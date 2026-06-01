Najpierw człowiek. Wspierane przez sztuczną inteligencję.
Poznaj swojego Partnera w czasie
Doodle synchronizuje kalendarze członków Twojego zespołu, automatycznie koordynuje spotkania i zapewnia pracownikom czas niezbędny do wykonywania świetnej pracy.
Ty wyznaczasz cel. Doodle zajmie się resztą.
Połącz swoje kalendarze
Doodle działa w programach Outlook, Google i Apple. Pełny obraz czasu pracy Twojego zespołu. Bez luk w widoku, bez nakładających się rezerwacji.
Opowiedz nam, jak pracujesz
Ustal godziny, w których chcesz się skupić, limity spotkań i czas rezerwowy. Doodle poznaje Twój rytm pracy i dostosowuje się do niego. Zarówno dla Ciebie, jak i dla wszystkich członków Twojego zespołu.
Znajdziemy dla Ciebie czas i zorganizujemy wszystko
Spotkania organizują się w ciągu kilku sekund. Przychodzące zgłoszenia trafiają do właściwej osoby. Nie tracisz czasu na organizację. Poświęcasz czas na pracę, a nie na organizację.
Im częściej Twój zespół korzysta z Doodle, tym sprawniej przebiega koordynacja.
CECHY
Jak to działa
Jedna warstwa dostępności obejmująca wszystkie kalendarze, z których korzysta Twój zespół
Doodle łączy sygnały zajętości ze wszystkich kalendarzy i dodatkowo egzekwuje Twoje zasady ochrony. Zajętość w dowolnym kalendarzu oznacza zajętość wszędzie. Po skonfigurowaniu nie trzeba nic więcej ustawiać.
Twój dzień jako ciąg czynności, a nie kalendarz wypełniony terminami
Day Flow przedstawia Twój czas jako ciągłą oś czasu: spotkania, zadania i strefy buforowe w jednym widoku. Działania kontekstowe są wyświetlane bezpośrednio w tekście. Zawsze wiesz, co będzie dalej i ile masz czasu.
Poinformuj o swojej dostępności jednym kliknięciem
Doodle tworzy Twoją osobistą Booking Page już podczas rejestracji. Nie wymaga to żadnej konfiguracji. Booking Page ta odzwierciedla Twoją dostępność w czasie rzeczywistym, uwzględnia wszystkie kalendarze i jest gotowa do udostępniania od pierwszego dnia.
Spotkania przychodzące są rozdzielane w sposób sprawiedliwy. Nie jest wymagana ręczna koordynacja
Booking Pages automatycznie rozdzielają spotkania między kwalifikujących się członków zespołu. Kolejne spotkanie otrzymuje osoba, której ostatnio nie przydzielono żadnego spotkania. Odwołane spotkania nie są uwzględniane w kolejności. Administratorzy ust…
Planowane w sekundach, a nie w wątkach
Wprowadź uczestników i czas trwania. Doodle znajdzie najlepszy termin dogodny dla wszystkich i zarezerwuje go jednym kliknięciem. Jeśli nie ma wolnych terminów, automatycznie wyświetli Group Poll.
Osiągnijcie porozumienie bez długiej wymiany e-maili
Ankiety grupowe pozwalają uczestnikom głosować na proponowane terminy w trybie asynchronicznym. Działa w różnych narzędziach, organizacjach i strefach czasowych. Udostępnij link. Uzyskaj odpowiedź.
Twój kalendarz z układem odpornościowym
Wystarczy raz ustawić godziny spotkań, przedziały buforowe i dzienne limity. Doodle automatycznie je egzekwuje. Gdy ktoś spróbuje zarezerwować termin w czasie objętym ochroną, system sam się tym zajmie. Nie musisz tego robić samodzielnie.
Nawiąż kontakt i współpracuj z pracownikami w całej organizacji
Szybko znajdź dowolną osobę w swojej organizacji i nawiąż z nią kontakt. Filtruj wyniki według stanowiska i lokalizacji, a następnie natychmiast skontaktuj się z daną osobą za pomocą prywatnej wiadomości lub wideorozmowy.
Najczęściej zadawane pytania
Jak długo trwa konfiguracja?
Większość zespołów rozpoczyna pracę w mniej niż 15 minut. Podłącz swój kalendarz, ustaw preferencje i udostępnij Booking Page. W przypadku planów indywidualnych i zespołowych nie jest wymagana pomoc działu IT.
Czy członkowie mojego zespołu mogą przeglądać szczegóły kalendarzy innych osób?
Nie. Aplikacja Doodle odczytuje sygnały dotyczące dostępności, a nie szczegóły wydarzeń. Twój zespół widzi, kiedy dana osoba jest wolna lub zajęta. Informacje o samym wydarzeniu pozostają prywatne. To Ty kontrolujesz ustawienia widoczności dla każdego po…
Co właściwie oznacza słowo „automatyczny”? Czy Doodle podejmuje decyzje za mnie?
Doodle działa zgodnie z zasadami, które sam ustalisz. Limity gęstości spotkań, godziny skupienia, strefy buforowe — to Ty je definiujesz, a Doodle je egzekwuje. Żadne spotkanie nie zostanie zaplanowane ani odrzucone bez zasady, którą zatwierdziłeś. Zawsz…
Co się dzieje, gdy nie ma wzajemnej dostępności?
Gdy system nie może znaleźć terminu, który odpowiadałby wszystkim, automatycznie tworzy Group Poll, dzięki czemu uczestnicy mogą zagłosować na najlepszą opcję. Nic nie utknęło w martwym punkcie.
Jakie opcje zarządzania są dostępne dla zespołów korporacyjnych?
Administratorzy korporacyjni mogą zarządzać składem zespołów, ustalać zasady planowania obowiązujące w całej organizacji, sprawdzać rozkład obciążenia pracą oraz konfigurować logowanie jednokrotne (SSO). Pełna dokumentacja dla administratorów dostępna na żądanie.