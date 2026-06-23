En overdragelse af et universitetskursus er det strukturerede overgangsmøde, hvor en afgående kursusleder overdrager materialer, bedømmelseskriterier og institutionel viden til en tiltrædende kursusleder, inden et nyt semester begynder. For afdelingskoordinatorer er den største udfordring at få alle samlet i ét rum (eller på ét videomøde). Doodles gruppeafstemning understøtter op til 1.000 deltagere, hvilket gør den praktisk at bruge, selv når et stort team af undervisningsassistenter er involveret sammen med begge kursusledere.

🎯 Hvorfor det er så svært at planlægge overdragelser af universitetsfag

Det er et problem, som alle afdelingskoordinatorer kender til: den afgående og den tiltrædende kursusansvarlige følger ikke den samme akademiske kalender. Den afgående kursusansvarlige er måske ved at afslutte et semester i et kvartalssystem, mens den tiltrædende kursusansvarlige er midt i et semester i et semestersystem. Undervisningsassistentholdene komplicerer situationen yderligere, da de studerende undervisningsassistenter ofte skal jonglere med deres egne studier, laboratorietimer og forskningsforpligtelser.

Resultatet er en lang e-mail-tråd, hvor alle svarer »Jeg kan på tirsdag«, men ingen kan blive enige om, hvilken tirsdag der er tale om. Afdelingskoordinatoren ender med manuelt at sammenholde tre eller fire forskellige tidsplaner, ofte på tværs af forskellige institutioner eller campusser. Når et tidspunkt endelig er bekræftet, er tidsrummet inden semesterstart blevet meget kort, og universitetets kursusoverdragelsesmøde føles forhastet.

Videokonferencer forværrer problemet. En overdragelse af et universitetskursus kan være nødt til at foregå via Google Meet, Zoom, Webex eller Microsoft Teams, afhængigt af hvilken platform den afgivende institution har licens til. At koordinere de praktiske detaljer omkring opkaldet ud over selve planlægningen fordobler koordinatorens arbejdsbyrde.

🛠 Hvordan en gruppeafstemning løser problemet med overdragelsen af universitetsfag

Løsningen med Doodle er enkel: Afdelingskoordinatoren opretter en gruppeafstemning, foreslår en række mulige tidsintervaller, der dækker perioden mellem de to akademiske kalendere, og sender ét link til hver deltager. Den afgående kursusleder, den tiltrædende kursusleder og hver enkelt undervisningsassistent stemmer på de tidsintervaller, der passer. Ingen e-mail-tråd. Ingen manuel sammenligning af oplysninger.

Doodles gruppeafstemning bruger automatisk tidszone-genkendelse, så hvis den ansvarlige for kurset befinder sig på et campus i en anden tidszone, vises alle tidsintervaller automatisk i dennes lokale tid. Afdelingskoordinatoren behøver ikke at omregne tidspunkterne eller tilføje en bemærkning til invitationen.

Når afstemningen er afsluttet, låser afdelingskoordinatoren det valgte tidspunkt. Doodles kalenderintegration overfører det bekræftede møde om overdragelse af universitetskurset direkte til Google Kalender, Microsoft Outlook og Apple Kalender. Den låste begivenhed kan indeholde et link til Google Meet, Zoom, Webex eller Microsoft Teams, så deltagerne kan deltage uden at skulle lede efter et indkaldsnummer.

Doodles »Find tid«-funktion fremhæver det tidsrum, der har den største overlapning blandt alle respondenter, så afdelingskoordinatoren med et enkelt blik kan se, hvilket tidsrum der passer for flest mennesker, i stedet for at skulle gennemgå de enkelte stemmer.

⚙️ Praktiske oplysninger til afdelingskoordinatorer

Inden gruppeafstemningen sendes ud, bør afdelingskoordinatoren fastlægge nogle praktiske retningslinjer, der sikrer, at overdragelsen af universitetskurset forløber problemfrit.

Deltagerliste. Medtag den afgående kursusleder, den tiltrædende kursusleder og alle undervisningsassistenter, der skal være involveret i overdragelsen. Doodles gruppeafstemning kan rumme op til 1.000 deltagere, så selv et stort kursus med flere hold og et fuldt team af undervisningsassistenter kan rummes i én afstemning.

Kandidatpladser. Foreslå mindst fem til otte mulige tidspunkter fordelt over ugen inden semesterstart. Ved at tilbyde tidspunkter på forskellige dage og på forskellige tidspunkter af døgnet øges chancen for at finde et tidspunkt, hvor to akademiske kalendere, der ikke passer helt sammen, overlapper hinanden.

Mødets varighed. En standardoverdragelse af et universitetskursus varer mellem 60 og 90 minutter. Angiv varigheden i afstemningen, så deltagerne ved, hvad de forpligter sig til, når de stemmer.

Videoplatform. Kontroller, hvilken platform både afdelingen og den potentielle deltagers institution understøtter, inden du opretter arrangementet. Alle fire store platforme (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) er direkte integreret med Doodle, så linket vises automatisk i kalenderinvitationen, så snart tidsrummet er reserveret.

