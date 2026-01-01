Jak zaplanować przekazanie zajęć na uczelni: przewodnik dla koordynatora

Przekazanie kierownictwa nad kursem uniwersyteckim to zorganizowane spotkanie przejściowe, podczas którego ustępujący kierownik kursu przekazuje materiały, kryteria oceniania oraz wiedzę instytucjonalną nowemu kierownikowi przed rozpoczęciem nowego semestru. Dla koordynatorów wydziałowych prawdziwym wyzwaniem jest zebranie wszystkich w jednym pomieszczeniu (lub podczas jednej wideokonferencji). Funkcja Group Poll w serwisie Doodle obsługuje do 1 000 uczestników, dzięki czemu sprawdza się nawet w sytuacji, gdy oprócz obu kierowników kursu bierze w niej udział duży zespół asystentów.

🎯 Dlaczego tak trudno jest zaplanować przekazywanie zajęć na uczelni

Największy problem, z którym boryka się każdy koordynator wydziału: dotychczasowi i nowi kierownicy kursów nie mają tego samego kalendarza akademickiego. Dotychczasowy kierownik może właśnie kończyć semestr w systemie kwartalnym, podczas gdy nowy kierownik jest w połowie semestru w systemie semestralnym. Zespoły asystentów dydaktycznych stanowią dodatkowe utrudnienie, ponieważ asystenci dydaktyczni na studiach magisterskich często muszą godzić własne zajęcia, godziny laboratoryjne i zobowiązania badawcze.

W rezultacie powstaje długi wątek e-mailowy, w którym wszyscy odpowiadają: „We wtorek mi pasuje”, ale nikt nie może się zgodzić, który to właściwie wtorek. Koordynator wydziału musi w końcu ręcznie porównać trzy lub cztery odrębne harmonogramy, często z różnych instytucji lub kampusów. Zanim uda się potwierdzić termin, czas pozostały do rozpoczęcia semestru znacznie się skrócił, a spotkanie dotyczące przekazania zajęć na uniwersytecie przebiega w pośpiechu.

Wideokonferencje jeszcze bardziej pogłębiają ten problem. Przekazanie zajęć na uniwersytecie może wymagać skorzystania z Google Meet, Zoom, Webex lub Microsoft Teams – w zależności od tego, na jaką platformę uczelnia macierzysta posiada licencję. Koordynowanie kwestii logistycznych związanych z połączeniem, oprócz samego ustalania harmonogramu, podwaja obciążenie pracą koordynatora.

🛠 Jak Group Poll rozwiązuje problem przekazywania zajęć na uczelni

Rozwiązanie w Doodle jest proste: koordynator wydziału tworzy Group Poll, proponuje zestaw możliwych terminów, które pokrywają lukę między dwoma kalendarzami akademickimi, a następnie wysyła jeden link do wszystkich uczestników. Dotychczasowy kierownik kursu, przyszły kierownik kursu oraz każdy asystent głosują na terminy, które im odpowiadają. Żadnych wątków e-mailowych. Żadnego ręcznego porównywania terminów.

Funkcja Group Poll w Doodle wykorzystuje automatyczne wykrywanie strefy czasowej, więc jeśli osoba prowadząca kurs przebywa na kampusie w innej strefie czasowej, wszystkie terminy są automatycznie wyświetlane w jej czasie lokalnym. Koordynator wydziału nie musi przeliczać godzin ani dodawać zastrzeżenia do zaproszenia.

Po zakończeniu głosowania koordynator wydziału blokuje zwycięski termin. Dzięki integracji z kalendarzem w serwisie Doodle potwierdzone spotkanie dotyczące przekazania zajęć uniwersyteckich jest automatycznie dodawane do Google Kalendarza, Microsoft Outlooka i Kalendarza Apple. Zablokowane wydarzenie może zawierać link do Google Meet, Zoom, Webex lub Microsoft Teams, dzięki czemu uczestnicy mogą dołączyć bez konieczności szukania numeru telefonicznego.

