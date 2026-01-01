सबसे अच्छा ऑनलाइन पोल मेकर ढूंढ रहे हैं? Doodle से बेहतर कुछ नहीं।

हमारे पोल मेकर के साथ, आपकी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। Doodle का उपयोग करना तेज़, आसान और सरल है। अभी शुरू करें!

मैं एक मुफ्त ऑनलाइन पोल कैसे बनाऊं?

सबसे पहले, लॉग इन करें और डैशबोर्ड से 'Create' चुनें। फिर चुनें 'ग्रुप पोलशुरू करने के लिए '। इस पोल के लिए, हम एक व्यावसायिक बैठक के लिए सबसे उपयुक्त समय पता लगाना चाहते हैं।

बैठक का नाम, स्थान और कोई भी नोट्स शामिल करें।

ग्रुप पोल बनाएँ

जब आप अपने Doodle खाते में लॉग इन करते हैं, तो आपके सभी पोल और बुकिंग एक व्यक्तिगत डैशबोर्ड में सहेजे जाते हैं। आप त्वरित और सुरक्षित पहुँच के लिए Google, Apple, Facebook, Microsoft या SSO का उपयोग करके साइन इन कर सकते हैं।

दूसरा, आप अपनी बैठक के लिए समय विकल्प जोड़ेंगे।

आप सप्ताह दृश्य या कैलेंडर दृश्य से विकल्प चुन सकते हैं।

यदि आप कोई बैठक निर्धारित कर रहे हैं, तो अपने प्रतिभागियों को उपयुक्त समय खोजने की अधिक संभावना देने के लिए कई विकल्प शामिल करना सबसे अच्छा है।

यदि आप अपने कैलेंडर को Doodle से कनेक्ट करें आप एक ही समय में अपनी सभी अपॉइंटमेंट्स देख सकते हैं ताकि दोहरी बुकिंग या अधिक बुकिंग से बचा जा सके।

ग्रुप पोल बनाएँ

तीसरा, आप सेटिंग्स अनुभाग में पहुंचेंगे जहाँ आप अपनी Doodle पोल को अनुकूलित कर सकते हैं। नि:शुल्क उपयोगकर्ताओं के पास "हाँ," "नहीं," या "अगर जरूरत हो" जैसे आवश्यक प्रतिक्रिया विकल्पों तक पहुंच होती है।

Doodle के साथ पेशेवर, आप उन्नत सुविधाएँ अनलॉक करते हैं जिनमें शामिल हैं:

अधिक गोपनीयता के लिए प्रतिभागी सूची छिपाना

जवाब न देने वालों को स्वचालित ईमेल अनुस्मारक भेजना

मतदान बंद करने की समयसीमा निर्धारित करना

अधिक पेशेवर दिखावट के लिए विज्ञापनों को हटाना

Doodle से सीधे निमंत्रण भेजना (1,000 प्राप्तकर्ताओं तक)

प्रत्येक समय स्लॉट के लिए कितने लोग चयन कर सकते हैं, इसकी सीमा निर्धारित करना

ये सुविधाएँ आपकी शेड्यूलिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, अनुपस्थितियों को कम करने और प्रतिभागियों की गोपनीयता बढ़ाने में मदद करती हैं।

अंत में, अपने Doodle पोल को अपने मेहमानों के साथ साझा करें। एक बार आपका पोल बन जाने के बाद, बस प्रतिभागिता लिंक कॉपी करें और इसे ईमेल, चैट या सोशल मीडिया के माध्यम से भेजें। आप इसे सीधे LinkedIn, WhatsApp, Facebook, X पर भी साझा कर सकते हैं या किसी वेबसाइट में एम्बेड कर सकते हैं।

यदि आप एक Doodle Pro उपयोगकर्ता हैं, आप Doodle से सीधे 1,000 प्रतिभागियों तक पोल निमंत्रण भेज सकते हैं।

आपके मेहमान बस कुछ ही क्लिक में जवाब दे सकते हैं, और आपको मिनटों में जवाब मिल जाएगा। यह लोगों को एक साथ लाने का एक तेज़ और सरल तरीका है।

ग्रुप पोल बनाएँ

आप गूगल पर पोल कैसे बनाते हैं?

Google Forms सरल सर्वेक्षणों के लिए एक अच्छा शुरुआती बिंदु हो सकता है — लेकिन यदि आप तेज़ और लचीली शेड्यूलिंग की तलाश में हैं, तो Doodle ठीक इसी के लिए बनाया गया है।

अपने Doodle डैशबोर्ड से, क्लिक करें बनाएँ और अपनी ज़रूरतों के लिए सही शेड्यूलिंग टूल चुनें:

ग्रुप पोल – समूह के लिए उपयुक्त समय खोजने का सबसे आसान तरीका

एक-से-एक – सिर्फ कुछ ही क्लिक में एक-एक करके बैठकें निर्धारित करने के लिए एकदम सही

बुकिंग पेज – दूसरों को आपकी वास्तविक समय की उपलब्धता के आधार पर आपके साथ समय बुक करने दें

साइन-अप शीट – शिफ्टों, कार्यक्रमों, या स्वयंसेवक स्थानों का आयोजन करें जहाँ लोग खाली स्थानों का दावा करते हैं

जब हम एक साथ आते हैं तो महान चीजें होती हैं। Doodle के साथ इसे आसानी से करें!