La passation d'un cours universitaire est une réunion de transition structurée au cours de laquelle le responsable sortant transmet les supports de cours, les grilles d'évaluation et les connaissances institutionnelles à son successeur avant le début d'un nouveau semestre. Pour les coordinateurs de département, le véritable défi consiste à réunir tout le monde dans une même salle (ou lors d’un même appel vidéo). Le sondage de groupe de Doodle prend en charge jusqu’à 1 000 participants, ce qui le rend pratique même lorsqu’une importante équipe d’assistants participe aux côtés des deux responsables de cours.

🎯 Pourquoi est-il si difficile de planifier les passations de cours à l'université ?

Le principal casse-tête que connaissent tous les coordinateurs de département : les responsables de cours sortants et entrants ne suivent pas le même calendrier universitaire. Il peut arriver que le responsable sortant soit en train de terminer un semestre dans un système trimestriel, tandis que le responsable entrant en est à la mi-semestre dans un système semestriel. Les équipes d’assistants d’enseignement viennent compliquer encore davantage la situation, car ces derniers doivent souvent jongler entre leurs propres cours, leurs heures de laboratoire et leurs engagements de recherche.

Il en résulte un long échange d'e-mails où chacun répond « Je suis disponible mardi », sans que personne ne parvienne à se mettre d'accord sur le mardi en question. Le coordinateur du département finit par devoir recouper manuellement trois ou quatre emplois du temps distincts, souvent issus de différents établissements ou campus. Au moment où un créneau est enfin confirmé, le délai avant le début du semestre s'est considérablement réduit et la réunion de passation des cours à l'université se déroule dans la précipitation.

La visioconférence aggrave le problème. Le transfert d'un cours universitaire peut devoir se faire via Google Meet, Zoom, Webex ou Microsoft Teams, selon la plateforme pour laquelle l'établissement d'origine dispose d'une licence. La coordination logistique de la visioconférence, qui s'ajoute à la planification proprement dite, double la charge de travail du coordinateur.

🛠 Comment un sondage de groupe permet de résoudre le problème de la passation des cours à l'université

La solution proposée par Doodle est simple : le coordinateur du département crée un sondage de groupe, propose une série de créneaux horaires possibles couvrant la période de transition entre les deux calendriers universitaires, puis envoie un lien unique à chaque participant. Le responsable sortant du cours, le responsable entrant et chaque assistant votent pour les créneaux qui leur conviennent. Pas de chaîne d'e-mails. Pas de recoupement manuel.

La fonctionnalité « Sondage de groupe » de Doodle utilise la détection automatique du fuseau horaire. Ainsi, si le responsable du cours se trouve sur un campus situé dans un fuseau horaire différent, chaque créneau s'affiche automatiquement à l'heure locale. Le coordinateur du département n'a donc pas besoin de convertir les horaires ni d'ajouter une mention dans l'invitation.

Une fois le vote terminé, le coordinateur du département verrouille le créneau retenu. L'intégration de Doodle au calendrier ajoute automatiquement la réunion de passation des cours universitaires confirmée directement dans Google Agenda, Microsoft Outlook et Apple Calendar. L'événement verrouillé peut inclure un lien vers Google Meet, Zoom, Webex ou Microsoft Teams afin que les participants puissent s'y connecter sans avoir à rechercher un numéro d'appel.

La fonctionnalité « Trouver un créneau » de Doodle met en avant le créneau présentant le plus grand nombre de recoupements parmi tous les participants, ce qui permet au coordinateur du service de voir d'un seul coup d'œil quel créneau convient au plus grand nombre de personnes, sans avoir à passer en revue chaque vote individuellement.

⚙️ Informations pratiques à l'intention des coordinateurs de service

Avant d'envoyer le sondage de groupe, le coordinateur du département doit définir certains paramètres pratiques afin d'assurer le bon déroulement de la passation des cours à l'université.

Liste des participants. Incluez le responsable sortant du cours, le responsable entrant et tous les assistants qui participeront à la passation de pouvoir. Le sondage de groupe de Doodle peut accueillir jusqu’à 1 000 participants ; ainsi, même un cours de grande envergure, composé de plusieurs sections et disposant d’une équipe complète d’assistants, peut être géré dans le cadre d’un seul sondage.

Places réservées aux candidats. Proposez au moins cinq à huit créneaux horaires répartis sur la semaine précédant le début du semestre. Proposer des créneaux à des jours et à des heures différents permet d'augmenter les chances de trouver un chevauchement entre deux calendriers universitaires qui ne coïncident pas parfaitement.

Durée de la réunion. Une séance de passation de cours universitaire standard dure entre 60 et 90 minutes. Indiquez la durée dans le sondage afin que les participants sachent à quoi s'engager lorsqu'ils votent.

Plateforme vidéo. Avant de créer l'événement, assurez-vous que la plateforme choisie est prise en charge à la fois par le service et par l'établissement du responsable désigné. Les quatre principales plateformes (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) s'intègrent directement à Doodle ; le lien apparaît donc automatiquement dans l'invitation du calendrier une fois le créneau réservé.

