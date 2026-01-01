Il passaggio di consegne di un corso universitario è l’incontro strutturato in cui il responsabile uscente del corso trasferisce il materiale didattico, i criteri di valutazione e le conoscenze istituzionali al nuovo responsabile prima dell’inizio del nuovo semestre. Per i coordinatori di dipartimento, riunire tutti in un’unica stanza (o in un’unica videochiamata) rappresenta la vera sfida. Il sondaggio di gruppo di Doodle supporta fino a 1.000 partecipanti, rendendolo pratico anche quando è coinvolto un ampio team di assistenti insieme ai due responsabili del corso.

🎯 Perché è così difficile programmare i passaggi di consegne nei corsi universitari

Il problema principale che ogni coordinatore di dipartimento conosce bene: i responsabili dei corsi uscenti e quelli entranti non seguono lo stesso calendario accademico. Il responsabile uscente potrebbe essere alle prese con la conclusione di un semestre in un sistema trimestrale, mentre quello entrante si trova a metà semestre in un sistema semestrale. I team di assistenti didattici aggiungono un’ulteriore complessità, poiché gli assistenti didattici laureati spesso devono destreggiarsi tra i propri impegni di studio, le ore di laboratorio e gli impegni di ricerca.

Il risultato è una lunga catena di e-mail in cui tutti rispondono “Martedì va bene per me”, ma nessuno riesce a mettersi d’accordo su quale martedì. Il coordinatore del dipartimento finisce per dover confrontare manualmente tre o quattro calendari distinti, spesso relativi a istituzioni o campus diversi. Quando finalmente si riesce a confermare una data, il tempo a disposizione prima dell’inizio del semestre si è ridotto e la riunione di passaggio delle consegne dei corsi universitari risulta affrettata.

Le videoconferenze aggravano il problema. Il passaggio di consegne di un corso universitario potrebbe dover avvenire tramite Google Meet, Zoom, Webex o Microsoft Teams, a seconda della piattaforma per cui l’istituzione uscente dispone di una licenza. Coordinare gli aspetti logistici della chiamata, oltre alla programmazione stessa, raddoppia il carico di lavoro del coordinatore.

🛠 Come un sondaggio di gruppo risolve il problema del passaggio di consegne nei corsi universitari

La soluzione di Doodle è semplice: il coordinatore del dipartimento crea un sondaggio di gruppo, propone una serie di fasce orarie candidate che colmano il divario tra i due calendari accademici e invia un unico link a ciascun partecipante. Il responsabile uscente del corso, quello entrante e ogni assistente votano le fasce orarie che ritengono più adatte. Nessuna catena di email. Nessun controllo incrociato manuale.

Il sondaggio di gruppo di Doodle utilizza il rilevamento automatico del fuso orario, quindi se il responsabile del corso in uscita si trova in un campus con un fuso orario diverso, ogni fascia oraria viene visualizzata automaticamente nell'ora locale. Il coordinatore del dipartimento non deve convertire gli orari né aggiungere una nota di avvertenza all'invito.

Una volta chiusa la votazione, il coordinatore del dipartimento blocca la fascia oraria vincente. L'integrazione con il calendario di Doodle inserisce automaticamente la riunione di passaggio di consegne del corso universitario confermata direttamente in Google Calendar, Microsoft Outlook e Apple Calendar. L'evento bloccato può includere un link a Google Meet, Zoom, Webex o Microsoft Teams, in modo che i partecipanti possano collegarsi senza dover cercare il numero da comporre.

La funzione "Trova orario" di Doodle evidenzia la fascia oraria con la maggiore sovrapposizione tra tutti gli intervistati, consentendo al coordinatore del dipartimento di individuare a colpo d'occhio quale fascia oraria sia più adatta alla maggior parte delle persone, senza dover esaminare singolarmente i voti di ciascuno.

⚙️ Dettagli operativi per i coordinatori di dipartimento

Prima di inviare il sondaggio di gruppo, il coordinatore del dipartimento dovrebbe stabilire alcuni parametri pratici che consentano un passaggio di consegne senza intoppi tra i corsi universitari.

Elenco dei partecipanti. Includi il responsabile del corso uscente, il responsabile del corso entrante e tutti gli assistenti che saranno coinvolti nel passaggio di consegne. Il sondaggio di gruppo di Doodle può gestire fino a 1.000 partecipanti, quindi anche un corso di grandi dimensioni, suddiviso in più sezioni e con un team completo di assistenti, può essere gestito con un unico sondaggio.

Posti disponibili per i candidati. Proponete almeno da cinque a otto fasce orarie distribuite nell’arco della settimana precedente l’inizio del semestre. Offrire fasce orarie in giorni diversi e in diversi momenti della giornata aumenta le possibilità di trovare una sovrapposizione tra due calendari accademici che non coincidono perfettamente.

Durata della riunione. Un corso universitario standard dura dai 60 ai 90 minuti. Indica la durata nel sondaggio, in modo che i partecipanti sappiano a cosa si stanno impegnando quando votano.

Piattaforma video. Prima di creare l'evento, verifica quali piattaforme siano supportate sia dal dipartimento che dall'istituto del potenziale cliente. Tutte e quattro le principali piattaforme (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) si integrano direttamente con Doodle, quindi il link compare automaticamente nell'invito del calendario una volta bloccata la fascia oraria.

