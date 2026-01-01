Você está procurando o melhor criador de enquetes on-line? Você não precisa procurar além do Doodle.

Com o nosso criador de enquetes, você tem tudo o que precisa. O Doodle é rápido, fácil e direto de usar. Você pode começar agora!

Como faço para criar uma enquete on-line gratuita?

Primeiro, faça login e selecione "Criar" no painel de controle. Em seguida, escolha "Enquete de grupo" para começar. Para esta enquete, gostaríamos de saber qual é o melhor horário para uma reunião de negócios.

Inclua o nome da reunião, o local e as anotações que você desejar.

Criar uma enquete de grupo

Quando você faz login na sua conta Doodle, todas as suas enquetes e reservas são salvas em um painel pessoal. Você pode fazer login usando o Google, Apple, Facebook, Microsoft ou SSO para obter acesso rápido e seguro.

Em segundo lugar, você adicionará as opções de horário para sua reunião.

Você pode escolher opções na visualização da semana ou na visualização do calendário.

Se você estiver agendando uma reunião, é melhor incluir várias opções para que os participantes tenham mais chances de encontrar um horário adequado.

Se você conectar o seu calendário ao Doodle, poderá ver todos os seus compromissos ao mesmo tempo para evitar reservas duplas ou excessivas.

Criar uma enquete de grupo

Em terceiro lugar, você chegará à seção de configurações, onde poderá personalizar sua enquete do Doodle. Os usuários gratuitos têm acesso a opções de resposta essenciais, como "Sim", "Não" ou "Se necessário".

Com o Doodle Pro, você desbloqueia recursos avançados, incluindo:

Ocultação da lista de participantes para maior privacidade

Envio de lembretes automáticos por e-mail para quem não responde

Definição de um prazo para encerrar a enquete

Remoção de anúncios para que você tenha uma aparência mais profissional

Envio de convites diretamente do Doodle (até 1.000 destinatários)

Limitar o número de pessoas que podem selecionar cada intervalo de tempo

Esses recursos ajudam a simplificar o processo de agendamento, reduzir o não comparecimento e aumentar a privacidade dos participantes.

Por fim, compartilhe a enquete do Doodle com seus convidados. Depois de criar a enquete, basta copiar o link de participação e enviá-lo por e-mail, bate-papo ou mídia social. Você também pode compartilhar diretamente via LinkedIn, WhatsApp, Facebook, X ou incorporá-la em um site.

Se você for um usuário do Doodle Pro, poderá enviar convites para enquetes diretamente do Doodle para até 1.000 participantes.

Seus convidados podem responder com apenas alguns cliques, e você terá sua resposta em minutos. É uma maneira rápida e simples de reunir as pessoas.

Criar uma enquete de grupo

Como você cria uma enquete no Google?

O Google Forms pode ser um bom ponto de partida para pesquisas simples, mas se você estiver procurando um agendamento rápido e flexível, o Doodle foi criado exatamente para isso.

No painel de controle do Doodle, clique em "Criar" e escolha a ferramenta de agendamento certa para o que você precisa:

Enquetes de grupo - a maneira mais fácil de encontrar um horário que funcione para um grupo

1:1 - perfeito para agendar reuniões individuais com apenas alguns cliques

Página de reservas - permita que outras pessoas reservem um horário com você com base na sua disponibilidade em tempo real

Folha de registro - organize turnos, eventos ou vagas de voluntariado em que as pessoas reivindicam vagas abertas

Grandes coisas acontecem quando nos unimos. Você pode fazer isso facilmente com o Doodle!