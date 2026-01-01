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Doodle Content Team

Od 2007 roku Doodle stawia sobie za cel pomóc Ci odzyskać kontrolę nad swoim czasem dzięki inteligentniejszemu planowaniu — bo kto chciałby tracić czas na niekończącą się wymianę e-maili?

Nasz zespół redakcyjny przedstawia najnowsze trendy, porady i tri…

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Niezależnie od tego, czy spotykasz się z jedną osobą, czy wieloma, osobiście czy online, planuj mądrzej z Doodle.

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