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Czas, który pozwala zapewnić lepszą opiekę nad pacjentem

Placówki opieki zdrowotnej tracą co roku tysiące godzin na koordynację działań. Zadbaj o przemyślane funkcjonowanie placówki w relacjach między pacjentami, personelem medycznym i oddziałami, aby zaoszczędzić czas, który pozwoli Twojemu zespołowi zapewnić…

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Cieszy się zaufaniem gabinetów i systemów opieki zdrowotnej w czołowych placówkach

NASZE ROZWIĄZANIE

Czas poświęcony na opiekę nad pacjentem

Zaprojektuj sposób, w jaki Twoja placówka zarządza czasem i dzieli go między lekarzy, personel i pacjentów, tak aby zapewnić przestrzeń niezbędną do świadczenia opieki o wysokiej jakości.

Wyprodukowane w Szwajcarii, cieszące się zaufaniem na całym świecie

Prywatność to nie tylko funkcja. To cała architektura. Od SOC 2 po HIPAA — Doodle spełnia standardy wymagane przez Twoją organizację, ponieważ inteligencja otoczenia wymaga absolutnego zaufania do danych.

Security SOC
Security GDPR
Security CCPA
Security Cyber
Security HIPAA

WYNIKI

Doodle dla opieki zdrowotnej

  • Zobacz przepływ pacjentów w całej placówce

    Dostawcy, sale i sprzęt są często zarządzani w oddzielnych systemach. Doodle pozwala zebrać informacje o dostępności w jednym przejrzystym widoku, dzięki czemu decyzje podejmowane są w oparciu o pełny obraz sytuacji.

  • Zabezpieczenie czasu poświęcanego na obsługę klientów

    Między wizytami, wypełnianiem dokumentacji medycznej i pilnymi zleceniami czas lekarza szybko się wypełnia. Doodle pozwala zachować czas na sprawy wymagające uwagi, dzięki czemu opieka medyczna nie koliduje z organizacją pracy.

  • Czas spędzony w gabinecie

    Konsultacje, skierowania, wizyty z udziałem wielu specjalistów, zastępstwa na zmianach. Doodle zajmuje się koordynacją działań między specjalistami, placówkami i systemami, dzięki czemu Twój zespół może skupić się na pacjentach.

Stworzone z myślą o każdej roli w służbie zdrowia

  • Lekarze i pracownicy służby zdrowia

    Zagospodaruj czas przeznaczony na wizyty, zautomatyzuj działania następcze i pozwól pacjentom samodzielnie rezerwować konsultacje oraz wizyty telezdrowotne.

  • Obsługa pacjentów i umawianie wizyt

    Kieruj przychodzące zgłoszenia do odpowiedniego specjalisty, ogranicz wymianę wiadomości i pomóż pacjentom szybciej dostać się na wizytę.

  • Kierownicy praktyk

    Zkoordynuj pracę dostawców usług we wszystkich lokalizacjach i zadbaj o równomierny rozkład obciążenia, mając pełny wgląd w ich dostępność.

  • Koordynatorzy wizyt specjalistycznych i zabiegów chirurgicznych

    Koordynuj pracę sal operacyjnych, działu obrazowania, laboratoriów i zabiegów z udziałem wielu specjalistów, korzystając ze wspólnego podglądu harmonogramu i dostępności.

  • Pacjenci i opiekunowie

    Umów się na wizyty, wizyty kontrolne i sesje grupowe, korzystając z przejrzystych i bezpiecznych opcji samoobsługi.

Jak organizacja medyczna typu non-profit skróciła czas realizacji zleceń w różnych placówkach i strefach czasowych

Od międzynarodowych korporacji po rozwijające się organizacje — zespoły korzystają z Doodle, aby ustalać terminy, zachować koncentrację i stworzyć przestrzeń do owocnej współpracy.

  • 9 miesięcy

    dotyczących spotkań zaplanowanych z wyprzedzeniem dla lekarzy i nauczycieli

  • Czysty obraz

    wszystkie nadchodzące spotkania w jednym miejscu

  • Skrócony czas realizacji

    zaplanować z 3-miesięcznym wyprzedzeniem

„Planowanie było dla zespołu jednym z bardziej uciążliwych zadań… Dlatego jest to obecnie jedna z największych zmian na lepsze, która pozwala wyeliminować wiele marnotrawstwa i zwiększyć wartość procesu”.

– Erik Frederick
External Network Liaison

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