Połącz swoje kalendarze Doodle działa w programach Outlook, Google i Apple. Pełny obraz czasu pracy Twojego zespołu. Bez luk w widoku, bez nakładających się rezerwacji.

Opowiedz nam, jak pracujesz Ustal godziny, w których chcesz się skupić, limity spotkań i czas rezerwowy. Doodle poznaje Twój rytm pracy i dostosowuje się do niego. Zarówno dla Ciebie, jak i dla wszystkich członków Twojego zespołu.