Funkcja „znajdź czas” w aplikacji Doodle wyświetla przedział czasowy, który cieszy się największym poparciem wśród wszystkich respondentów, dzięki czemu koordynator działu może od razu sprawdzić, który przedział czasowy odpowiada największej liczbie osób, zamiast przeglądać poszczególne głosy.

⚙️ Szczegóły operacyjne dla koordynatorów działów

Przed wysłaniem Group Poll koordynator wydziału powinien ustalić kilka praktycznych zasad, które zapewnią sprawny przebieg przekazania zajęć na uniwersytecie.

Lista uczestników. Włącz do ankiety dotychczasowego kierownika kursu, przyszłego kierownika kursu oraz wszystkich asystentów, którzy będą uczestniczyć w przekazaniu obowiązków. Group Poll w serwisie Doodle może obejmować do 1 000 uczestników, więc nawet duży kurs podzielony na sekcje, z pełnym zespołem asystentów, zmieści się w ramach jednej ankiety.

Miejsca dla kandydatów. Zaproponuj co najmniej pięć do ośmiu potencjalnych terminów rozłożonych na cały tydzień poprzedzający rozpoczęcie semestru. Zaproponowanie terminów w różne dni i o różnych porach dnia zwiększa szansę na znalezienie punktu wspólnego między dwoma kalendarzami akademickimi, które nie pokrywają się idealnie.

Czas trwania spotkania. Standardowe przekazanie kursu uniwersyteckiego trwa od 60 do 90 minut. Ustal czas trwania w ankiecie, aby uczestnicy wiedzieli, na co się decydują, oddając głos.

Platforma wideo. Przed utworzeniem wydarzenia należy upewnić się, że zarówno dział, jak i instytucja osoby, która ma poprowadzić spotkanie, obsługują daną platformę. Wszystkie cztery główne platformy (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) są bezpośrednio zintegrowane z serwisem Doodle, więc link pojawia się automatycznie w zaproszeniu kalendarzowym po zablokowaniu terminu.

Przypomnienia e-mailowe. Doodle wysyła uczestnikom przypomnienia e-mailowe, co jest przydatne podczas przekazywania zajęć na uczelni, ponieważ zwłaszcza asystenci mogą zagłosować, a potem zapomnieć o terminie spotkania, gdy będą coraz bardziej zajęci własnymi obowiązkami związanymi z nauką.

Uwaga dotycząca wersji Premium. Jeśli uczelnia, w której pracuje koordynator wydziału, korzysta z Doodle Premium, opisy spotkań generowane przez sztuczną inteligencję mogą automatycznie przygotować tekst porządku obrad na potrzeby przekazania zajęć na uniwersytecie, a spójna identyfikacja wizualna (logo i kolor dominujący) zapewnia zgodność ankiety z komunikatami wydziałowymi.

Gotowe szablony Group Poll do celów przekazania zajęć na uniwersytecie

Skorzystaj z dowolnego z poniższych szablonów, aby jednym kliknięciem uruchomić Group Poll dla tego scenariusza. Tytuł, opis i czas trwania są już wypełnione przez link — wystarczy kliknąć, a Group Poll będzie gotowa.

Spotkanie inauguracyjne dotyczące pełnego przekazania kursu Wstępnie wypełniona Group Poll, 90 min Rozpocznij tę ankietę Osoby odpowiedzialne za kontakty wychodzące i przychodzące oraz asystenci dydaktyczni uzgadniają kwestie dotyczące materiałów, kryteriów oceny oraz logistyki semestru.

Wprowadzenie do stanowiska asystenta nauczyciela i omówienie zakresu obowiązków Wstępnie wypełniona Group Poll, 60 min Rozpocznij tę ankietę Nowi asystenci otrzymują wytyczne dotyczące oceniania, harmonogram dyżurów oraz informacje na temat oczekiwań związanych z prowadzonymi zajęciami.

Przekazywanie materiałów dydaktycznych Wstępnie wypełniona Group Poll, 60 min Rozpocznij tę ankietę Osoba kończąca program prowadzi nową uczestniczkę przez prezentacje, testy i listy lektur.

