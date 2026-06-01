PLATFORMA

Inteligentne zarządzanie czasem, które działa tak jak Twój zespół.

Doodle nie tylko pokazuje, kiedy ludzie mają wolne. Rozumie też, jak działa Twój zespół: częstotliwość spotkań, rytmy pracy wymagające skupienia, równowagę obciążenia pracą. Im częściej Twój zespół z niego korzysta, tym mądrzejszy się staje.