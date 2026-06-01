Najlepiej zarządzane zespoły nie mają więcej godzin. Wykorzystują je po prostu lepiej.
Doodle synchronizuje kalendarze członków Twojego zespołu, automatycznie koordynuje spotkania i zapewnia pracownikom czas niezbędny do wykonywania świetnej pracy.
Wyprodukowane w Szwajcarii, cieszące się zaufaniem na całym świecie
Twoje dane są szyfrowane i przechowywane w najbezpieczniejszych jurysdykcjach na świecie. Przestrzegamy przepisów RODO, HIPAA oraz standardów SOC2 typu II, aby zapewnić, że Twój czas pozostaje wyłącznie Twoją sprawą.
Wkrótce: Doodle TIME OS
Zarejestruj się już dziś, aby uzyskać priorytetowy dostęp, i być pierwszym w kolejce, gdy pojawi się system operacyjny Doodle Time OS.
Odczytuje każdy kalendarz i automatycznie ustala właściwy czas.
Przestrzegane są ograniczenia dotyczące gęstości zgromadzeń, a czas poświęcony na naukę pozostaje zabezpieczony.
Obserwuj, jak rozwija się Twój dzień. Co dzieje się teraz, co będzie za chwilę i na co musisz zwrócić uwagę.
PLATFORMA
Inteligentne zarządzanie czasem, które działa tak jak Twój zespół.
Doodle nie tylko pokazuje, kiedy ludzie mają wolne. Rozumie też, jak działa Twój zespół: częstotliwość spotkań, rytmy pracy wymagające skupienia, równowagę obciążenia pracą. Im częściej Twój zespół z niego korzysta, tym mądrzejszy się staje.
Planowanie uwzględniające preferencje
Kiedy zmieniają się priorytety, dzień zaczyna cię przerastać
Koordynacja kalendarza oparta na podmiocie
Koordynacja wewnętrzna
Stworzone z myślą o każdej drużynie, każdym procesie pracy i każdej osobie
PLANOWANIE ZEWNĘTRZNE: Dla zespołów mających bezpośredni kontakt z klientami
Profesjonalne i zgodne z wizerunkiem marki pierwsze wrażenie
Udostępnij informacje o swojej dostępności za pomocą unikalnego linku zawierającego Twoje logo i elementy identyfikacji wizualnej. Kandydaci, klienci i partnerzy zyskują dzięki przejrzystemu, profesjonalnemu procesowi rezerwacji i mogą skontaktować się z osobą z Twojego zespołu, która jest aktualnie dostępna. Nie ma potrzeby ręcznego przekierowywania połączeń.
PLANOWANIE WEWNĘTRZNE: W CELU WSPÓŁPRACY MIĘDZY ZESPOŁAMI
Najlepszy czas dla wszystkich, ustalany automatycznie
Wystarczy podać osoby i godzinę, a Doodle znajdzie odpowiedni termin. W przypadku spotkań wewnętrznych proces przebiega od etapu „Znajdźmy termin” aż do potwierdzenia, bez ustalania konkretnego tematu.
ZESPOŁY ROZPROSZONE I MIĘDZYFIRMOWE: Dla organizacji działających zdalnie i na skalę globalną
Koordynacja między przedsiębiorstwami
Każdy może zagłosować na preferowany termin: wewnętrzny lub zewnętrzny, niezależnie od tego, czy korzysta z systemu kalendarza, czy nie. Nie jest wymagany wspólny dostęp, a każdy automatycznie widzi terminy w swojej strefie czasowej.
OCHRONA CZASOWA NA POZIOMIE ZESPOŁU
Ustal zasady dotyczące terminów i preferencje, a Doodle zadba o ich przestrzeganie przez wszystkich
Okresy bez spotkań, czas na skupienie, limity czasowe spotkań. Określ, w jaki sposób Twoja organizacja chroni swój czas, a Doodle zastosuje te zasady we wszystkich przypadkach. Nikt nie musi samodzielnie pilnować swojego kalendarza.
Opinie klientów
Co mówią nasi klienci
- „Jako organizacja działająca całkowicie zdalnie, której pracownicy, członkowie zarządu, partnerzy i darczyńcy znajdują się w różnych częściach kraju, często muszę koordynować wiele harmonogramów i stref czasowych. Uważam, że Doodle jest najbardziej intui…
- „Dzięki Doodle zaoszczędzę prawdopodobnie od 30 do 40 godzin. I to tylko ja”. Travis, SRG Inc.
- „Zaoszczędziliśmy kilka dni na koordynacji korespondencji e-mailowej dotyczącej ponad 100 rozmów kwalifikacyjnych z panelem ekspertów i zorganizowaliśmy je w niecałą godzinę”. Nicholas M, dyrektor ds. danych, władze hrabstwa
- „Kiedyś rezerwowałam czas wyłącznie na planowanie spotkań, co – jeśli się nad tym zastanowić – jest trochę głupie. Dzięki Doodle odzyskuję ten czas, a ludzie ufają tej aplikacji. To po prostu działa.” Audra D, prezeska Wood Manufacturing Council
- „To takie proste. W niecałe 10 minut zorganizowałem spotkanie orientacyjne dla 30 osób. Doodle to nieodzowne narzędzie, które po prostu przyspiesza pracę”. Alfredo B, dziekan ds. studenckich, Uniwersytet w Redlands
- „Gdyby nie Doodle, musiałabym zajmować się wszystkim sama albo zatrudnić kogoś do pomocy. Dzięki temu, że nie potrzebuję asystenta, oszczędzam czas i zasoby”. Jaclyn L, dyrektor ds. strategii, Uniwersytet Północnego Teksasu
- „Harmonogramy wszystkich w jednym miejscu. Nie muszę już zbierać 12 odpowiedzi i tworzyć arkusza w Google Sheets”. Meghan L, asystentka administracyjna, Crain Communications
- „Każda ankieta w Doodle pozwala mi zaoszczędzić godzinę. To ogromna oszczędność czasu, gdy planuję 20 wydarzeń miesięcznie.” Michael D, właściciel i trener przywództwa
- „Dzięki Doodle’owi nie muszę już tracić czasu na żmudną wymianę wiadomości, więc mogę skupić się na tych aspektach mojej pracy, które naprawdę mają znaczenie, takich jak wsparcie kadry kierowniczej, planowanie wydarzeń i komunikacja wewnętrzna”. Amanda M…