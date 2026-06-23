El traspaso de un curso universitario es la reunión de transición estructurada en la que el responsable saliente del curso entrega los materiales, las rúbricas de calificación y los conocimientos institucionales al nuevo responsable antes de que comience un nuevo semestre. Para los coordinadores de departamento, reunir a todo el mundo en una misma sala (o en una videollamada) es el verdadero reto. La encuesta grupal de Doodle admite hasta 1.000 participantes, lo que la hace muy práctica incluso cuando hay un gran equipo de profesores asistentes junto con los dos responsables del curso.

🎯 Por qué es tan difícil programar los traspasos de cursos universitarios

El principal problema que conocen todos los coordinadores de departamento: los responsables de asignaturas salientes y entrantes no comparten el mismo calendario académico. El responsable saliente puede estar terminando un semestre en un sistema trimestral, mientras que el responsable entrante se encuentra a mitad de semestre en un sistema semestral. Los equipos de profesores asistentes añaden otra complicación, ya que los profesores asistentes de posgrado suelen tener que compaginar sus propios estudios, las horas de laboratorio y sus compromisos de investigación.

El resultado es un largo hilo de correo electrónico en el que todo el mundo responde «Me viene bien el martes», pero nadie se pone de acuerdo en qué martes. El coordinador del departamento acaba teniendo que cotejar manualmente tres o cuatro horarios distintos, a menudo de diferentes instituciones o campus. Para cuando se confirma una franja horaria, el margen de tiempo antes del inicio del semestre se ha reducido y la reunión de traspaso de cursos de la universidad se celebra con prisas.

Las videoconferencias agravan el problema. Es posible que el traspaso de un curso universitario tenga que realizarse a través de Google Meet, Zoom, Webex o Microsoft Teams, dependiendo de la plataforma para la que la institución de origen cuente con licencia. Coordinar la logística de la llamada, además de la propia programación, duplica la carga de trabajo del coordinador.

🛠 Cómo una encuesta de grupo resuelve el problema del traspaso de cursos universitarios

La solución de Doodle es sencilla: el coordinador del departamento crea una encuesta de grupo, propone una serie de franjas horarias posibles que cubran el intervalo entre los dos calendarios académicos y envía un enlace a cada participante. El responsable saliente del curso, el responsable entrante y cada uno de los profesores asistentes votan las franjas que les vienen bien. Sin cadenas de correos electrónicos. Sin cruces de datos manuales.

La encuesta de grupo de Doodle utiliza la detección automática de la zona horaria, por lo que, si el responsable del curso se encuentra en un campus con una zona horaria diferente, cada franja horaria se muestra automáticamente en su hora local. El coordinador del departamento no tiene que convertir las horas ni añadir ninguna advertencia a la invitación.

Una vez cerrada la votación, el coordinador del departamento bloquea la franja horaria ganadora. La integración con el calendario de Doodle añade automáticamente la reunión confirmada para el traspaso del curso universitario directamente a Google Calendar, Microsoft Outlook y Apple Calendar. El evento bloqueado puede incluir un enlace a Google Meet, Zoom, Webex o Microsoft Teams para que los participantes puedan unirse sin tener que buscar un número de teléfono al que llamar.

La función «Buscar horario» de Doodle muestra la franja horaria con mayor coincidencia entre todos los encuestados, de modo que el coordinador del departamento pueda ver de un vistazo qué franja horaria se adapta a la mayoría de las personas, en lugar de tener que revisar uno por uno los votos individuales.

⚙️ Detalles operativos para los coordinadores de departamento

Antes de enviar la encuesta de grupo, el coordinador del departamento debería establecer una serie de parámetros prácticos que garanticen que el traspaso de las asignaturas universitarias se desarrolle sin problemas.

Lista de participantes. Incluye al responsable saliente del curso, al responsable entrante y a todos los profesores asistentes que vayan a participar en el traspaso. La encuesta de grupo de Doodle admite hasta 1.000 participantes, por lo que incluso un curso grande con varias secciones y un equipo completo de profesores asistentes cabe en una sola encuesta.

Plazas para candidatos. Propón al menos entre cinco y ocho franjas horarias repartidas a lo largo de la semana anterior al inicio del curso. Ofrecer franjas horarias en días diferentes y a distintas horas del día aumenta las posibilidades de encontrar un punto de coincidencia entre dos calendarios académicos que no se ajustan perfectamente.

Duración de la reunión. Una sesión estándar de traspaso de un curso universitario suele durar entre 60 y 90 minutos. Indica la duración en la encuesta para que los participantes sepan a qué se comprometen al votar.

Plataforma de vídeo. Antes de crear el evento, comprueba qué plataforma admiten tanto el departamento como la institución del responsable designado. Las cuatro plataformas principales (Google Meet, Zoom, Webex y Microsoft Teams) se integran directamente con Doodle, por lo que el enlace aparece automáticamente en la invitación del calendario una vez reservada la franja horaria.

