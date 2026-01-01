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Limara Schellenberg, Specjalista ds. optymalizacji cyfrowej

Limara jest specjalistką ds. optymalizacji cyfrowej w firmie Doodle, gdzie wykorzystuje swoje 18-letnie doświadczenie w branży internetowej do ulepszania doświadczeń użytkowników w sieci. Jest pasjonatką sztucznej inteligencji i automatyzacji; uważa, że…

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