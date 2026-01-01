Czas na budowanie, a nie na koordynację

Koszty związane z koordynacją obciążają Twoje zespoły technologiczne bardziej, niż Ci się wydaje. Zmiana kontekstu, opóźnienia w podejmowaniu decyzji i rozproszenie uwagi sumują się we wszystkich działach. Doodle automatycznie eliminuje te koszty, dzięki…