E-mail-påmindelser. Doodle sender e-mail-påmindelser til deltagerne, hvilket er nyttigt i forbindelse med overdragelsen af et universitetskursus, da især undervisningsassistenter kan stemme og derefter glemme mødedatoen, når deres egne studieopgaver tager overhånd.

Bemærkning vedrørende Premium. Hvis afdelingskoordinatorens institution bruger Doodle Premium, kan AI-baserede mødebeskrivelser automatisk udarbejde dagsordensteksten til overdragelsen af universitetskurset, og tilpasset branding (logo og primærfarve) sikrer, at afstemningen er i tråd med afdelingens kommunikation.

Klar-til-brug skabeloner til gruppeafstemninger i forbindelse med overdragelse af universitetskurser

Brug en af skabelonerne nedenfor til at oprette en gruppeafstemning til dette scenarie med et enkelt klik. Titel, beskrivelse og varighed er alle udfyldt på forhånd via linket — du skal bare klikke, så er din afstemning klar.

Startmøde vedrørende fuldstændig overdragelse af kurset Forudfyldt gruppeafstemning, 90 min. Start denne afstemning Afgående og indkommende ledere samt undervisningsassistenter koordinerer undervisningsmaterialer, bedømmelseskriterier og praktiske forhold i forbindelse med semesteret.

Indkøring af teknisk assistent og orientering om arbejdsopgaver Forudfyldt gruppeafstemning, 60 min. Start denne afstemning Nye undervisningsassistenter modtager bedømmelseskriterier, tildelte kontortider og forventninger til kurset.

Overførsel af undervisningsmateriale Forudfyldt gruppeafstemning, 60 min. Start denne afstemning Den afgående projektleder guider den tiltrædende projektleder gennem præsentationer, evalueringer og læselister.

Koordinering af overdragelser på tværs af campus Forudfyldt gruppeafstemning, 90 min. Start denne afstemning De ansvarlige for flere campusser og undervisningsassistenterne bekræfter, at der er tale om et fælles tidsrum på tværs af de forskellige akademiske kalendere.

Efterbriefing efter for tidlig overdragelse Forudfyldt gruppeafstemning, 30 min. Start denne afstemning Hurtig orientering for koordinatoren, den nye leder og den ledende undervisningsassistent inden semesterets start.

✅ Hvad Doodle tilbyder i forbindelse med overdragelse af universitetsforløb

Kapacitet Doodle Noter Gruppespørgeundersøgelse om planlægning af flere roller 🟩 Op til 1.000 deltagere Kalenderintegration (Google, Outlook, Apple) 🟩 Bekræftede tidsintervaller skubbes automatisk Automatisk registrering af tidszone 🟩 Nyttigt ved overdragelser på tværs af campus E-mail-påmindelser 🟩 Kun e-mail; ingen SMS eller push-beskeder Videolink (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Alle fire platforme understøttes Beskrivelser af AI-møder ⚠️ Fås med Premium Brugerdefineret branding (logo, primærfarve) ⚠️ Fås med Premium Gruppespørgeundersøgelser med flere værter 🔜 I køreplanen SMS eller push-beskeder ❌ Ikke tilgængelig

❓ Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål: Hvor mange personer kan deltage i en gruppeafstemning i forbindelse med overdragelsen af et universitetskursus? A: Doodles gruppeafstemning understøtter op til 1.000 deltagere, så selv et stort kursus med flere sektioner, et fuldt team af undervisningsassistenter og begge kursusledere kan nemt rummes i én enkelt afstemning. Afdelingskoordinatoren sender ét link, og alle stemmer.

Spørgsmål: Hvad sker der, hvis de ansvarlige for det udgående og det indgående kursus befinder sig i forskellige tidszoner? A: Doodles automatiske tidszone-genkendelse viser alle mulige tidspunkter i hver deltagers lokale tid. Afdelingskoordinatoren behøver ikke manuelt at omregne tidspunkterne eller tilføje en bemærkning om tidszoner til afstemningsinvitationen.

Spørgsmål: Kan det bekræftede tidspunkt for overdragelsen af universitetsforløbet indsættes direkte i vores kalendere? A: Ja. Så snart afdelingskoordinatoren har låst det valgte tidspunkt, overfører Doodles kalenderintegration begivenheden til Google Kalender, Microsoft Outlook og Apple Kalender. Begivenheden kan indeholde et videolink til Google Meet, Zoom, Webex eller Microsoft Teams.

Spørgsmål: Skal deltagerne have en Doodle-konto for at kunne stemme i afstemningen? A: Deltagerne behøver ikke en Doodle-konto for at stemme i en gruppeafstemning. Afdelingskoordinatoren, der opretter og administrerer afstemningen om overdragelsen af universitetskurset, skal dog have en Doodle-konto for at kunne oprette og låse begivenheden.

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Brug de fem skabeloner ovenfor til at oprette din gruppeafstemning på under to minutter. Vælg det scenarie, der passer til din overdragelsesproces, klik på linket, tilføj pladser til kandidaterne, og send ét link til den afgående leder, den tiltrædende leder og rekrutteringsteamet. Ingen e-mail-tråde, ingen manuel sammenligning af kalendere. Prøv det gratis i dag.