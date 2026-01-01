Wynalazca telefonu, Alexander Graham Bell, powiedział kiedyś: „Przede wszystkim przygotowanie jest kluczem do sukcesu.” Jeśli chodzi o zrozumienie, czego chcesz, to osiągnąć podczas spotkania , to nie mogłoby być bardziej prawdziwe.

Przygotowanie do spotkania jest jednym z kluczowych czynników decydujących o jego sukcesie. Według magazynu „Inc” , nieefektywne spotkania kosztują amerykańskie firmy około 283 miliardów dolarów rocznie. Jak więc można zapewnić, że określić cele spotkania jak sprawić, by spotkania przyczyniały się do tego, że Twój zespół spełni Twoje oczekiwania? Przyjrzyjmy się kilku krokom, które możesz podjąć, aby osiągnąć sukces.

Dlaczego się spotykacie?

Określenie celu spotkania ma kluczowe znaczenie dla ustalenia jasnych celów i oczekiwań. W końcu jak można oczekiwać osiągnięcia konkretnego rezultatu, jeśli nie wiadomo, na czym ten rezultat polega?

Jako lider biznesowy , prawdopodobnie masz mnóstwo spraw na głowie. Jeśli nie spotykasz się z interesariuszami, to starasz się być na bieżąco z ważnymi decyzjami. Twój czas jest cenny, dlatego ważne jest, aby każde organizowane przez Ciebie spotkanie miało swój cel. Musisz kierować się ważną zasadą: nie trać czasu na rozmowy z ludźmi, jeśli tę samą treść można przekazać w e-mailu.

Zanim jeszcze zaczniesz zapraszanie osób na spotkanie , poświęć kilka minut na przemyślenie problemu lub kwestii, którą musisz rozwiązać. Co chcesz osiągnąć dzięki temu spotkaniu? Czy musisz podjąć decyzję? Rozwiązać problem? Wymyślić nowe pomysły?

Gdy już jasno zorientujesz się, czym jest cel spotkania Należy to jasno wyjaśnić wszystkim uczestnikom. Pomaga to nie tylko nadać odpowiedni ton spotkaniu, ale także gwarantuje, że wszyscy będą na bieżąco i będą mogli przyjść przygotowani z pomysłami i rozwiązaniami, którymi będą mogli się podzielić.

W ten sposób zapewnisz, że Twój zespół będzie wiedział, czego się od niego oczekuje, i stworzysz podstawy do udane spotkanie . Pozwoli to nie tylko zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność, ale także pomoże zapewnić, że robisz postępy w realizacji celów biznesowych.

Kto powinien tam być?

Ma to większe znaczenie dla powodzenia spotkania, niż mogłoby się wydawać – zwłaszcza jeśli chodzi o planowanie spotkań grupowych . Jeśli w spotkaniu wezmą udział niewłaściwe osoby, może to prowadzić do wielu pobocznych rozmów i znacznie zwiększa ryzyko zboczenia z tematu. To wszystko to stracony czas, który z łatwością może spowodować konieczność zorganizowania kolejnego spotkania i jeszcze bardziej oddalić cię od tego, co chcesz osiągnąć.

Jako lider biznesowy lub przedsiębiorca , należy dokładnie zastanowić się, kogo potrzebujesz, aby skutecznie rozwiązać dany problem. Mogą to być odpowiednie zainteresowane strony, osoby podejmujące decyzje oraz członkowie zespołu posiadający odpowiednią wiedzę lub doświadczenie.

Warto również wziąć pod uwagę liczbę uczestników spotkania. Jeśli będzie ich dużo, trudniej może być zorganizować owocna dyskusja i podjąć decyzję. Jak to się mówi, zbyt wielu kucharzy psuje zupę. Z drugiej strony, jeśli nie zaprosisz odpowiednich osób, może to skutkować brakiem zaangażowania lub utratą okazji do wniesienia wkładu. Zastanów się dokładnie z wyprzedzeniem, sporządź listę lub porozmawiaj z innymi menedżerami, aby doprecyzować, kto powinien wziąć udział w spotkaniu.

Kiedy już wiesz, kogo zaprosić, wyzwaniem będzie ustalenie terminu. Narzędzie do planowania, takie jak Doodle może pomóc Ci szybko ustalić termin bez konieczności angażowania się w długą wymianę e-maili. Możesz utwórz ankietę i już po kilku minutach zaczniesz otrzymywać potwierdzenia.

Ustal porządek obrad

Wiele osób często o tym zapomina, ale plan spotkania to jeden z najprostszych, a jednocześnie najskuteczniejszych sposobów na wyznaczenie jasnych celów i oczekiwań. Nie tylko pomaga on utrzymać właściwy kierunek i nie zbaczać z wyznaczonego harmonogramu ani tematu dyskusji, ale także sprawia, że uczestnicy przychodzą na spotkanie przygotowani z własnymi pomysłami i rozwiązaniami.

Dla dyrektorów generalnych i kadry kierowniczej ważne jest, aby poświęcić kilka minut na nakreślenie tematów, które mają zostać omówione podczas spotkania, a także czasu przeznaczonego na każdy z nich. Pomaga to zapewnić, że wszystkie tematy zostaną poruszone, a spotkanie przebiegnie zgodnie z planem.

Warto również ustalić, kto będzie odpowiedzialny za prowadzenie poszczególnych dyskusji. Może to być zarówno Ty, jak i ktoś z Twojego zespołu, kto ma większą wiedzę na dany temat. To naprawdę pomoże Ci osiągnąć konkretne wyniki podczas spotkania.

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Nie zapomnij o dalszych działaniach

Nie ma sensu spotykać się, jeśli nic z tego nie wynika. Dlatego właśnie dalsze działania są ważne . To najlepszy sposób, by upewnić się, że wszelkie kolejne kroki lub zadania uzgodnione podczas spotkania są rzeczywiście realizowane. Dzięki Doodle łatwo jest znaleźć termin spotkania żeby to się udało.

Po pierwsze, należy przeanalizować postępy poczynione w realizacji cele ustalone podczas spotkania . Może to obejmować sprawdzanie statusu przydzielonych zadań lub analizę postępów w rozwiązywaniu konkretnego problemu. Dzięki temu będziesz w stanie upewnić się, że wszystko przebiega zgodnie z planem, i podjąć odpowiednie działania, jeśli sytuacja zacznie wymykać się spod kontroli. Wczesne wykrywanie problemów ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania potencjalnym katastrofom.

Skuteczne działania następcze pomagają również wzbudzić poczucie odpowiedzialności wśród członków zespołu i zapewnić terminową realizację zadań. Warto wprowadzić system monitorowania postępów, na przykład poprzez wysyłanie wszystkim uczestnikom podsumowania spotkania wraz z listą działań do wykonania. Regularne spotkania indywidualne to również dobry sposób na to, by być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w firmie.

Przekonasz się, że osiągnięcie sukcesu podczas spotkań jest o wiele łatwiejsze, jeśli zaplanujesz je z wyprzedzeniem, skorzystasz z internetowego narzędzia do planowania spotkań oraz wyznaczysz jasne cele i oczekiwania. Zastanów się, dlaczego organizujesz spotkanie, kto powinien w nim uczestniczyć, przygotuj uporządkowany porządek obrad i, co ważne, nie zapomnij o działaniach następczych. Stosuj te wskazówki za każdym razem, gdy musisz zorganizować spotkanie, a na pewno zauważysz wzrost wydajności.