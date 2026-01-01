To tak, jakby asystent prowadził Twój kalendarz
Z Doodle
Określasz swoją dostępność, a Doodle generuje terminy do rezerwacji.
Bez Doodle
Ręcznie wysyłasz klientom kilka propozycji i tracisz czas na porównywanie terminów.
Doodle to coś w rodzaju narzędzia asystenta kierownictwa, z którego po prostu korzystam. Jest przyjazne dla użytkownika i pozwala mi skupić się na innych aspektach mojej pracy.
JAK TO DZIAŁA
Wreszcie większa kontrola nad Twoim czasem w pracy
Poświęcaj mniej czasu na uzgadnianie terminów i od razu przechodź do współpracy.
1. Ustaw swoje godziny
Każda strona rezerwacji może mieć własne godziny, dzięki czemu zachowujesz elastyczność.
2. Dodaj ustawienia zaawansowane
Ogranicz liczbę rezerwacji dziennie lub dodaj przerwy między nimi, żeby nie mieć za dużo na głowie.
3. Skopiuj link i udostępnij go
To wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć przyjmować rezerwacje. Umieść go w swojej sygnaturze e-mailowej lub wyślij przez Slack.
4. Zapobiegaj nieobecnościom
Strona rezerwacji wyśle przypomnienia osobom, które zarezerwowały u Ciebie termin, żeby o nim nie zapomniały.
Zrównoważ obowiązki dydaktyczne i administracyjne dzięki stronie rezerwacji
FUNKCJE
Czas na Twoich warunkach
Zarabiaj na swoim czasie
Automatycznie pobieraj opłaty od klientów rezerwujących Twój czas, dzięki czemu płatności zawsze są poprawne i na czas, bez Twojego udziału.
Dostępność według Twoich zasad
Strona rezerwacji pomoże Ci powstrzymać zapychanie kalendarza i ciągłe bycie w gotowości. Wyślij współpracownikom swoją stronę, jeśli chcą się z Tobą spotkać.
Zdobywaj więcej rezerwacji szybciej
Zamiast uzgadniać terminy z klientami, wystarczy, że wyślesz im swoją stronę rezerwacji i pozwolisz wybrać pasujący im termin.
Zawsze aktualna dostępność
Strona rezerwacji łączy się bezpośrednio z Twoim kalendarzem służbowym i pozwala dodać kolejne kalendarze, aby Twoja dostępność była jak najdokładniejsza.
ZASTOSOWANIA
Przyciągnij więcej klientów. Nie otwierając drzwi na oścież.
Strona rezerwacji pomaga ci zdobywać więcej rezerwacji i szybciej nawiązywać kontakt z klientami.
Spotykaj się z kandydatami szybciej i nie wypadaj z rytmu pracy.
Zacznij przyjmować rezerwacje już dziś
Skonfiguruj swoją stronę rezerwacji w kilka minut i zbieraj więcej rezerwacji.