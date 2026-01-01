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Twoja firma chroniona zabezpieczeniami klasy korporacyjnej

Niezależnie od tego, czy chodzi o Twoje dane, prywatność czy zaufanie, dbamy o to, aby nasze protokoły bezpieczeństwa były gotowe na przyszłość, a usługa była najlepsza z możliwych.

Bezpieczeństwo danych w Doodle

Stworzone w Szwajcarii, zaufane na całym świecie

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System and Organization Controls (SOC)

Doodle pomyślnie przeszło audyt SOC 2 Type II oraz program MSP Verify. Raport SOC 2 obejmuje mechanizmy kontrolne odpowiadające kryteriom Trust Services Criteria organizacji AICPA w zakresie bezpieczeństwa, dostępności, integralności przetwarzania, poufności i prywatności.

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Cyber Verify Level 3

Kluczowe obszary działania naszej usługi chmurowej, w tym prywatność danych, bezpieczeństwo sieci, dostępność i czas działania, plany odtwarzania po awarii, skalowalność i zgodność z przepisami, zostały poddane audytowi i uznane za spełniające wymogi branżowe.

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Zgodność z RODO

Nasz inspektor ochrony danych i zespół ds. informacji biznesowych dbają o to, byśmy mieli narzędzia i procesy chroniące Twoje dane i prywatność.

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Zgodność z CCPA

Mieszkańcom Kalifornii dajemy kontrolę nad ich danymi osobowymi, w tym prawo dostępu do informacji, ich usunięcia oraz sprzeciwu wobec ich sprzedaży, zgodnie z California Consumer Privacy Act.

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Zgodność z HIPAA

Tam, gdzie w grę wchodzą dane o zdrowiu, nasze zabezpieczenia spełniają standardy HIPAA dotyczące ochrony prywatności i bezpieczeństwa tych danych.

JAK TO DZIAŁA

Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych

  • Szyfrowanie danych przesyłanych

    Podczas przesyłania Twoje dane chroni szyfrowanie TLS 1.2 (lub nowsze) SHA-256 z RSA.

  • Szyfrowanie danych przechowywanych

    Przechowywane dane trzymamy w Amazon Web Services (AWS), gdzie chroni je szereg narzędzi zabezpieczających Twoje informacje.

  • Bezpieczeństwo sieci

    Naszą infrastrukturę chmurową chroni Cloudflare, co zapewnia dostępność i obronę przed zaawansowanymi zagrożeniami internetowymi.

  • Dostęp do danych

    Wszystkie Twoje dane należą w 100 procentach do Ciebie. Oznacza to, że nie usuniemy ich bez uprzedniego poinformowania Cię o tym.  

  • Własność danych

    Wszystkie Twoje dane należą w 100 procentach do Ciebie. Oznacza to, że nie usuniemy ich bez uprzedniego poinformowania Cię o tym.

  • Prywatność danych

    Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie po to, aby świadczyć Ci potrzebne usługi. Nie sprzedajemy ich podmiotom zewnętrznym. Dowiedz się więcej tutaj.

  • Architektura

    Nasze usługi hostujemy w infrastrukturze Amazon Web Services (AWS), w bezpiecznych centrach danych w Irlandii i w całej UE.

  • Zarządzanie podatnościami

    Stale monitorujemy nasze usługi i instalujemy najnowsze poprawki bezpieczeństwa. Regularnie zlecamy testy penetracyjne zaufanym dostawcom zewnętrznym.

  • Proces wprowadzania zmian

    Nasze środowisko produkcyjne podlega rygorystycznemu procesowi zarządzania, który wymaga formalnej zgody na najwyższym szczeblu. 

  • Organizacja

    Nasz inspektor ochrony danych egzekwuje dokładnie przetestowany proces z jasnymi ścieżkami komunikacji z kierownictwem wyższego szczebla.

  • Dane podmiotów zewnętrznych

    Informacje przekazywane przez podmioty zewnętrzne, takie jak dane kalendarza, są zabezpieczone protokołem OAuth2, który użytkownicy mogą w każdej chwili cofnąć. 

  • Hasła

    Hasła użytkowników Doodle są zabezpieczone solonymi skrótami haseł, co zwiększa bezpieczeństwo.

  • Dostawcy

    Wszyscy nasi dostawcy i współpracownicy przechodzą dokładną weryfikację. Muszą przestrzegać naszych rygorystycznych procesów bezpieczeństwa.

  • Pracownicy

    Wszyscy nasi pracownicy przechodzą kompleksowe szkolenia z bezpieczeństwa, aby Twoje dane i prywatność zawsze były chronione.   

  • Poufność

    Wszyscy nasi pracownicy i współpracownicy muszą podpisać umowę o zachowaniu poufności. Chroni to Twoje dane i prywatność.

Twoje dane. Bezpieczne.

Załóż konto Doodle, mając pewność, że Twoje informacje są bezpieczne.

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