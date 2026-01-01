Prześlij zgłoszenie

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W większości przypadków podanie linku do zaproszenia w serwisie Doodle, w którym występuje problem, pozwoli na szybsze jego rozwiązanie.