Rappels par e-mail. Doodle envoie des rappels par e-mail aux participants, ce qui s'avère utile lors de la passation d'un cours universitaire, car les assistants d'enseignement, en particulier, peuvent voter puis oublier la date de la réunion à mesure que leurs propres travaux universitaires reprennent.

Remarque importante. Si l'établissement du coordinateur du département utilise Doodle Premium, les descriptions de réunion générées par l'IA peuvent rédiger automatiquement le texte de l'ordre du jour pour la passation des cours universitaires, et la personnalisation de l'identité visuelle (logo et couleur principale) permet d'assurer la cohérence du sondage avec les communications du département.

Modèles de sondages de groupe prêts à l'emploi pour la passation des cours à l'université

Utilisez l'un des modèles ci-dessous pour lancer un sondage de groupe correspondant à ce scénario en un seul clic. Le titre, la description et la durée sont tous préremplis par le lien : il vous suffit de cliquer pour que votre sondage soit prêt.

Lancement de la passation complète du projet Sondage de groupe prérempli, 90 min Lancer ce sondage Les responsables sortants et entrants, ainsi que les assistants pédagogiques, se concertent sur les supports pédagogiques, les grilles d'évaluation et les aspects logistiques du semestre.

Intégration des assistants techniques et présentation de leurs fonctions Sondage de groupe prérempli, 60 min Lancer ce sondage Les assistants pédagogiques nouvellement recrutés reçoivent les critères de notation, le planning de leurs permanences et les attentes relatives au cours.

Transfert des supports pédagogiques Sondage de groupe prérempli, 60 min Lancer ce sondage Le responsable sortant guide le nouveau responsable à travers les présentations, les évaluations et les listes de lecture.

Coordination des transferts entre campus Sondage de groupe prérempli, 90 min Lancer ce sondage Les responsables des sites multiples et les assistants d'enseignement s'assurent de la cohérence des créneaux horaires entre les différents calendriers universitaires.

Bilan de la passation de pouvoir anticipée Sondage de groupe prérempli, 30 min Lancer ce sondage Réunion rapide entre le coordinateur, le responsable des nouvelles recrues et le responsable adjoint avant le début du semestre.

✅ Les fonctionnalités proposées par Doodle pour la passation des cours à l'université

Capacité Gribouillage Remarques Sondage de groupe pour la planification multi-rôles 🟩 Jusqu'à 1 000 participants Intégration avec les agendas (Google, Outlook, Apple) 🟩 Les créneaux horaires confirmés sont attribués automatiquement Détection automatique du fuseau horaire 🟩 Utile pour les transferts entre campus Rappels par e-mail 🟩 Par e-mail uniquement ; pas de SMS ni de notifications push Lien vers la visioconférence (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Les quatre plateformes sont prises en charge Descriptions des réunions sur l'IA ⚠️ Disponible avec la formule Premium Identité visuelle personnalisée (logo, couleur principale) ⚠️ Disponible avec la formule Premium Sondages de groupe organisés conjointement 🔜 Dans la feuille de route SMS ou notifications push ❌ Indisponible

❓ Foire aux questions

Q : Combien de personnes peuvent participer à un sondage de groupe organisé dans le cadre d'un cours universitaire ? R : Le sondage de groupe de Doodle peut accueillir jusqu’à 1 000 participants ; ainsi, même un cours de grande envergure, divisé en plusieurs sections, avec une équipe complète d’assistants et les deux responsables de cours, peut facilement être géré dans un seul sondage. Le coordinateur du département envoie un seul lien et tout le monde vote.

Q : Que se passe-t-il si les responsables de formation de l'entreprise d'origine et de l'entreprise d'accueil se trouvent dans des fuseaux horaires différents ? R : La fonction de détection automatique du fuseau horaire de Doodle affiche tous les créneaux horaires proposés à l'heure locale de chaque participant. Le coordinateur du service n'a donc pas besoin de convertir manuellement les horaires ni d'ajouter une note concernant les fuseaux horaires à l'invitation au sondage.

Q : Le créneau de transfert des cours universitaires confirmé peut-il être directement ajouté à nos agendas ? R : Oui. Une fois que le coordinateur du service a validé le créneau retenu, l'intégration du calendrier de Doodle transfère l'événement vers Google Agenda, Microsoft Outlook et Apple Calendar. L'événement peut inclure un lien vidéo vers Google Meet, Zoom, Webex ou Microsoft Teams.

Q : Les participants doivent-ils disposer d'un compte Doodle pour voter dans le sondage ? R : Les participants n'ont pas besoin d'un compte Doodle pour voter dans le cadre d'un sondage de groupe. En revanche, le coordinateur du département qui crée et gère le sondage relatif à la passation des cours à l'université doit disposer d'un compte Doodle pour configurer et verrouiller l'événement.

👉 Prêt à simplifier la passation de vos cours à l'université ?

Utilisez les cinq modèles ci-dessus pour lancer votre sondage de groupe en moins de deux minutes. Choisissez le scénario qui correspond à votre processus de passation de pouvoir, cliquez sur le lien, ajoutez les créneaux horaires de vos candidats, puis envoyez un seul lien à votre responsable sortant, à votre responsable entrant et à votre équipe de recrutement. Finis les échanges d'e-mails et les recoupements manuels d'agendas. Essayez-le gratuitement dès aujourd'hui.