Recordatorios por correo electrónico. Doodle envía recordatorios por correo electrónico a los participantes, lo cual resulta útil para el traspaso de un curso universitario, ya que los profesores ayudantes, en particular, pueden votar y luego olvidarse de la fecha de la reunión a medida que se van acumulando sus propias tareas académicas.

Nota especial. Si la institución del coordinador del departamento utiliza Doodle Premium, las descripciones de las reuniones generadas por IA pueden redactar automáticamente el texto del orden del día para el traspaso de cursos universitarios, y la personalización de la imagen de marca (logotipo y color principal) garantiza que la encuesta sea coherente con las comunicaciones del departamento.

Plantillas de encuestas de grupo listas para usar para el traspaso de cursos universitarios

Utiliza cualquiera de las plantillas que aparecen a continuación para crear una encuesta de grupo para este caso con un solo clic. El enlace ya incluye el título, la descripción y la duración; solo tienes que hacer clic y tu encuesta estará lista.

Reunión inicial para el traspaso completo del curso Encuesta de grupo preconfigurada, 90 min Iniciar esta encuesta Los responsables salientes y entrantes, junto con los asistentes técnicos, se ponen de acuerdo sobre los materiales, las rúbricas y la logística del trimestre.

Incorporación de los asistentes técnicos y sesión informativa sobre sus funciones Encuesta de grupo preconfigurada, 60 min Iniciar esta encuesta Los profesores asistentes de nuevo nombramiento reciben las normas de calificación, la asignación de horarios de atención al público y las expectativas del curso.

Transferencia de materiales didácticos Encuesta de grupo preconfigurada, 60 min Iniciar esta encuesta El responsable saliente guía al responsable entrante a través de las presentaciones, las evaluaciones y las listas de lecturas.

Coordinación de traspasos entre campus Encuesta de grupo preconfigurada, 90 min Iniciar esta encuesta Los responsables de los distintos campus y los profesores asistentes confirman que el horario es el mismo en los distintos calendarios académicos.

Reunión informativa previa a la entrega anticipada Encuesta de grupo preconfigurada, 30 min Iniciar esta encuesta Reunión rápida con el coordinador, el responsable entrante y el asistente técnico principal antes de que comience el curso.

✅ Funciones de Doodle para la transición de cursos universitarios

Capacidad Garabato Notas Encuesta de grupo para la programación de múltiples funciones 🟩 Hasta 1.000 participantes Integración con calendarios (Google, Outlook, Apple) 🟩 Las franjas horarias confirmadas se asignan automáticamente Detección automática de la zona horaria 🟩 Útil para los traspasos entre campus Recordatorios por correo electrónico 🟩 Solo por correo electrónico; sin SMS ni notificaciones push Enlace al vídeo (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Compatible con las cuatro plataformas Descripciones de las reuniones sobre IA ⚠️ Disponible con la versión Premium Identidad corporativa personalizada (logotipo, color principal) ⚠️ Disponible con la versión Premium Encuestas de grupo organizadas conjuntamente 🔜 En la hoja de ruta SMS o notificaciones push ❌ No disponible

❓ Preguntas frecuentes

P: ¿Cuántas personas pueden participar en una encuesta de grupo sobre el traspaso de un curso universitario? R: La encuesta grupal de Doodle admite hasta 1.000 participantes, por lo que incluso un curso extenso dividido en varias secciones, con un equipo completo de profesores asistentes y los dos responsables del curso, cabe perfectamente en una sola encuesta. El coordinador del departamento envía un enlace y todos votan.

P: ¿Qué ocurre si los responsables de los cursos de salida y de llegada se encuentran en zonas horarias diferentes? R: La función de detección automática de husos horarios de Doodle muestra todas las franjas horarias disponibles en la hora local de cada participante. El coordinador del departamento no tiene que convertir manualmente las horas ni añadir ninguna nota sobre los husos horarios en la invitación a la encuesta.

P: ¿Se puede añadir directamente a nuestros calendarios la franja horaria confirmada para el traspaso del curso universitario? R: Sí. Una vez que el coordinador del departamento confirma la franja horaria elegida, la integración con el calendario de Doodle añade el evento a Google Calendar, Microsoft Outlook y Apple Calendar. El evento puede incluir un enlace de vídeo para Google Meet, Zoom, Webex o Microsoft Teams.

P: ¿Es necesario que los participantes tengan una cuenta de Doodle para votar en la encuesta? R: Los participantes no necesitan una cuenta de Doodle para votar en una encuesta de grupo. El coordinador del departamento que crea y gestiona la encuesta sobre el traspaso de cursos universitarios sí necesita una cuenta de Doodle para configurar y bloquear el evento.

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Utiliza las cinco plantillas anteriores para poner en marcha tu encuesta de grupo en menos de dos minutos. Elige el escenario que mejor se adapte a tu formato de traspaso, haz clic en el enlace, añade las plazas para los candidatos y envía un enlace al responsable saliente, al responsable entrante y al equipo de selección de personal. Sin cadenas de correos electrónicos ni cruces de datos manuales en el calendario. Pruébalo gratis hoy mismo.