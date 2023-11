Procurando o melhor criador de pesquisas on-line? Não procure mais que o Doodle.

Como posso criar uma pesquisa on-line gratuita?

Primeiro, comece sua pesquisa Doodle escolhendo 'criar um Doodle' no topo da página. Para esta enquete, gostaríamos de encontrar o melhor momento para uma reunião de negócios. No primeiro passo, inclua o nome da reunião, o local da reunião e quaisquer notas que você goste. Você também pode se registrar para obter uma conta e começar desta forma. Manteremos o controle de todas as suas pesquisas em um prático painel de controle. Você pode fazer login com suas contas no Facebook, Google ou Microsoft para acesso instantâneo.

Em segundo lugar, você adicionará as opções de tempo para sua reunião. Você pode escolher opções a partir da visão da semana ou da visão do calendário. Se você estiver interessado em fazer uma pesquisa de opinião, você simplesmente escolheria um texto nesta visão. Acrescente as opções de texto que quiser. Em seguida, você pode adicionar todas as opções ao formulário. Se você estiver agendando uma reunião, é melhor incluir muitas opções de tempo para dar a seus participantes uma maior possibilidade de encontrar um horário apropriado.

Se você conectar seu calendário ao Doodle você pode ver todos os seus compromissos ao mesmo tempo, para evitar reservas duplas ou superconferências.

Aqui você também pode ver várias opções do Doodle Professional, como prazos para pesquisas e pedidos de informações adicionais.

Por último, acrescente seu e-mail e depois envie o Doodle que você criou para seus convidados. Basta adicionar seus endereços de e-mail à caixa para enviar os convites. Eles poderão votar em suas datas e em minutos você poderá ter uma resposta.

É fácil e rápido usar o criador de pesquisas on-line Doodle para reunir rapidamente as pessoas que você deseja encontrar. Se você gosta de usar este criador de enquetes, você vai adorar usar nosso planejador online. Também é grátis para tentar hoje.

Como você faz uma pesquisa no Google?

Os formulários do Google Forms são uma ótima maneira de começar a criar pesquisas. Entretanto, a funcionalidade de votação gratuita com Doodle é rápida, fácil e totalmente gratuita. No painel do Doodle ou na página inicial, basta selecionar 'Criar um Doodle' no topo da página. Daqui você tem diferentes opções para criar as enquetes Doodle. Você pode criar enquetes de grupo, uma ótima maneira de reunir grupos de qualquer tamanho, enquetes 1:1 para reuniões rápidas um-a-um ou uma página de reservas para marcar reuniões em nada mais do que alguns cliques.

