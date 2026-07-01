Så här planerar man överlämningen av en universitetskurs: En guide för koordinatorer

En kursöverlämning vid universitetet är ett strukturerat övergångsmöte där en avgående kursansvarig överlämnar material, bedömningskriterier och institutionell kunskap till en tillträdande kursansvarig innan en ny termin inleds. För avdelningskoordinatorer är den verkliga utmaningen att få alla samlade i ett rum (eller i ett videomöte). Doodles Group Poll stöder upp till 1 000 deltagare, vilket gör den praktisk även när ett stort team av assistenter deltar tillsammans med båda kursledarna.

🎯 Varför det är så svårt att planera överlämningar av universitetskurser

Det stora problemet som alla avdelningskoordinatorer känner till: avgående och tillträdande kursansvariga följer inte samma akademiska kalender. Den avgående kursansvarige kan vara i färd med att avsluta ett kvartal enligt kvartalssystemet, medan den tillträdande kursansvarige befinner sig mitt i terminen enligt semestersystemet. Teamet av undervisningsassistenter komplicerar situationen ytterligare, eftersom doktoranderna ofta måste balansera sina egna studier, laborationstider och forskningsåtaganden.

Resultatet blir en lång e-posttråd där alla svarar ”Jag kan på tisdag” och ingen kan enas om vilken tisdag det gäller. Avdelningskoordinatorn tvingas till slut manuellt jämföra tre eller fyra olika scheman, ofta från olika institutioner eller campus. När ett tidsfönster väl har bekräftats har tiden fram till terminsstart krympt och universitetets möte för kursöverlämning känns stressigt.

Videokonferenser förvärrar problemet. En överlämning av en universitetskurs kan behöva genomföras via Google Meet, Zoom, Webex eller Microsoft Teams, beroende på vilken plattform den avgående institutionen har licens för. Att samordna logistiken kring samtalet utöver själva schemaläggningen fördubblar koordinatorns arbetsbörda.

🛠 Group Poll löser problemet med överlämningen av universitetskurser

Lösningen med Doodle är enkel: avdelningskoordinatorn skapar en Group Poll, föreslår ett antal möjliga tidsintervall som täcker övergången mellan de två akademiska kalendrarna och skickar en länk till varje deltagare. Den avgående kursansvarige, den tillträdande kursansvarige och varje assistent röstar på de tidsintervall som passar. Inga e-posttrådar. Ingen manuell sammanställning.

Doodle's Group Poll använder automatisk tidszonsdetektering, så om den ansvarige för kursen befinner sig på en campus i en annan tidszon visas alla tidsluckor automatiskt i dennes lokala tid. Avdelningskoordinatorn behöver varken räkna om tiderna eller lägga till en förklaring i inbjudan.

När omröstningen avslutas låser avdelningskoordinatorn den vinnande tidsplatsen. Doodles kalenderintegration lägger in det bekräftade mötet för överlämning av universitetskursen direkt i Google Kalender, Microsoft Outlook och Apple Kalender. Det låsta evenemanget kan innehålla en länk till Google Meet, Zoom, Webex eller Microsoft Teams så att deltagarna kan ansluta sig utan att behöva leta efter ett inringningsnummer.

Doodles funktion ”Find Time” visar det tidsfönster som har störst överlappning bland alla deltagare, så att avdelningskoordinatorn snabbt kan se vilket tidsfönster som passar flest personer, istället för att behöva gå igenom varje enskild röst.

⚙️ Praktiska detaljer för avdelningskoordinatorer

Innan Group Poll skickas ut bör avdelningskoordinatorn fastställa några praktiska riktlinjer som säkerställer att överlämningen av universitetskursen går smidigt.

Deltagarlista. Inkludera den avgående kursansvarige, den tillträdande kursansvarige och alla assistenter som kommer att delta i överlämningen. Doodles Group Poll klarar upp till 1 000 deltagare, så även en stor kurs med flera sektioner och ett fullständigt assistentteam ryms i en enda omröstning.

Platser för kandidater. Föreslå minst fem till åtta möjliga tider fördelade över veckan före terminsstart. Genom att erbjuda tider på olika dagar och vid olika tidpunkter på dygnet ökar chansen att hitta överlappningar mellan två akademiska kalendrar som inte stämmer överens helt.

Mötets varaktighet. En vanlig kursövergång på universitetet tar mellan 60 och 90 minuter. Ange varaktigheten i omröstningen så att deltagarna vet vad de förbinder sig till när de röstar.

Videoplattform. Kontrollera vilken plattform både avdelningen och den blivande deltagarens institution stöder innan du skapar evenemanget. Alla fyra stora plattformar (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) är direkt integrerade med Doodle, så länken visas automatiskt i kalenderinbjudan så snart tidsslotet har låsts.

