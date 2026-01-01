Prowadząc często intensywne życie, każdy z nas musi żonglować napiętym harmonogramem: spotkania biznesowe, ważne spotkania poza biurem, imprezy, urodziny, rocznice, a do tego aktywności rekreacyjne. Aby zarządzać tą skomplikowaną siecią zajęć, coraz częściej polegamy na oprogramowaniu online, czyli na internetowych terminarzach lub kalendarzach.

Kalendarz online jest wygodny i praktyczny z kilku powodów:

Można uzyskać do niego dostęp z dowolnego miejsca i urządzenia, więc nie trzeba stale nosić ze sobą czasem nieporęcznego przedmiotu;

Można go aktualizować i utrzymywać na bieżąco, łącząc go z innymi programami;

Można go udostępniać innym osobom online lub offline za pośrednictwem sieci prywatnych i Bluetooth.

Wybór darmowego planera online jest dziś naprawdę szeroki. Większość internetowych usług e-mail oferuje wbudowany kalendarz (Gmail, Apple Calendar, Microsoft Calendar). Jednak równolegle często używane są też inne „kalendarze”, takie jak ten z Facebooka, iCal itp.

Dzięki Doodle możesz zintegrować swoje różne kalendarze online i wykorzystać zapisane w nich informacje, które zawsze będą aktualizowane w czasie rzeczywistym, do planowania nowych wydarzeń za pomocą systemu ankiet Doodle.

Połącz swoje kalendarze online z Doodle

Dzięki funkcji łączenia kalendarzy możesz połączyć więcej niż jeden terminarz online ze swoim kontem Doodle. Połączone w ten sposób kalendarze online będą automatycznie synchronizowane przez Doodle, dzięki czemu zawsze będą aktualne. Jak połączyć swój kalendarz online? Zaloguj się do swojego profilu Doodle — jeśli jeszcze go nie masz, założenie go zajmie zaledwie kilka sekund — i przejdź do sekcji „Kalendarze”. Wybierz z listy kalendarz, który chcesz połączyć.

Jeśli nie korzystasz z Kalendarza Google, Apple Calendar ani Microsoft Calendar, możesz bezpłatnie połączyć swój kalendarz online za pomocą adresu URL (link ICS). W zależności od używanej usługi znajdziesz link ICS do wklejenia w przeznaczonym do tego polu w sekcji „kalendarz” Twojej usługi e-mail.

Gdy Twój kalendarz zostanie połączony, będziesz mógł przeglądać swój harmonogram bezpośrednio w widoku kalendarza. Oznacza to, że za każdym razem, gdy otwierasz ankietę, planujesz wydarzenie lub bierzesz udział w ankiecie, na którą zostałeś zaproszony, nie będziesz musiał sprawdzać swojego kalendarza online, ponieważ wydarzenia wcześniej wprowadzone do kalendarza automatycznie pojawią się w kalendarzu Doodle. Oczywiście tylko Ty będziesz mógł zobaczyć swój harmonogram i nikt inny.

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Zmień ustawienia już połączonego kalendarza online

W panelu sterowania swojego profilu, ponownie w sekcji „Kalendarze”, znajdziesz przegląd dotychczas połączonych kalendarzy online i będziesz mógł wprowadzać zmiany. Jeśli chcesz odłączyć wcześniej połączony kalendarz, wystarczy kliknąć „odłącz” obok kalendarza online, który chcesz odłączyć, i potwierdzić.