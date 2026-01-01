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Zasady, których należy przestrzegać, a których należy unikać przy ustalaniu harmonogramów dla klientów
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