Koordynacja przekazywania zadań między kampusami Wstępnie wypełniona Group Poll, 90 min Rozpocznij tę ankietę Koordynatorzy ds. wielu kampusów oraz asystenci dydaktyczni potwierdzają, że dany termin jest wspólny dla różnych kalendarzy akademickich.

Podsumowanie przedterminowego przekazania obowiązków Wstępnie wypełniona Group Poll, 30 min Rozpocznij tę ankietę Krótkie spotkanie dla koordynatora, przyszłego kierownika i głównego asystenta przed rozpoczęciem semestru.

✅ Jakie funkcje oferuje Doodle w zakresie przekazywania zajęć na uczelni

Możliwości Doodle Uwagi Group Poll dotycząca planowania zadań wielozadaniowych 🟩 Do 1 000 uczestników Integracja z kalendarzami (Google, Outlook, Apple) 🟩 Potwierdzone terminy są automatycznie wprowadzane Automatyczne wykrywanie strefy czasowej 🟩 Przydatne przy przekazywaniu zadań między kampusami Przypomnienia e-mailowe 🟩 Tylko e-mail; bez SMS-ów ani powiadomień push Link do wideokonferencji (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Obsługiwane są wszystkie cztery platformy Opisy spotkań dotyczących sztucznej inteligencji ⚠️ Dostępne w wersji Premium Indywidualna identyfikacja wizualna (logo, kolor dominujący) ⚠️ Dostępne w wersji Premium Group Polls organized together 🔜 W planie działania SMS-y lub powiadomienia push ❌ Niedostępne

❓ Najczęściej zadawane pytania

Pytanie: Ile osób może wziąć udział w Group Poll dotyczącym przekazania kursu uniwersyteckiego? O: Group Poll w serwisie Doodle obsługuje do 1 000 uczestników, więc nawet duży kurs podzielony na sekcje, z pełnym zespołem asystentów oraz obydwoma prowadzącymi, z łatwością zmieści się w jednej ankiecie. Koordynator wydziału wysyła jeden link, a wszyscy głosują.

Pytanie: Co zrobić, jeśli osoby odpowiedzialne za kursy wychodzące i przychodzące znajdują się w różnych strefach czasowych? O: Funkcja automatycznego wykrywania strefy czasowej w serwisie Doodle wyświetla wszystkie proponowane terminy w czasie lokalnym każdego uczestnika. Koordynator działu nie musi ręcznie przeliczać godzin ani dodawać adnotacji dotyczącej stref czasowych do zaproszenia do ankiety.

Pytanie: Czy potwierdzony termin przekazania kursu uniwersyteckiego można od razu wpisać do naszych kalendarzy? O: Tak. Gdy koordynator działu zablokuje wybrany termin, dzięki integracji z kalendarzem Doodle wydarzenie zostanie dodane do Kalendarza Google, programu Microsoft Outlook oraz Kalendarza Apple. Wydarzenie może zawierać link do wideokonferencji w serwisach Google Meet, Zoom, Webex lub Microsoft Teams.

Pytanie: Czy uczestnicy muszą posiadać konto w serwisie Doodle, aby zagłosować w ankiecie? O: Uczestnicy nie muszą posiadać konta w serwisie Doodle, aby zagłosować w Group Poll. Koordynator wydziału, który tworzy Group Poll dotyczącą przekazania kursu uniwersyteckiego i zarządza nią, musi jednak posiadać konto w serwisie Doodle, aby skonfigurować i zablokować to wydarzenie.

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Skorzystaj z pięciu powyższych szablonów, aby uruchomić Group Poll w mniej niż dwie minuty. Wybierz scenariusz odpowiadający Twojemu formatowi przekazania obowiązków, kliknij link, dodaj pozycje dla kandydatów, a następnie wyślij jeden link do osoby przekazującej stanowisko, osoby przejmującej stanowisko oraz zespołu ds. rekrutacji. Bez wątków e-mailowych, bez ręcznego porównywania terminów w kalendarzach. Wypróbuj to za darmo już dziś.