Kolejny świetny duet: Doodle i Twoje ulubione aplikacje
Osiągaj więcej razem, bez dodatkowej pracy. Doodle płynnie integruje się z Twoimi ulubionymi aplikacjami i narzędziami.
Te narzędzia świetnie współpracują z Doodle
Google Calendar
Miej jasny obraz swojego dnia i automatycznie synchronizuj wszystkie wydarzenia.
Google Meet
Automatycznie dodawaj linki do wideorozmów do spotkań online, które planujesz w Doodle.
Microsoft Teams
Automatycznie generuj linki do wideokonferencji i łatwiej planuj spotkania.
Zoom
Automatycznie dodawaj linki do rozmów w Zoomie do spotkań online, które planujesz w Doodle.
FUNKCJE
Wszystko, czego używasz, działa razem
Gotowe na pracę zdalną
Połącz Doodle z Zoomem, Google Meet lub Webexem i automatycznie dodawaj linki do wideokonferencji do każdego wydarzenia.
Zyskaj pewność dzięki profesjonalnym rozliczeniom
Dzięki płatnościom obsługiwanym przez Stripe możesz wymagać od klientów zapłaty za rezerwację Twojego czasu; płatności są bezpieczne, niezawodne i zawsze dostępne.
Zautomatyzuj planowanie spotkań
Połącz Doodle z Zapierem i stwórz własny przepływ pracy, korzystając z ponad 3000 zintegrowanych aplikacji.
Połącz swoje narzędzia i ludzi
Stwórz warunki do sukcesu.