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ANKIETY GRUPOWE

Właściwi ludzie we właściwym czasie. Za każdym razem.

Utwórz nowy Doodle

Skorzystaj z serwisu Doodle, aby szybko znaleźć idealny termin na kolejną udaną współpracę.

Czas trwania

Ciągła wymiana wiadomości kończy się tutaj

  • Z Doodle

    Wysyłasz jedną wiadomość i masz wszystkie odpowiedzi w jednym miejscu.

  • Bez Doodle

    Wysyłasz 30 e-maili z propozycjami terminów i gubisz się przy zbieraniu odpowiedzi.

Każda ankieta w Doodle pozwala mi zaoszczędzić godzinę. To ogromna oszczędność czasu, gdy planuję 20 wydarzeń miesięcznie.

– Michael D
Właściciel i trener przywództwa, sektor prywatny

JAK TO DZIAŁA

Zorganizuj ankietę, a umówisz to spotkanie

Ankiety grupowe pozwalają wysłać ludziom zestaw terminów i sprawdzić, który najlepiej pasuje do Twojego wydarzenia.

1. Przygotuj ankietę

Wybierz kilka możliwych terminów, a potem dodaj szczegóły, takie jak agenda, miejsce czy link do spotkania online.

2. Zaproś kogo chcesz

Udostępnij jeden link. Każdy może zagłosować, bez konta w Doodle.

3. Śledź odpowiedzi

Sprawdzaj, kto odpowiedział, wysyłaj przypomnienia i obserwuj, jak wyłania się najlepszy termin spotkania.

4. Zarezerwuj termin

Potwierdź zwycięski termin, a Doodle automatycznie wyśle zaproszenia do kalendarza wszystkim, którzy odpowiedzieli.

Firmy korzystają z Doodle do planowania wszystkich swoich spotkań.

FUNKCJE

Jak to działa

  • Łatwo utworzyć. Łatwo zebrać odpowiedzi.

    Stwórz ankietę, wyślij ją i zbierz odpowiedzi w kilka minut. Rezerwacja terminu nie może być prostsza.

  • Domknij rezerwację dzięki terminom końcowym i przypomnieniom

    Zmobilizuj tych, którzy zwlekają z odpowiedzią. Włącz automatyczne przypomnienia lub ustaw termin końcowy, aby poznać preferowane terminy wszystkich.

  • Zadbaj o to, by każde spotkanie się udało

    Automatyczne linki do wideokonferencji, zaproszenia do kalendarza dla wszystkich uczestników i wiele więcej. Dzięki Doodle każde spotkanie jest gotowe do dobrego startu.

Potrzebujesz więcej niż 10 terminów?

Zobacz cennik

ZASTOSOWANIA

Najszybszy sposób na rezerwację spotkań służbowych

Ankiety grupowe pozwalają szybko załatwić sprawę ustalania harmonogramu.

Zajmij się realizacją ważnych zadań, a nie ich przepełnionymi harmonogramami.

Umów kolejne spotkanie służbowe w kilka minut

Stwórz swoją pierwszą ankietę grupową w kilka minut i zabierz się do produktywnej pracy.

Stwórz ankietę grupową