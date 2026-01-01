Ciągła wymiana wiadomości kończy się tutaj
Z Doodle
Wysyłasz jedną wiadomość i masz wszystkie odpowiedzi w jednym miejscu.
Bez Doodle
Wysyłasz 30 e-maili z propozycjami terminów i gubisz się przy zbieraniu odpowiedzi.
Każda ankieta w Doodle pozwala mi zaoszczędzić godzinę. To ogromna oszczędność czasu, gdy planuję 20 wydarzeń miesięcznie.
JAK TO DZIAŁA
Zorganizuj ankietę, a umówisz to spotkanie
Ankiety grupowe pozwalają wysłać ludziom zestaw terminów i sprawdzić, który najlepiej pasuje do Twojego wydarzenia.
1. Przygotuj ankietę
Wybierz kilka możliwych terminów, a potem dodaj szczegóły, takie jak agenda, miejsce czy link do spotkania online.
2. Zaproś kogo chcesz
Udostępnij jeden link. Każdy może zagłosować, bez konta w Doodle.
3. Śledź odpowiedzi
Sprawdzaj, kto odpowiedział, wysyłaj przypomnienia i obserwuj, jak wyłania się najlepszy termin spotkania.
4. Zarezerwuj termin
Potwierdź zwycięski termin, a Doodle automatycznie wyśle zaproszenia do kalendarza wszystkim, którzy odpowiedzieli.
Firmy korzystają z Doodle do planowania wszystkich swoich spotkań.
FUNKCJE
Jak to działa
Łatwo utworzyć. Łatwo zebrać odpowiedzi.
Stwórz ankietę, wyślij ją i zbierz odpowiedzi w kilka minut. Rezerwacja terminu nie może być prostsza.
Domknij rezerwację dzięki terminom końcowym i przypomnieniom
Zmobilizuj tych, którzy zwlekają z odpowiedzią. Włącz automatyczne przypomnienia lub ustaw termin końcowy, aby poznać preferowane terminy wszystkich.
Zadbaj o to, by każde spotkanie się udało
Automatyczne linki do wideokonferencji, zaproszenia do kalendarza dla wszystkich uczestników i wiele więcej. Dzięki Doodle każde spotkanie jest gotowe do dobrego startu.
ZASTOSOWANIA
Najszybszy sposób na rezerwację spotkań służbowych
Ankiety grupowe pozwalają szybko załatwić sprawę ustalania harmonogramu.
Zajmij się realizacją ważnych zadań, a nie ich przepełnionymi harmonogramami.
Umów kolejne spotkanie służbowe w kilka minut
Stwórz swoją pierwszą ankietę grupową w kilka minut i zabierz się do produktywnej pracy.