Limara Schellenberg, Specjalista ds. optymalizacji cyfrowej
Limara jest specjalistką ds. optymalizacji cyfrowej w firmie Doodle, gdzie wykorzystuje swoje 18-letnie doświadczenie w branży internetowej do ulepszania doświadczeń użytkowników w sieci. Jest pasjonatką sztucznej inteligencji i automatyzacji; uważa, że…
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