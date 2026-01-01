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STRONA REZERWACJI

Zmień swój kalendarz w swój biznes

Strony rezerwacji ułatwiają przyjmowanie rezerwacji bezpośrednio w Twoim kalendarzu. Po prostu udostępnij link i zacznij przyjmować rezerwacje.

Wypróbuj teraz

To tak, jakby asystent prowadził Twój kalendarz

  • Z Doodle

    Określasz swoją dostępność, a Doodle generuje terminy do rezerwacji.

  • Bez Doodle

    Ręcznie wysyłasz klientom kilka propozycji i tracisz czas na porównywanie terminów.

Doodle to coś w rodzaju narzędzia asystenta kierownictwa, z którego po prostu korzystam. Jest przyjazne dla użytkownika i pozwala mi skupić się na innych aspektach mojej pracy.

– Alfredo B
Dziekan ds. studenckich, Uniwersytet w Redlands

JAK TO DZIAŁA

Wreszcie większa kontrola nad Twoim czasem w pracy

Poświęcaj mniej czasu na uzgadnianie terminów i od razu przechodź do współpracy.

1. Ustaw swoje godziny

Każda strona rezerwacji może mieć własne godziny, dzięki czemu zachowujesz elastyczność.

2. Dodaj ustawienia zaawansowane

Ogranicz liczbę rezerwacji dziennie lub dodaj przerwy między nimi, żeby nie mieć za dużo na głowie.

3. Skopiuj link i udostępnij go

To wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć przyjmować rezerwacje. Umieść go w swojej sygnaturze e-mailowej lub wyślij przez Slack.

4. Zapobiegaj nieobecnościom

Strona rezerwacji wyśle przypomnienia osobom, które zarezerwowały u Ciebie termin, żeby o nim nie zapomniały.

Zrównoważ obowiązki dydaktyczne i administracyjne dzięki stronie rezerwacji

FUNKCJE

Czas na Twoich warunkach

  • Zarabiaj na swoim czasie

    Automatycznie pobieraj opłaty od klientów rezerwujących Twój czas, dzięki czemu płatności zawsze są poprawne i na czas, bez Twojego udziału.

  • Dostępność według Twoich zasad

    Strona rezerwacji pomoże Ci powstrzymać zapychanie kalendarza i ciągłe bycie w gotowości. Wyślij współpracownikom swoją stronę, jeśli chcą się z Tobą spotkać.

  • Zdobywaj więcej rezerwacji szybciej

    Zamiast uzgadniać terminy z klientami, wystarczy, że wyślesz im swoją stronę rezerwacji i pozwolisz wybrać pasujący im termin.

  • Zawsze aktualna dostępność

    Strona rezerwacji łączy się bezpośrednio z Twoim kalendarzem służbowym i pozwala dodać kolejne kalendarze, aby Twoja dostępność była jak najdokładniejsza.

Twoja strona rezerwacji jest o jedno kliknięcie stąd

Zobacz cennik

ZASTOSOWANIA

Przyciągnij więcej klientów. Nie otwierając drzwi na oścież.

Strona rezerwacji pomaga ci zdobywać więcej rezerwacji i szybciej nawiązywać kontakt z klientami.

Spotykaj się z kandydatami szybciej i nie wypadaj z rytmu pracy.

Zacznij przyjmować rezerwacje już dziś

Skonfiguruj swoją stronę rezerwacji w kilka minut i zbieraj więcej rezerwacji.

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