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Kolejny świetny duet: Doodle i Twoje ulubione aplikacje

Osiągaj więcej razem, bez dodatkowej pracy. Doodle płynnie integruje się z Twoimi ulubionymi aplikacjami i narzędziami.

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Te narzędzia świetnie współpracują z Doodle

  • Google Calendar icon (2026) 1

    Google Calendar

    Miej jasny obraz swojego dnia i automatycznie synchronizuj wszystkie wydarzenia. 

  • Google Meet icon (2026) 1

    Google Meet

    Automatycznie dodawaj linki do wideorozmów do spotkań online, które planujesz w Doodle.

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    Microsoft Teams

    Automatycznie generuj linki do wideokonferencji i łatwiej planuj spotkania.

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    Zoom

    Automatycznie dodawaj linki do rozmów w Zoomie do spotkań online, które planujesz w Doodle.

FUNKCJE

Wszystko, czego używasz, działa razem

  • Gotowe na pracę zdalną

    Połącz Doodle z Zoomem, Google Meet lub Webexem i automatycznie dodawaj linki do wideokonferencji do każdego wydarzenia.

  • Zyskaj pewność dzięki profesjonalnym rozliczeniom

    Dzięki płatnościom obsługiwanym przez Stripe możesz wymagać od klientów zapłaty za rezerwację Twojego czasu; płatności są bezpieczne, niezawodne i zawsze dostępne.

  • Zautomatyzuj planowanie spotkań

    Połącz Doodle z Zapierem i stwórz własny przepływ pracy, korzystając z ponad 3000 zintegrowanych aplikacji.

Połącz swoje narzędzia i ludzi

Stwórz warunki do sukcesu.

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