Czas na budowanie, a nie na koordynację
Koszty związane z koordynacją obciążają Twoje zespoły technologiczne bardziej, niż Ci się wydaje. Zmiana kontekstu, opóźnienia w podejmowaniu decyzji i rozproszenie uwagi sumują się we wszystkich działach. Doodle automatycznie eliminuje te koszty, dzięki…
Cieszy się zaufaniem wiodących organizacji w ponad 90 krajach
6,9 godziny
Czas przeznaczony na skupienie się, przydzielony każdej drużynie w każdym tygodniu
64%
Średnio mniej przełączeń kontekstu
3,8
Liczba godzin nadliczbowych odzyskanych w ciągu tygodnia
2.4
Mniej zbędnych spotkań w tygodniu
WYZWANIE
Rozumiemy wyzwania, przed jakimi stoją firmy z branży technologicznej
W miarę jak zespoły rozrastają się, obejmując różne działy, strefy czasowe i narzędzia, koszty wynikające ze źle zaplanowanego czasu narastają niepostrzeżenie, aż w końcu przejawiają się w przekraczaniu terminów i wypaleniu zawodowym członków zespołów.
Wdrażanie międzyfunkcyjne na dużą skalę
Zespoły o strukturze macierzowej wymagają szybkiego koordynowania działań między działami produktu, inżynierii, bezpieczeństwa i wprowadzania produktów na rynek. Rozproszona dostępność członków zespołów oraz ciągła koordynacja spowalniają procesy weryfik…
Szybka koordynacja działań dotyczących klientów, partnerów i rekrutacji
Kontakty z klientami, przekazywanie spraw partnerom oraz rozmowy rekrutacyjne opierają się na dynamice. Ręczna koordynacja spowalnia postępy dokładnie w najgorszym momencie, zamieniając zainteresowanie ze strony potencjalnych klientów w opóźnienia, zmian…
Ograniczenia dotyczące możliwości wykonawców i kierowników
Spotkania rozbijają dzień na fragmenty, skracają czas skupienia i zwiększają liczbę zmian kontekstu. Zespoły mają trudności z powiązaniem priorytetów, zadań i czasu. Realizacja zadań staje się reaktywna. Praca, która pozwala posuwać plan działania do prz…
Złożoność cyfrowa a oczekiwania dotyczące zarządzania
Różnorodność narzędzi, niespójne nawyki zespołów oraz doraźne procesy powodują rozrost struktury, który nasila się wraz z rozwojem organizacji. Gdy koordynacja nie ma ustalonej struktury, procesy zatwierdzania ulegają spowolnieniu, załamuje się system za…
NASZE ROZWIĄZANIE
Gdy czas jest dobrze zaplanowany, zespoły osiągają lepsze wyniki
W firmach technologicznych zespoły macierzowe wymagają szybkiego koordynowania działań. W miarę jak zespoły rozrastają się, obejmując różne funkcje, strefy czasowe i narzędzia, koszty źle zaplanowanego czasu narastają niepostrzeżenie. Liczba codziennych…
Wyprodukowane w Szwajcarii, cieszące się zaufaniem na całym świecie
Prywatność to nie tylko funkcja. To cała architektura. Od SOC 2 po HIPAA — Doodle spełnia standardy wymagane przez Twoją organizację, ponieważ inteligencja otoczenia wymaga absolutnego zaufania do danych.
WYNIKI
Doodle dla technologii
Zwiększenie tempa podejmowania decyzji i realizacji
Skróć czas potrzebny na zebranie odpowiednich osób w celu przeprowadzenia przeglądów, usunięcia przeszkód i podjęcia decyzji dotyczących wdrożenia. Ujednolicona koordynacja zmniejsza tarcia między zespołami i strefami czasowymi, dzięki czemu realizacja p…
Zwiększenie szybkości reakcji na potrzeby klientów oraz dynamiki wprowadzania produktów na rynek
Ułatw potencjalnym klientom, klientom, partnerom i kandydatom rezerwację terminów, ograniczając opóźnienia i rezygnacje. Szybsze umawianie spotkań sprzyja konwersji potencjalnych klientów, przedłużaniu umów, wdrażaniu rozwiązań oraz eskalacji spraw.
Wykorzystaj swój potencjał i zadbaj o czas na skupienie
Zmniejsz obciążenie związane z koordynacją, aby zespoły mogły zyskać czas na pracę wymagającą głębokiego skupienia i realizację zadań. Lepsze planowanie i szybsza koordynacja ograniczają konieczność zmiany kontekstu i nadmierną liczbę spotkań. Inżynierow…
Stworzone z myślą o każdej roli w branży technologicznej
Czas wygląda inaczej w zależności od tego, czym się zajmujesz. Doodle zapewnia przejrzystość i kontrolę w całej Twojej organizacji.
Założyciele i zespoły kierownicze
Zarezerwuj sobie czas na strategiczne przemyślenia. Bądź dostępny dla inwestorów, kluczowych klientów i swojego zespołu kierowniczego. Twoje plany pozostaną bezpieczne, niezależnie od tego, kto pierwszy je zarezerwuje.
Liderzy i zespoły inżynierów
Ogranicz liczbę spotkań w całym dziale inżynieryjnym. Zadbaj o warunki do głębokiej pracy na poziomie zespołu. Dostosuj zobowiązania w ramach sprintów do rzeczywistego trybu pracy Twoich pracowników. Doodle rozpoznaje, kiedy Twój zespół najlepiej funkcjo…
Menedżerowie ds. produktów
Koordynuj przeglądy planu działania, uzgadnianie stanowisk z interesariuszami oraz planowanie sprintów bez niekończących się dyskusji, które wszystko spowalniają. Rytm pracy Twojego zespołu pozostaje niezmieniony, nawet gdy zmieniają się priorytety.
Działy ds. przychodów i sprzedaży
Umów rozmowy zapoznawcze, gdy tylko pojawi się zainteresowanie. Równomiernie rozdzielaj przychodzące spotkania między członków zespołu. Skup się na samej rozmowie, a nie na jej organizowaniu.
Działy ds. talentów i kadr
Szybciej przeprowadzaj kandydatów przez kolejne etapy rozmów kwalifikacyjnych. Sprawiedliwie rozdzielaj obciążenie związane z koordynacją między zespoły przeprowadzające rozmowy. Zadbaj o płynny przebieg procesu zarówno z perspektywy kandydatów, jak i re…