमंत्रित करें ताकि आपसी उपलब्धता पर सहमति बनाई जा सके। Doodle गूगल से जुड़ता हैसभी अपॉइंटमेंट्स को एक साथ रखने और डबल बुकिंग से बचने के लिए आउटलुक और माइक्रोसॉफ्ट 365।

जानें कि आप अपना ऑनलाइन प्लानर कैसे बनाएं और व्यवस्थित करें:

एक Doodle बनाएँ दिनांक विकल्प चुनें सेटिंग्स अनुकूलित करें अंतिम रूप दें और भेजें कैलेंडर सिंक करें

ग्रुप पोल बनाएँ

एक Doodle बनाएँ

चुनें 'एक Doodle बनाएँ' बटन। बैठक का शीर्षक और स्थान चुनें और कोई भी महत्वपूर्ण नोट्स जोड़ें जिन्हें आप जोड़ना चाहते हैं।

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दिनांक विकल्प चुनें

ऑनलाइन प्लानर के साप्ताहिक या मासिक दृश्य से बैठक के लिए समय चुनें। कैलेंडर एकीकरण आसान शेड्यूलिंग के लिए Doodle में सभी पूर्व-निर्धारित नियुक्तियाँ देखें। लचीले समय स्लॉट्स के साथ सभी के लिए उपयुक्त समय चुनें और उन्हें निमंत्रण भेजें।

सेटिंग्स अनुकूलित करें

Doodle का मुफ्त ऑनलाइन प्लानर उपयोगकर्ताओं को उपस्थितियों के वोट सीमित करने, उपस्थितियों की जानकारी छिपाने के लिए पोल को निजी बनाने और मतदाताओं को 'हाँ', 'नहीं' और 'अगर जरूरत हो' जैसे कई प्रतिक्रिया विकल्प देने की सुविधा देता है। Doodle Professional उपयोगकर्ताओं को पोल की समय-सीमा और स्वचालित अनुस्मारक जैसी कई और ऑनलाइन योजना सुविधाओं तक पहुँच मिलती है।

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अपना मतदान पूरा करें

अपना ईमेल पता दर्ज करें और अपने ग्राहकों, सहकर्मियों या अपनी टीम को मीटिंग के निमंत्रण भेजें। आराम से बैठें और सभी को मीटिंग के विकल्पों पर वोट करने दें। कुछ ही मिनटों (या सेकंडों) में आप सभी के लिए सबसे उपयुक्त समय पा लेंगे। हम आपकी सभी मीटिंग निमंत्रणों को एक ही जगह पर ट्रैक रखेंगे।

सिंक Doodle का ऑनलाइन कैलेंडर अपने कैलेंडर के साथ

Doodle उन उपयोगकर्ताओं के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प है जो पहले से ही अपने व्यवसाय या व्यक्तिगत जीवन को व्यवस्थित करने के लिए कैलेंडर सॉफ़्टवेयर का उपयोग करते हैं। Google, Office 365, Outlook और iCal जैसी लोकप्रिय कैलेंडर एप्लिकेशनों के लिए मुफ्त समर्थन के साथ, Doodle का ऑनलाइन कैलेंडर बैठकों का आयोजन करते समय बढ़ी हुई उत्पादकता और अधिक पारदर्शिता के लिए सहजता से एकीकृत हो जाता है।

आज ही Doodle का उपयोग शुरू करें!