Promemoria via e-mail. Doodle invia promemoria via e-mail ai partecipanti, il che risulta utile nel passaggio di consegne di un corso universitario, poiché gli assistenti, in particolare, potrebbero votare e poi dimenticare la data della riunione man mano che il loro carico di lavoro accademico aumenta.

Nota importante. Se l'istituto del coordinatore di dipartimento utilizza Doodle Premium, le descrizioni delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale possono redigere automaticamente il testo dell'ordine del giorno per il passaggio di consegne del corso universitario, mentre la personalizzazione del marchio (logo e colore principale) garantisce la coerenza del sondaggio con le comunicazioni del dipartimento.

Modelli di sondaggi di gruppo pronti all’uso per il passaggio di consegne dei corsi universitari

Utilizza uno dei modelli riportati di seguito per avviare un sondaggio di gruppo relativo a questo scenario con un solo clic. Il titolo, la descrizione e la durata sono già precompilati dal link: basta cliccare e il tuo sondaggio è pronto.

Inizio delle attività di passaggio di consegne del corso completo Sondaggio di gruppo precompilato, 90 min Avvia questo sondaggio I responsabili uscenti e quelli entranti, insieme ai TA, si accordano su materiali, criteri di valutazione e aspetti logistici del semestre.

Formazione iniziale e briefing sul ruolo del TA Sondaggio di gruppo precompilato, 60 min Avvia questo sondaggio Gli assistenti didattici neoassunti ricevono le linee guida per la valutazione, gli orari di ricevimento e le aspettative relative al corso.

Trasferimento dei materiali didattici Sondaggio di gruppo precompilato, 60 min Avvia questo sondaggio Il responsabile uscente accompagna il responsabile entrante attraverso le presentazioni, le valutazioni e gli elenchi di letture consigliate.

Coordinamento dei passaggi di consegne tra i vari campus Sondaggio di gruppo precompilato, 90 min Avvia questo sondaggio I responsabili dei vari campus e gli assistenti didattici confermano la disponibilità di una fascia oraria comune tra i diversi calendari accademici.

Resoconto sul passaggio di consegne anticipato Sondaggio di gruppo precompilato, 30 min Avvia questo sondaggio Breve incontro di coordinamento tra il coordinatore, il responsabile in entrata e il responsabile degli assistenti didattici prima dell’inizio del semestre.

✅ Cosa offre Doodle per il passaggio di consegne nei corsi universitari

Capacità Doodle Note Sondaggio di gruppo per la pianificazione multiruolo 🟩 Fino a 1.000 partecipanti Integrazione con i calendari (Google, Outlook, Apple) 🟩 Gli slot confermati vengono inseriti automaticamente Rilevamento automatico del fuso orario 🟩 Utile per i passaggi di consegne tra campus Promemoria via e-mail 🟩 Solo e-mail; niente SMS né notifiche push Link al video (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Sono supportate tutte e quattro le piattaforme Descrizioni delle riunioni sull'intelligenza artificiale ⚠️ Disponibile con Premium Personalizzazione del marchio (logo, colore principale) ⚠️ Disponibile con Premium Sondaggi di gruppo organizzati congiuntamente 🔜 Nella roadmap SMS o notifiche push ❌ Non disponibile

❓ Domande frequenti

D: Quante persone possono partecipare a un sondaggio di gruppo relativo al passaggio di consegne di un corso universitario? R: Il sondaggio di gruppo di Doodle supporta fino a 1.000 partecipanti, quindi anche un corso di grandi dimensioni, suddiviso in più sezioni, con un team completo di assistenti e entrambi i responsabili del corso, può essere gestito comodamente in un unico sondaggio. Il coordinatore del dipartimento invia un unico link e tutti votano.

D: Cosa succede se i responsabili del corso in uscita e in entrata si trovano in fusi orari diversi? R: La funzione di rilevamento automatico del fuso orario di Doodle mostra tutte le fasce orarie disponibili nell'ora locale di ciascun partecipante. Il coordinatore del dipartimento non deve convertire manualmente gli orari né aggiungere una nota sui fusi orari all'invito al sondaggio.

D: È possibile inserire direttamente nei nostri calendari la fascia oraria confermata per il passaggio di consegne del corso universitario? A: Sì. Una volta che il coordinatore del dipartimento ha confermato la data scelta, l'integrazione con il calendario di Doodle inserisce l'evento in Google Calendar, Microsoft Outlook e Apple Calendar. L'evento può includere un link video per Google Meet, Zoom, Webex o Microsoft Teams.

D: I partecipanti devono avere un account Doodle per votare nel sondaggio? R: I partecipanti non hanno bisogno di un account Doodle per votare in un sondaggio di gruppo. Il coordinatore del dipartimento che crea e gestisce il sondaggio per il passaggio di consegne dei corsi universitari deve invece disporre di un account Doodle per impostare e bloccare l'evento.

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Utilizza i cinque modelli qui sopra per avviare il tuo sondaggio di gruppo in meno di due minuti. Scegli lo scenario che corrisponde al tuo formato di passaggio di consegne, clicca sul link, aggiungi i posti disponibili per i candidati e invia un unico link al responsabile uscente, a quello entrante e al team di reclutamento. Niente scambi di email, niente incroci manuali tra calendari. Provalo gratis oggi stesso.