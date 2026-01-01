Czas, który pozwala zapewnić lepszą opiekę nad pacjentem
Placówki opieki zdrowotnej tracą co roku tysiące godzin na koordynację działań. Zadbaj o przemyślane funkcjonowanie placówki w relacjach między pacjentami, personelem medycznym i oddziałami, aby zaoszczędzić czas, który pozwoli Twojemu zespołowi zapewnić…
Cieszy się zaufaniem gabinetów i systemów opieki zdrowotnej w czołowych placówkach
NASZE ROZWIĄZANIE
Czas poświęcony na opiekę nad pacjentem
Zaprojektuj sposób, w jaki Twoja placówka zarządza czasem i dzieli go między lekarzy, personel i pacjentów, tak aby zapewnić przestrzeń niezbędną do świadczenia opieki o wysokiej jakości.
Wyprodukowane w Szwajcarii, cieszące się zaufaniem na całym świecie
Prywatność to nie tylko funkcja. To cała architektura. Od SOC 2 po HIPAA — Doodle spełnia standardy wymagane przez Twoją organizację, ponieważ inteligencja otoczenia wymaga absolutnego zaufania do danych.
WYNIKI
Doodle dla opieki zdrowotnej
Zobacz przepływ pacjentów w całej placówce
Dostawcy, sale i sprzęt są często zarządzani w oddzielnych systemach. Doodle pozwala zebrać informacje o dostępności w jednym przejrzystym widoku, dzięki czemu decyzje podejmowane są w oparciu o pełny obraz sytuacji.
Zabezpieczenie czasu poświęcanego na obsługę klientów
Między wizytami, wypełnianiem dokumentacji medycznej i pilnymi zleceniami czas lekarza szybko się wypełnia. Doodle pozwala zachować czas na sprawy wymagające uwagi, dzięki czemu opieka medyczna nie koliduje z organizacją pracy.
Czas spędzony w gabinecie
Konsultacje, skierowania, wizyty z udziałem wielu specjalistów, zastępstwa na zmianach. Doodle zajmuje się koordynacją działań między specjalistami, placówkami i systemami, dzięki czemu Twój zespół może skupić się na pacjentach.
Stworzone z myślą o każdej roli w służbie zdrowia
Lekarze i pracownicy służby zdrowia
Zagospodaruj czas przeznaczony na wizyty, zautomatyzuj działania następcze i pozwól pacjentom samodzielnie rezerwować konsultacje oraz wizyty telezdrowotne.
Obsługa pacjentów i umawianie wizyt
Kieruj przychodzące zgłoszenia do odpowiedniego specjalisty, ogranicz wymianę wiadomości i pomóż pacjentom szybciej dostać się na wizytę.
Kierownicy praktyk
Zkoordynuj pracę dostawców usług we wszystkich lokalizacjach i zadbaj o równomierny rozkład obciążenia, mając pełny wgląd w ich dostępność.
Koordynatorzy wizyt specjalistycznych i zabiegów chirurgicznych
Koordynuj pracę sal operacyjnych, działu obrazowania, laboratoriów i zabiegów z udziałem wielu specjalistów, korzystając ze wspólnego podglądu harmonogramu i dostępności.
Pacjenci i opiekunowie
Umów się na wizyty, wizyty kontrolne i sesje grupowe, korzystając z przejrzystych i bezpiecznych opcji samoobsługi.
Jak organizacja medyczna typu non-profit skróciła czas realizacji zleceń w różnych placówkach i strefach czasowych
Od międzynarodowych korporacji po rozwijające się organizacje — zespoły korzystają z Doodle, aby ustalać terminy, zachować koncentrację i stworzyć przestrzeń do owocnej współpracy.
9 miesięcy
dotyczących spotkań zaplanowanych z wyprzedzeniem dla lekarzy i nauczycieli
Czysty obraz
wszystkie nadchodzące spotkania w jednym miejscu
Skrócony czas realizacji
zaplanować z 3-miesięcznym wyprzedzeniem
„Planowanie było dla zespołu jednym z bardziej uciążliwych zadań… Dlatego jest to obecnie jedna z największych zmian na lepsze, która pozwala wyeliminować wiele marnotrawstwa i zwiększyć wartość procesu”.