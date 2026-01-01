Twoja firma chroniona zabezpieczeniami klasy korporacyjnej
Niezależnie od tego, czy chodzi o Twoje dane, prywatność czy zaufanie, dbamy o to, aby nasze protokoły bezpieczeństwa były gotowe na przyszłość, a usługa była najlepsza z możliwych.
Bezpieczeństwo danych w Doodle
Stworzone w Szwajcarii, zaufane na całym świecie
System and Organization Controls (SOC)
Doodle pomyślnie przeszło audyt SOC 2 Type II oraz program MSP Verify. Raport SOC 2 obejmuje mechanizmy kontrolne odpowiadające kryteriom Trust Services Criteria organizacji AICPA w zakresie bezpieczeństwa, dostępności, integralności przetwarzania, poufności i prywatności.
Cyber Verify Level 3
Kluczowe obszary działania naszej usługi chmurowej, w tym prywatność danych, bezpieczeństwo sieci, dostępność i czas działania, plany odtwarzania po awarii, skalowalność i zgodność z przepisami, zostały poddane audytowi i uznane za spełniające wymogi branżowe.
Zgodność z RODO
Nasz inspektor ochrony danych i zespół ds. informacji biznesowych dbają o to, byśmy mieli narzędzia i procesy chroniące Twoje dane i prywatność.
Zgodność z CCPA
Mieszkańcom Kalifornii dajemy kontrolę nad ich danymi osobowymi, w tym prawo dostępu do informacji, ich usunięcia oraz sprzeciwu wobec ich sprzedaży, zgodnie z California Consumer Privacy Act.
Zgodność z HIPAA
Tam, gdzie w grę wchodzą dane o zdrowiu, nasze zabezpieczenia spełniają standardy HIPAA dotyczące ochrony prywatności i bezpieczeństwa tych danych.
JAK TO DZIAŁA
Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych
Szyfrowanie danych przesyłanych
Podczas przesyłania Twoje dane chroni szyfrowanie TLS 1.2 (lub nowsze) SHA-256 z RSA.
Szyfrowanie danych przechowywanych
Przechowywane dane trzymamy w Amazon Web Services (AWS), gdzie chroni je szereg narzędzi zabezpieczających Twoje informacje.
Bezpieczeństwo sieci
Naszą infrastrukturę chmurową chroni Cloudflare, co zapewnia dostępność i obronę przed zaawansowanymi zagrożeniami internetowymi.
Dostęp do danych
Wszystkie Twoje dane należą w 100 procentach do Ciebie. Oznacza to, że nie usuniemy ich bez uprzedniego poinformowania Cię o tym.
Własność danych
Wszystkie Twoje dane należą w 100 procentach do Ciebie. Oznacza to, że nie usuniemy ich bez uprzedniego poinformowania Cię o tym.
Prywatność danych
Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie po to, aby świadczyć Ci potrzebne usługi. Nie sprzedajemy ich podmiotom zewnętrznym. Dowiedz się więcej tutaj.
Architektura
Nasze usługi hostujemy w infrastrukturze Amazon Web Services (AWS), w bezpiecznych centrach danych w Irlandii i w całej UE.
Zarządzanie podatnościami
Stale monitorujemy nasze usługi i instalujemy najnowsze poprawki bezpieczeństwa. Regularnie zlecamy testy penetracyjne zaufanym dostawcom zewnętrznym.
Proces wprowadzania zmian
Nasze środowisko produkcyjne podlega rygorystycznemu procesowi zarządzania, który wymaga formalnej zgody na najwyższym szczeblu.
Organizacja
Nasz inspektor ochrony danych egzekwuje dokładnie przetestowany proces z jasnymi ścieżkami komunikacji z kierownictwem wyższego szczebla.
Dane podmiotów zewnętrznych
Informacje przekazywane przez podmioty zewnętrzne, takie jak dane kalendarza, są zabezpieczone protokołem OAuth2, który użytkownicy mogą w każdej chwili cofnąć.
Hasła
Hasła użytkowników Doodle są zabezpieczone solonymi skrótami haseł, co zwiększa bezpieczeństwo.
Dostawcy
Wszyscy nasi dostawcy i współpracownicy przechodzą dokładną weryfikację. Muszą przestrzegać naszych rygorystycznych procesów bezpieczeństwa.
Pracownicy
Wszyscy nasi pracownicy przechodzą kompleksowe szkolenia z bezpieczeństwa, aby Twoje dane i prywatność zawsze były chronione.
Poufność
Wszyscy nasi pracownicy i współpracownicy muszą podpisać umowę o zachowaniu poufności. Chroni to Twoje dane i prywatność.
Twoje dane. Bezpieczne.
Załóż konto Doodle, mając pewność, że Twoje informacje są bezpieczne.