Como criar uma política de pagamento que funcione para todos

Falar sobre dinheiro com os clientes nem sempre é fácil. Mas ter uma política de pagamento clara e simples pode eliminar o estresse - para você e para eles.

Independentemente de você estar realizando sessões on-line, chamadas de coaching ou projetos freelance, uma boa política de pagamento protege seu tempo, define expectativas e ajuda todos a se manterem na mesma página. Não se trata apenas de evitar conversas incômodas. Trata-se de tornar seu negócio mais sólido, sua agenda mais previsível e seus clientes mais confiantes sobre o que esperar.

Veja a seguir como criar uma política que realmente funcione.

Por que sua política de pagamento é importante

Uma política de pagamento não se trata de ser rigorosa. Trata-se de ser clara.

Quando os clientes sabem como e quando pagar, há menos espaço para confusão ou problemas de última hora. Isso também mostra que você valoriza o seu tempo e o deles. E, o mais importante, oferece a você um ponto de referência quando surgirem dúvidas.

Pense nisso como um acordo simples que ajuda todos a saberem o que é esperado.

Com uma política sólida em vigor, você poderá:

Evitará pagamentos atrasados ou perdidos

Estabelecer limites saudáveis e profissionais

Minimizar conversas incômodas sobre dinheiro

Criar confiança e credibilidade com os clientes

Os clientes apreciam a clareza. E você se sentirá mais confiante quando não estiver descobrindo as coisas na hora.

Decida quando e como você quer ser pago

Antes de mais nada: que tipo de configuração de pagamento se adapta à sua forma de trabalhar?

Pergunte a si mesmo:

Quero que os clientes paguem antes da sessão ou depois?

É uma sessão única ou parte de um pacote contínuo?

Eu permito cancelamentos ou reagendamentos?

O que acontece se alguém não comparecer ou pagar com atraso?

Se você não tiver certeza por onde começar, aqui estão alguns exemplos comuns:

O pagamento é devido quando a reserva é confirmada

Os cancelamentos devem ser feitos com pelo menos 24 horas de antecedência

Não comparecimento não é reembolsado

Pagamentos atrasados podem resultar em sessões pausadas ou taxas adicionais

Sua política não precisa cobrir todos os casos extremos, mas deve cobrir o básico. Lembre-se de que quanto mais claros forem seus termos, menos surpresas você terá.

Mantenha-a simples e fácil de encontrar

As melhores políticas são aquelas que as pessoas realmente veem e entendem.

Você não precisa de linguagem jurídica ou de documentos longos. Basta escrever como se fosse explicar em uma conversa. Seja direto. Seja gentil. E faça com que ela faça parte da experiência de seu cliente desde o início.

Aqui estão alguns lugares para compartilhar sua política:

Adicione-a à sua página de reservas do Doodle

Inclua-a em seu e-mail de integração ou pacote de boas-vindas

Mencione-a durante sua primeira ligação ou sessão

Adicione um breve resumo em sua assinatura de e-mail ou faturas

O objetivo é garantir que seu cliente não tenha que procurar por ela. Se sua política fizer parte do processo normal, ela se tornará fácil e esperada.

Mantenha-se fiel a ela, mas seja humano

Até mesmo as melhores políticas serão testadas de tempos em tempos. Alguém se esquece de uma sessão. Alguém cancela de última hora. A vida acontece.

Ter uma política não significa que você não possa ser flexível. Significa apenas que você tem um ponto de partida. Se você quiser fazer uma exceção única, poderá fazê-lo sem criar confusão ou estabelecer um novo padrão para o futuro.

E se você se ater aos seus termos de forma consistente, seus clientes também os respeitarão.

Políticas têm a ver com confiança. Você confia em seus clientes para que respeitem seu tempo, e eles confiam em você para que apareça e cumpra o prometido. Uma boa política de pagamento apoia ambos.

Facilite os pagamentos para seus clientes

Quanto mais fácil for pagar a você, maior será a probabilidade de as pessoas cumprirem a obrigação e pagarem no prazo.

Se o seu processo envolve o envio de uma fatura separada após cada sessão, é fácil que as coisas fiquem esquecidas. E acompanhar as faturas não pagas não é a tarefa favorita de ninguém.

É aqui que o Doodle e o Stripe podem lhe poupar muito tempo e esforço.

Com o Doodle, você pode compartilhar uma página de reserva que inclui sua disponibilidade e preço. Os clientes escolhem um horário, pagam via Stripe e recebem uma confirmação automática. Você também pode usar um link 1:1 se quiser escolher o horário em conjunto, mas ainda assim cobrar o pagamento antecipadamente.

Uma vez configurado, você não precisa enviar lembretes ou lidar com pagamentos perdidos. Tudo é tratado em segundo plano.

E para seus clientes? São apenas alguns cliques para confirmar e pagar. Sem atrito. Sem confusão.

Crie confiança, receba pagamentos e economize tempo

O pagamento deve parecer uma parte normal de seu processo, não uma batalha. Com uma política de pagamento simples, visível e consistente, você pode dedicar mais tempo ao seu trabalho e menos tempo à busca de pagamentos.

Você terá uma aparência mais profissional. Sentir-se-á mais no controle. E seus clientes saberão exatamente o que esperar, em cada etapa do processo.

Milhares de proprietários de empresas já usam o Doodle com o Stripe para fazer com que a reserva e o pagamento façam parte de um processo tranquilo. Quer ver como isso pode ser fácil?