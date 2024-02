6 planejadores on-line gratuitos para estudantes que aumentam a produtividade

Os alunos estão sempre equilibrando os trabalhos do curso, as atividades extracurriculares e os compromissos pessoais, mas, às vezes, ainda se sentem improdutivos e sobrecarregados. Como a opção de reduzir a agenda nem sempre está disponível, a importância de um planejamento eficaz não pode ser subestimada.

Os alunos bem-sucedidos reconhecem que uma agenda bem organizada é fundamental para administrar suas diversas responsabilidades e atingir suas metas. Eles planejam bem e com antecedência. Com o avanço da tecnologia, as tradicionais agendas de papel e notas adesivas estão sendo substituídas por ferramentas inovadoras de planejamento on-line - ferramentas que podem ser usadas para aumentar a produtividade.

Então, o que exatamente é um planejador de alunos e como usá-lo para obter sucesso? Vamos explorar esses tópicos e explicar por que o uso de um planejador digital pode beneficiar os alunos além da elaboração de um cronograma de curso. Também compartilharemos nossas seis principais opções de ferramentas on-line e daremos dicas para ajudá-lo a escolher a mais adequada para você.

Experimente o Doodle Configure sua conta gratuita - não é necessário cartão de crédito

O que é uma agenda do aluno?

Uma agenda do aluno é um sistema que ajuda os alunos a organizar seus horários acadêmicos e pessoais. Eles podem ser analógicos ou digitais, variando de calendários imprimíveis e cadernos a calendários on-line e sistemas de automação.

Os planejadores de alunos são fornecidos em diversos formatos baseados em tempo, como visualizações semanais ou mensais, baseados em tarefas, como pontos com marcadores e listas de verificação, ou uma mistura de ambos.

Por que os planejadores on-line para alunos são eficazes

Como a maioria dos alunos já usa laptops e outros dispositivos digitais, a adoção de agendas on-line para alunos pode aumentar a produtividade, reduzir o estresse e dar suporte às complexidades da vida estudantil com mais facilidade e eficiência.

Essas ferramentas não apenas facilitam um melhor gerenciamento do tempo, mas também incentivam uma abordagem proativa do planejamento acadêmico e pessoal, estabelecendo a base para o sucesso nas atividades educacionais e fora delas.

Indo além das funcionalidades do calendário, os planejadores de alunos on-line ou criador de horários para faculdade permitem que os usuários definam prazos, priorizem tarefas, gerenciem atribuições e até mesmo colaborem em projetos de grupo. A agenda do aluno certa funciona como um assistente pessoal, ajudando os alunos a manter o controle de suas responsabilidades e a gerenciar seu tempo com eficiência.

Como usar os planejadores de alunos para o sucesso

Embora as soluções digitais ofereçam mais do que apenas conveniência, no final, uma ferramenta é apenas uma ferramenta e depende de quem a está usando e como a está usando.

Para aproveitar ao máximo os planejadores dos alunos, certifique-se de atualizá-los e revisá-los regularmente para mantê-los atualizados. Priorize as tarefas com base na urgência e na importância e, em seguida, defina prazos e lembretes realistas para evitar correrias de última hora.

Reserve algum tempo para explorar os recursos e as funcionalidades que podem aprimorar e acelerar o processo de planejamento. Por exemplo, use os recursos de colaboração do planejador para projetos em grupo e integre-o a outras ferramentas digitais e aplicativos do mercado.

6 Planejadores on-line gratuitos para estudantes

Selecionamos as seguintes ferramentas com base em sua disponibilidade em várias plataformas, opções de preços flexíveis, facilidade de uso e adoção no mercado. Essas ferramentas também são usadas com frequência no local de trabalho e, portanto, dão aos alunos uma vantagem inicial ao usar esses softwares em primeira mão.

Google Tasks

O Google Tasks é uma ferramenta simples de gerenciamento de tarefas que se integra perfeitamente ao Google Calendar e ao Gmail. É ideal para alunos que precisam de uma solução simples e sem frescuras para controlar suas tarefas e prazos. Disponível na Web e em dispositivos móveis, o Google Tasks permite que os usuários criem listas, adicionem tarefas e definam prazos diretamente de seu e-mail ou calendário.

Miro

O Miro é um quadro branco on-line versátil projetado para planejamento visual e colaboração. É perfeito para estudantes que preferem o mapeamento mental e o brainstorming para organizar seus pensamentos e projetos. Com seu design intuitivo e recursos de colaboração, o Miro é uma excelente ferramenta para trabalhos em grupo e planejamento pessoal. O Miro oferece uma grande variedade de templates, como o planejador semanal.

Notion

O Notion é um espaço de trabalho completo no qual os alunos podem escrever, planejar, colaborar e se organizar. Ele combina anotações, gerenciamento de tarefas, bancos de dados e calendários, o que o torna uma ferramenta poderosa para que os alunos gerenciem todos os aspectos de sua vida acadêmica.

O Notion também tem recursos de IA e oferece opções de personalização para atender a vários estilos e necessidades de planejamento. Da mesma forma, os modelos do Notion estão disponíveis para download on-line.

Doodle

O Doodle se destaca por sua capacidade de simplificar o agendamento de reuniões e eventos. Ele é particularmente útil para alunos que precisam organizar sessões de estudo em grupo, reuniões de projeto ou qualquer evento que envolva vários participantes.

O Doodle se integra a muitos aplicativos de calendário on-line, como o Google Calendar, permitindo que os alunos sobreponham automaticamente suas tarefas e compromissos para encontrar o melhor horário para todos.

Microsoft To Do

O Microsoft To Do é um aplicativo de gerenciamento de tarefas que ajuda os alunos a se manterem organizados e gerenciarem seu dia a dia. Com recursos como listas de tarefas, lembretes, datas de vencimento e anotações, é uma ferramenta abrangente para planejamento pessoal e acadêmico. Sua integração com os aplicativos do Microsoft Office aumenta a utilidade para os alunos incorporados ao ecossistema da Microsoft.

Trello

O Trello oferece uma maneira flexível e visual de gerenciar projetos e tarefas por meio de seu sistema baseado em cartões. Ideal para alunos que gostam de organização visual, os quadros, listas e cartões do Trello permitem que os usuários organizem e priorizem seus projetos de forma divertida, flexível e gratificante.

Seja para gerenciar tarefas individuais, acompanhar o progresso de projetos em grupo ou planejar um cronograma de estudos, os recursos do Trello facilitam manter tudo organizado e acessível. A capacidade de adicionar datas de vencimento, listas de verificação, anexos e colaborar com outras pessoas faz do Trello uma ferramenta poderosa para os alunos que desejam manter sua vida acadêmica otimizada e no caminho certo.

O melhor planejador para estudantes

A mudança para ferramentas de planejamento digital oferece aos alunos conveniência e eficiência sem precedentes. A escolha do planejador estudantil certo pode transformar o planejamento acadêmico, aumentar a produtividade e reduzir o estresse.

Quer você prefira os recursos de quadro branco colaborativo do Miro, a simplicidade do Google Tasks, o espaço de trabalho completo do Notion, a capacidade de agendamento do Doodle, os recursos abrangentes do Microsoft To Do ou a visualização do Trello, existe uma ferramenta para atender às suas necessidades de planejamento.

Dê uma chance a essas ferramentas, experimente usá-las juntas e veja o que funciona melhor para suas necessidades. Afinal, o melhor planejador de alunos é aquele que você usa de forma consistente para atingir suas metas.