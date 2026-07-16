La mayoría de las empresas no eligen una plataforma de coordinación: es el momento el que la elige por ellas. Según Christian Fielitz, director general de Doodle, hay tres señales recurrentes que indican que una empresa se ha quedado pequeña para las herramientas de calendario nativas de su ecosistema, como Google Calendar, Outlook o Apple Calendar: un punto de inflexión en el crecimiento, un impulso hacia la transformación con IA y el hecho de que la gente esté al borde del agotamiento. Cada una de ellas pone de manifiesto la misma carencia: los calendarios programan el tiempo, pero no lo coordinan entre equipos, sistemas y prioridades.

Aquí tienes los tres momentos, tal y como los describió el propio Fielitz en su entrevista en el programa «Vlad Catcher Show» de junio de 2026.

Señal 1: Un punto de inflexión en el crecimiento... y el punto ciego entre las distintas áreas de la empresa

El primer factor desencadenante es la velocidad. Estás creciendo rápido, o acabas de comprar una empresa, y de repente se dispara el número de personas a las que hay que coordinar.

«Cuando llegas a un punto de inflexión en el crecimiento —estás creciendo tan rápido o has comprado una empresa— y necesitas coordinarte más. Podrías decir: “Oye, puedo hacerlo con las herramientas que ya tengo en mis diferentes paquetes”, desde Microsoft hasta Google o Apple. Pero la realidad es que no puedes. Todo está muy ligado a su propio ecosistema».

Este es el punto ciego entre suites. Las herramientas de calendario funcionan de maravilla dentro de su propio entorno, pero fallan en cuanto hay que coordinarse entre ellas. Una empresa que, tras una adquisición, funciona a medias con Google Workspace y a medias con Microsoft 365 se da cuenta de esto enseguida: los calendarios no se ven entre sí, la disponibilidad está fragmentada y cada reunión entre empresas se convierte en una negociación manual.

«Cuando te encuentras en este punto de inflexión en el crecimiento, necesitas algo que una a la gente muy rápido, en consonancia con tus prioridades empresariales».

La clave está en las prioridades. A gran escala, el problema no es encontrar un hueco libre, sino reunir a las personas adecuadas rápidamente, en el orden que realmente necesita la empresa.

Señal 2: Una transformación basada en la IA: tu equipo necesita tiempo, no solo herramientas

El segundo factor desencadenante es el que casi todas las empresas están viviendo ahora mismo.

«Lo que está pasando ahora mismo en, literalmente, todas las empresas del mundo es que están intentando averiguar: ¿cómo podemos mejorar las competencias o implementar la IA en nuestra organización? Eso lleva tiempo. Se necesita tiempo para aprender, para experimentar con la IA —y experimentar es el primer paso—. Entenderla de verdad, usarla, pasar de la demostración a la implementación, y luego escalarla hasta que genere valor».

Esta es la trampa que se esconde tras la transformación hacia la IA: los directivos compran las herramientas, pero nunca dedican tiempo a ellas. La mejora de las competencias, la experimentación y el largo camino desde la demostración hasta el valor real requieren horas reservadas que no existen en una agenda repleta. Una herramienta de agenda te llenará la agenda de principio a fin sin problemas; pero no defenderá el espacio que tu equipo necesita para asimilar de verdad una nueva forma de trabajar.

Coordinar una transformación hacia la IA significa dedicar tiempo a ello de forma deliberada, y eso es un problema de coordinación, no de planificación.

Señal 3: Las personas en situación de vulnerabilidad: la brecha en la aplicación de las políticas

El tercer factor desencadenante es humano, y Fielitz no se anda con rodeos a la hora de explicar el contexto que lo provoca.

«Están pasando tantas cosas ahora mismo... Podría decirse que es el mayor cambio de la historia en la forma de trabajar de las empresas. Y eso puede hacer que te sientas abrumado, agotado, [preguntándote]: “¿Cómo voy a gestionar mi vida?”. Las empresas que se dan cuenta de que su personal está al límite —que quieren hacer más y dar más tiempo libre a sus empleados— acuden a nosotros».

Lo que piden estas empresas es muy concreto:

«"¿Me puedes ayudar a aplicar las políticas? ¿Me puedes ayudar a asegurarme de que los humanos se centren en lo que quieren hacer, en lo que se les da bien?"»

Esa es la brecha entre las políticas y su aplicación. Una empresa puede tener una política de «tiempo de concentración» de cuatro días, una norma de «miércoles sin reuniones» o una norma de «higiene de reuniones», pero una herramienta de calendario no va a hacer que se cumpla nada de eso. Las políticas están en el manual; la coordinación es lo que determina si se cumplen o se quedan en papel mojado. Cuando tu equipo está al límite, esa brecha entre la política establecida y el calendario real es lo que acaba por agobiarles.

Por qué los calendarios propios de los ecosistemas se estancan

Las tres señales tienen una misma causa principal: las herramientas de calendario están diseñadas para gestionar el tiempo de una sola persona dentro de un único ecosistema. No están pensadas para coordinar a las personas, los sistemas y las prioridades empresariales. Eso es otra cosa:

Un calendario te dice «¿cuándo estoy libre?».

Una plataforma de coordinación responde a preguntas como: «¿Cuándo deberían reunirse estas personas, en qué orden, en función de qué prioridades? ¿Y es realmente necesario que se celebre esta reunión?».

Como dice Fielitz, las soluciones actuales mantienen la coordinación «muy dentro de su propio ecosistema». En cuanto tus necesidades de coordinación traspasan ese límite —entre empresas, entre herramientas, entre las exigencias de una transformación—, te topas con un techo muy duro.

Qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir una plataforma de coordinación

Si alguno de estos tres momentos te suena, esto es lo que diferencia a una plataforma de coordinación de un calendario con unos botones extra:

Funciona en todos los ecosistemas por defecto. Reúne a los usuarios de Google, Microsoft y Apple sin obligar a nadie a usar una sola suite. Tiene en cuenta las prioridades, no solo los huecos disponibles. Se coordina en función de las prioridades de la empresa, no solo del tiempo disponible. Capaz de aplicar políticas. De hecho, puede hacer cumplir las normas sobre tiempo de concentración y buenas prácticas en las reuniones a las que te has comprometido. Se pregunta si la reunión debería celebrarse. A veces, la mejor decisión en materia de coordinación es no reunirse.

En resumen

No has dejado de usar tu calendario porque haya dejado de funcionar, sino porque tu problema de coordinación ha cambiado de forma. Los tres momentos a los que debes prestar atención:

El crecimiento o las adquisiciones ponen de manifiesto el punto ciego entre las distintas suites. La transformación hacia la IA requiere tiempo que tu agenda no te va a permitir. Las personas que viven en el margen ponen de manifiesto la brecha que existe entre las políticas y la realidad cotidiana.

Cuando se da cualquiera de estos casos, la pregunta no es «¿qué calendario?», sino «¿tenemos una capa de coordinación?».

Esto forma parte de una serie basada en la entrevista de Christian Fielitz en el programa «Vlad Catcher Show» de junio de 2026. Para tener una visión más amplia de hacia dónde se dirige la coordinación, lee el artículo principal: «El sistema operativo del tiempo». Para conocer la opinión del director general sobre cómo gestionar el coste de toda esta IA, echa un vistazo a «La computación será como el petróleo» .