Wie Sie eine Zahlungsrichtlinie finden, die für alle passt

Es ist nicht immer leicht, mit Kunden über Geld zu sprechen. Aber eine klare, einfache Zahlungspolitik kann den Stress verringern - für Sie und für Ihre Kunden.

Ganz gleich, ob Sie Online-Sitzungen, Coaching-Telefonate oder freiberufliche Projekte durchführen, eine gute Zahlungspolitik schützt Ihre Zeit, legt die Erwartungen fest und hilft allen Beteiligten, auf dem gleichen Stand zu bleiben. Es geht nicht nur darum, unangenehme Gespräche zu vermeiden. Es geht darum, Ihr Unternehmen solider zu machen, Ihren Zeitplan vorhersehbarer zu gestalten und Ihren Kunden mehr Sicherheit zu geben, was sie erwarten können.

Hier erfahren Sie, wie Sie eine solche Vereinbarung erstellen, die tatsächlich funktioniert.

Warum Ihre Zahlungsrichtlinien wichtig sind

Bei einer Zahlungspolitik geht es nicht darum, streng zu sein. Es geht darum, klar zu sein.

Wenn Ihre Kunden wissen, wie und wann sie zahlen müssen, gibt es weniger Raum für Verwirrung oder Probleme in letzter Minute. Es zeigt auch, dass Sie Ihre Zeit - und die Ihrer Kunden - zu schätzen wissen. Und, was am wichtigsten ist, es gibt Ihnen einen Bezugspunkt, wenn Fragen auftauchen.

Betrachten Sie es als eine einfache Vereinbarung, die allen hilft, zu wissen, was erwartet wird.

Mit einer soliden Richtlinie werden Sie:

vermeiden Sie verspätete oder versäumte Zahlungen

setzen Sie gesunde, professionelle Grenzen

minimieren Sie unangenehme Geldgespräche

Vertrauen und Glaubwürdigkeit bei Ihren Kunden aufbauen

Kunden wissen Klarheit zu schätzen. Und Sie fühlen sich selbstbewusster, wenn Sie die Dinge nicht auf die Schnelle regeln müssen.

Entscheiden Sie, wann und wie Sie bezahlt werden wollen

Das Wichtigste zuerst: Welche Art der Bezahlung passt zu Ihrer Arbeitsweise?

Fragen Sie sich selbst:

Möchte ich, dass die Kunden vor oder nach der Sitzung bezahlen?

Handelt es sich um eine einzelne Sitzung oder um ein laufendes Paket?

Erlaube ich Stornierungen oder Terminverschiebungen?

Was passiert, wenn jemand nicht erscheint oder zu spät zahlt?

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wo Sie anfangen sollen, finden Sie hier ein paar gängige Beispiele:

Die Zahlung ist fällig, wenn die Buchung bestätigt wird.

Stornierungen müssen mindestens 24 Stunden im Voraus erfolgen.

Nichterscheinen wird nicht rückerstattet

Verspätete Zahlungen können zu pausierten Sitzungen oder zusätzlichen Gebühren führen.

Ihre Richtlinien müssen nicht alle Fälle abdecken, aber sie sollten die Grundlagen abdecken. Denken Sie daran: Je klarer Ihre Bedingungen sind, desto weniger Überraschungen werden Sie erleben.

Halten Sie sie einfach und leicht auffindbar

Die besten Versicherungspolicen sind die, die man tatsächlich sieht und versteht.

Sie brauchen keine juristische Sprache oder lange Dokumente. Schreiben Sie sie einfach so, wie Sie sie in einem Gespräch erklären würden. Seien Sie direkt. Seien Sie freundlich. Und machen Sie sie von Anfang an zu einem Teil Ihrer Kundenerfahrung.

Hier sind ein paar Stellen, an denen Sie Ihre Richtlinien veröffentlichen können:

Fügen Sie sie zu Ihrer Doodle- Buchungsseite hinzu

Fügen Sie sie in Ihre Einführungs-E-Mail oder Ihr Willkommenspaket ein

Erwähnen Sie sie während Ihres ersten Anrufs oder Ihrer ersten Sitzung

Fügen Sie eine kurze Zusammenfassung in Ihre E-Mail-Signatur oder Rechnungen ein.

Das Ziel ist, dass Ihr Kunde nicht danach suchen muss. Wenn Ihre Richtlinie Teil des normalen Prozesses ist, wird sie einfach und erwartet.

Halten Sie sich daran, aber bleiben Sie menschlich

Selbst die besten Richtlinien werden von Zeit zu Zeit auf die Probe gestellt. Jemand vergisst eine Sitzung. Jemand sagt in letzter Minute ab. Das Leben passiert.

Eine Richtlinie zu haben, bedeutet nicht, dass man nicht flexibel sein kann. Es bedeutet nur, dass Sie einen Ausgangspunkt haben. Wenn Sie eine einmalige Ausnahme machen wollen, können Sie das tun, ohne Verwirrung zu stiften oder einen neuen Standard für die Zukunft zu setzen.

Und wenn Sie sich konsequent an Ihre Bedingungen halten, werden auch Ihre Kunden sie respektieren.

Bei Richtlinien geht es um Vertrauen. Sie vertrauen darauf, dass Ihre Kunden Ihre Zeit respektieren, und Ihre Kunden vertrauen darauf, dass Sie erscheinen und liefern. Eine gute Zahlungspolitik unterstützt beides.

Machen Sie Ihren Kunden das Bezahlen leicht

Je einfacher es ist, Sie zu bezahlen, desto wahrscheinlicher ist es, dass Ihre Kunden dies auch tun - und pünktlich bezahlen.

Wenn Sie nach jeder Sitzung eine separate Rechnung verschicken müssen, kann es leicht passieren, dass etwas durch die Maschen fällt. Und unbezahlte Rechnungen nachzuverfolgen, ist für niemanden eine beliebte Aufgabe.

Hier können Doodle und Stripe Ihnen viel Zeit und Mühe ersparen.

Mit Doodle können Sie eine Buchungsseite freigeben, die Ihre Verfügbarkeit und Ihren Preis enthält. Der Kunde wählt einen Termin, bezahlt über Stripe und erhält eine automatische Bestätigung. Sie können auch eine 1:1-Verknüpfung verwenden, wenn Sie die Zeit gemeinsam auswählen, aber dennoch die Zahlung im Voraus einfordern möchten.

Sobald das System eingerichtet ist, müssen Sie keine Mahnungen verschicken oder sich um verpasste Zahlungen kümmern. Das wird alles im Hintergrund erledigt.

Und für Ihre Kunden? Sie brauchen nur ein paar Klicks zur Bestätigung und Bezahlung. Keine Reibung. Keine Verwirrung.

Vertrauen aufbauen, bezahlt werden und Zeit sparen

Die Bezahlung sollte sich wie ein normaler Teil Ihres Prozesses anfühlen, nicht wie ein Kampf. Mit einer einfachen, sichtbaren und konsistenten Zahlungspolitik können Sie mehr Zeit für Ihre Arbeit aufwenden und müssen weniger Zeit für die Verfolgung von Zahlungen aufwenden.

Sie werden professioneller wirken. Sie werden sich kontrollierter fühlen. Und Ihre Kunden wissen genau, was sie zu erwarten haben - bei jedem Schritt.

Tausende von Unternehmern nutzen bereits Doodle mit Stripe, um Buchung und Bezahlung zu einem einzigen, reibungslosen Prozess zu machen. Möchten Sie sehen, wie einfach es sein kann?