Påminnelser via e-post. Doodle skickar påminnelser via e-post till deltagarna, vilket är praktiskt vid överlämningen av en universitetskurs, eftersom framför allt assistenterna kan rösta och sedan glömma bort mötet när deras egna studier tar fart.

Premium-anteckning. Om avdelningskoordinatorns institution använder Doodle Premium kan AI-genererade mötesbeskrivningar automatiskt skapa ett utkast till dagordningen för överlämningen av universitetskursen, och anpassad profilering (logotyp och huvudfärg) gör att omröstningen följer avdelningens kommunikationsprofil.

Färdiga mallar för Group Poll vid överlämning av universitetskurser

Använd någon av mallarna nedan för att med ett enda klick starta en Group Poll för det här scenariot. Titel, beskrivning och varaktighet fylls i automatiskt via länken – det är bara att klicka så är din omröstning klar.

Startmöte inför fullständig överlämning av kursen Förifylld Group Poll, 90 min Starta denna omröstning Avgående och tillkommande ledare samt assistenter samordnar material, bedömningskriterier och terminens praktiska arrangemang.

Introduktion till TA och genomgång av arbetsuppgifterna Förifylld Group Poll, 60 min Starta denna omröstning Nya assistenter får information om betygsättningskriterier, schemalagda mottagningstider och vad som förväntas av dem i kursen.

Överföring av läromedel Förifylld Group Poll, 60 min Starta denna omröstning Den avgående handledaren guidar den tillträdande handledaren genom presentationer, utvärderingar och litteraturlistor.

Samordning av överlämningar mellan olika campus Förifylld Group Poll, 90 min Starta denna omröstning Ansvariga för flera campus och assistenter bekräftar att tidsslotten är gemensamma för olika akademiska kalendrar.

Utvärdering inför överlämningen Förifylld Group Poll, 30 min Starta denna omröstning Snabb genomgång för koordinatorn, den tillträdande projektledaren och den ansvarige assistenten innan terminen börjar.

✅ Vad Doodle erbjuder för överlämning av universitetskurser

Kapacitet Doodle Anmärkningar Group Poll för schemaläggning av flera roller 🟩 Upp till 1 000 deltagare Kalenderintegration (Google, Outlook, Apple) 🟩 Bekräftade tidsluckor läggs till automatiskt Automatisk identifiering av tidszon 🟩 Användbart vid överlämningar mellan olika campus Påminnelser via e-post 🟩 Endast e-post; inga SMS eller push-meddelanden Länk till videomötet (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Alla fyra plattformarna stöds Beskrivningar av AI-möten ⚠️ Finns i Premium-versionen Anpassad varumärkesprofil (logotyp, huvudfärg) ⚠️ Finns i Premium-versionen Group Polls that are hosted jointly 🔜 I färdplanen SMS eller push-meddelanden ❌ Ej tillgängligt

❓ Vanliga frågor

Fråga: Hur många personer kan delta i en Group Poll i samband med överlämningen av en universitetskurs? S: Doodle's Group Poll har plats för upp till 1 000 deltagare, så även en stor kurs med flera sektioner, ett fullständigt team av assistenter och båda kursledarna ryms utan problem i en enda omröstning. Institutionskoordinatorn skickar ut en länk och alla röstar.

Fråga: Vad händer om den avgående och den inkommande kursledaren befinner sig i olika tidszoner? S: Doodles automatiska tidszonsdetektering visar alla föreslagna tider i varje deltagares lokala tid. Avdelningskoordinatorn behöver inte manuellt omvandla tiderna eller lägga till en anteckning om tidszoner i inbjudan till omröstningen.

Fråga: Kan den bekräftade tiden för överlämningen av universitetskursen läggas in direkt i våra kalendrar? A: Ja. När avdelningskoordinatorn har låst den valda tiden överförs evenemanget via Doodles kalenderintegration till Google Kalender, Microsoft Outlook och Apple Kalender. Evenemanget kan innehålla en videolänk till Google Meet, Zoom, Webex eller Microsoft Teams.

Fråga: Behöver deltagarna ett Doodle-konto för att kunna rösta i omröstningen? S: Deltagarna behöver inte ha ett Doodle-konto för att rösta i en Group Poll. Avdelningskoordinatorn som skapar och hanterar omröstningen inför kursöverlämningen behöver däremot ett Doodle-konto för att skapa och låsa evenemanget.

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Använd de fem mallarna ovan för att starta din Group Poll på mindre än två minuter. Välj det scenario som passar ditt överlämningsformat, klicka på länken, lägg till platser för kandidaterna och skicka en länk till den avgående chefen, den tillträdande chefen och rekryteringsteamet. Inga e-posttrådar, ingen manuell kalenderjämförelse. Prova gratis redan idag.