Opanuj swój plan nauki i dotrzymuj wszystkich terminów

Mój terminarzyk był kiedyś cmentarzyskiem zaległych zadań i przełożonych obowiązków. Zaczynałem tydzień z dobrymi postanowieniami, a potem zaskakiwał mnie niespodziewany sprawdzian, o którym nie miałem pojęcia, albo gubiłem się w terminach lektur, zagubionych gdzieś w sylabusie. Brzmi znajomo?

Opanowanie harmonogramu nauki to nie tylko kwestia dyscypliny. Chodzi o stworzenie systemu, który działa w zgodzie z Twoim umysłem — a nie wbrew niemu. Kiedy to zrozumiałem, przestałem czuć się ciągle w tyle i zacząłem samodzielnie kierować swoją rutyną akademicką.

Oto, co pomogło mi dokonać tej zmiany.

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1. Opieraj się na tym, co jest stałe, a następnie dodawaj elementy elastyczności

Kiedyś zaczynałem od pustego harmonogramu i próbowałem w nim wszystko wcisnąć. Teraz robię odwrotnie — jako punkt odniesienia dla tygodnia wybieram sprawy, których nie da się pominąć, a potem planuję resztę wokół nich.

Zaczynam od takich rzeczy jak godziny wykładów, zajęcia laboratoryjne, zmiany w pracy dorywczej, obowiązki rodzinne i spotkania grupowe. Kiedy już to wszystko ustalam, dodaję do tego bloki nauki. Dzięki temu nie próbuję wcisnąć trzygodzinnej sesji pisania eseju między dwa następujące po sobie zajęcia a trening. Chodzi o realistyczne podejście do swojego czasu i energii.

2. Korzystaj z cotygodniowych tematów, aby zachować orientację

Przełączanie się między pięcioma przedmiotami dziennie bardzo mnie wyczerpywało. Aby temu zaradzić, zacząłem stosować cotygodniowe lub codzienne motywy przewodnie. Na przykład poniedziałki przeznaczyłem na powtórkę wykładów i planowanie tygodnia. Wtorki stały się moimi dniami poświęconymi na badania. Środy przeznaczyłem na pisanie i tworzenie konspektów. Czwartki były zarezerwowane na pracę w grupie. Piątki służyły podsumowaniu i powtórce.

Nawet jeśli nie trzymałem się tej struktury co do joty, nadawała ona mojemu tygodniowi kierunek i pomagała mi uniknąć zmęczenia podejmowaniem decyzji za każdym razem, gdy siadałem do nauki.

3. Planuj sesje nauki w sposób szczegółowy

Istnieje ogromna różnica między zapisaniem „nauczyć się ekonomii” a „rozwiązać zestaw zadań nr 3, pytania od 1 do 10”. Pierwsze sformułowanie jest niejasne i łatwo je odłożyć na później. Drugie natomiast skłania do działania.

Obecnie, kiedy planuję sesje nauki, jasno określam zadanie, dzielę je na mniejsze części, jeśli zajmuje więcej niż 90 minut, i dodaję krótkie rezerwy na wypadek, gdyby coś zajęło więcej czasu niż się spodziewałem.

Typowy dzień mógł wyglądać następująco: od 10:00 do 11:15 opracowywałem konspekt pracy, od 11:30 do 12:00 przeglądałem fiszki, a o 15:00 dołączałem do rozmowy grupowej. Dzięki takiemu szczegółowemu planowi moje obciążenie pracą wydawało mi się łatwiejsze do opanowania i mniej przytłaczające.

4. Nie ograniczaj się do planowania — analizuj i dostosowuj swoje działania

Dobry harmonogram to nie coś, co ustala się raz i o czym się zapomina. W każdą niedzielę poświęcam 15 minut na podsumowanie minionego tygodnia.

Sprawdzam, co mnie czeka, czego nie zdążyłem zrobić w zeszłym tygodniu i czy muszę dostosować czas poświęcany na poszczególne zadania lub sprawy. Czasami zmieniam kolejność zadań lub odwołuję zobowiązania o niskim priorytecie. Ta krótka analiza pomaga mi zachować kontrolę, zamiast reagować na mój kalendarz jak na alarm przeciwpożarowy.

5. Skorzystaj z serwisu Doodle, aby usprawnić planowanie spotkań grupy naukowej

Ustalanie terminów z kolegami z klasy to kiedyś była prawdziwa katastrofa. Niekończące się czaty grupowe, mnóstwo wymiany wiadomości. Teraz po prostu wysyłam ankietę w Doodle i pozwalam grupie wybrać najlepszy termin.

To rozwiązanie sprawdza się, ponieważ każdy może odpowiedzieć w dogodnym dla siebie momencie, automatycznie wskazuje najlepszy wspólny termin, a po wybraniu daty wysyłam zaproszenie kalendarzowe. Dzięki temu sesje grupowe przestały być dla mnie źródłem stresu, a stały się czymś, na co naprawdę czekam z niecierpliwością.

Opanowanie swojego harmonogramu nie oznacza planowania każdej minuty życia. Oznacza to świadomość swoich priorytetów, szacunek dla własnego czasu oraz kształtowanie nawyków, które wspierają realizację celów. Najlepszy system to taki, do którego można wrócić — nawet gdy życie staje się chaotyczne.

Znasz jakiś sposób, który pomaga Ci dotrzymywać terminów? Podziel się nim ze społecznością Doodle na LinkedIn — zawsze chętnie poznamy nowe sposoby na zwiększenie wydajności.