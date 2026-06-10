In unserem oft hektischen Leben muss jeder von uns einen vollen Terminkalender jonglieren: Geschäftstermine, wichtige Treffen außerhalb des Büros, Partys, Geburtstage, Jubiläen und dann noch Freizeitaktivitäten. Um dieses komplizierte Geflecht von Aktivitäten zu bewältigen, verlässt man sich zunehmend auf Online-Software, d.h. auf Online-Tagebücher oder -Kalender.

Ein Online-Kalender ist aus mehreren Gründen bequem und praktisch:

Man kann von jedem Ort und Gerät aus darauf zugreifen, so dass man nicht ständig einen manchmal sperrigen Gegenstand mit sich herumtragen muss;

Sie kann aktualisiert und auf dem neuesten Stand gehalten werden, indem sie mit anderen Programmen verbunden wird;

Er kann mit anderen Personen online oder offline über private Netzwerke und Bluetooth geteilt werden.

Die Auswahl an kostenlosen Online-Kalendern ist heutzutage sehr groß. Die meisten Online-E-Mail-Dienste bieten einen integrierten Kalender (Gmail, Apple Calendar, Microsoft Calendar). Oft werden aber auch andere "Kalender" wie Facebook, iCal usw. parallel genutzt.

Dank Doodle kannst du deine verschiedenen Online-Kalender miteinander verbinden und die darin gespeicherten Informationen, die immer in Echtzeit aktualisiert werden, nutzen, um neue Ereignisse mit dem Doodle-Abstimmungssystem zu planen.

Verbinde deine Online-Kalender mit Doodle

Dank der Kalenderverbindungsfunktion kannst du mehr als einen Online-Terminkalender mit deinem Doodle-Konto verbinden. Auf diese Weise verbundene Online-Kalender werden von Doodle automatisch synchronisiert und sind somit immer auf dem neuesten Stand. Wie verbindest du deinen Online-Kalender? Logge dich in dein Doodle-Profil ein - wenn du noch keines hast, dauert das nur ein paar Sekunden - und gehe in den Bereich "Kalender". Wähle den Kalender, den du verbinden möchtest, aus der Liste aus.

Wenn du nicht Google Calendar, Apple Calendar oder Microsoft Calendar verwendest, kannst du deinen Online-Kalender kostenlos per URL (ICS-Link) verbinden. Je nachdem, welchen Dienst du nutzt, findest du den ICS-Link in dem dafür vorgesehenen Feld im Abschnitt "Kalender" deines E-Mail-Dienstes.

Sobald du deinen Kalender verbunden hast, kannst du deine Termine direkt in der Kalenderansicht sehen. Das bedeutet, dass du jedes Mal, wenn du eine Umfrage öffnest, eine Veranstaltung planst oder an einer Umfrage teilnimmst, zu der du eingeladen wurdest, nicht in deinen Online-Kalender schauen musst, da die zuvor in deinem Kalender eingetragenen Termine automatisch im Doodle-Kalender angezeigt werden. Natürlich kannst nur du deinen Kalender einsehen und niemand sonst.

Doodle ausprobieren Keine Kreditkarte erforderlich

Ändern der Einstellungen eines bereits verbundenen Online-Kalenders

Im Kontrollzentrum deines Profils findest du unter "Kalender" eine Übersicht über die bisher verbundenen Online-Agenden und kannst die Änderungen einsehen. Wenn du die Verbindung eines bereits verbundenen Kalenders trennen möchtest, musst du nur auf "Trennen" neben dem Online-Kalender klicken, den du trennen möchtest, und dies bestätigen.