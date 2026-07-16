Die meisten Unternehmen entscheiden sich nicht bewusst für eine Koordinationsplattform – ein bestimmter Moment entscheidet das für sie. Laut Christian Fielitz, dem CEO von Doodle, gibt es drei wiederkehrende Anzeichen dafür, dass ein Unternehmen über die in Ökosystemen integrierten Kalender-Tools wie Google Kalender, Outlook oder Apple Kalender hinausgewachsen ist: ein Wendepunkt im Wachstum, der Vorstoß in Richtung KI-Transformation und Mitarbeiter, die kurz vor dem Burnout stehen. Jedes dieser Anzeichen deckt dieselbe Lücke auf – Kalender planen zwar Zeit ein, koordinieren sie aber nicht über Teams, Systeme und Prioritäten hinweg.

Hier sind die drei Momente, wie Fielitz sie selbst in seinem Interview bei der „Vlad Catcher Show“ im Juni 2026 beschrieben hat.

Signal 1: Ein Wendepunkt beim Wachstum – und der blinde Fleck, der alle Bereiche betrifft

Der erste Auslöser ist das Tempo. Ihr wächst schnell oder habt gerade ein Unternehmen übernommen, und plötzlich steigt die Zahl der Mitarbeiter, die koordiniert werden müssen, sprunghaft an.

„An einem Wendepunkt im Wachstum – du wächst so schnell oder hast ein Unternehmen übernommen, dass du mehr koordinieren musst. Man könnte jetzt sagen: ‚Hey, das schaffe ich doch mit den Tools, die ich schon in meinen verschiedenen Suiten habe‘ – von Microsoft über Google bis hin zu Apple. Aber in Wirklichkeit geht das nicht. Die Tools sind sehr stark an ihr jeweiliges Ökosystem gebunden.“

Das ist die Schwachstelle bei der套件übergreifenden Zusammenarbeit. Kalender-Tools funktionieren innerhalb ihrer eigenen Systemgrenzen hervorragend, versagen aber, sobald die Koordination diese Grenzen überschreiten muss. Ein Unternehmen, das nach einer Übernahme zur Hälfte mit Google Workspace und zur Hälfte mit Microsoft 365 arbeitet, merkt das sofort: Die Kalender sehen sich gegenseitig nicht, die Verfügbarkeit ist fragmentiert und jedes unternehmensübergreifende Meeting wird zu einer manuellen Verhandlung.

„Wenn du dich an diesem Wendepunkt des Wachstums befindest, brauchst du etwas, das die Leute ganz schnell zusammenbringt – ganz im Einklang mit deinen geschäftlichen Prioritäten.“

Das Stichwort lautet: Prioritäten. Bei großem Umfang geht es nicht darum, einen freien Termin zu finden – sondern darum, die richtigen Leute schnell zusammenzubringen, und zwar in der Reihenfolge, die das Unternehmen tatsächlich braucht.

Anzeichen 2: Eine KI-Transformation – deine Mitarbeiter brauchen Zeit, nicht nur Werkzeuge

Der zweite Auslöser ist der, den fast jedes Unternehmen gerade durchmacht.

„Was gerade buchstäblich in jedem Unternehmen der Welt passiert, ist der Versuch, herauszufinden: Wie können wir unsere Mitarbeiter weiterbilden oder KI in unserem Unternehmen einführen? Das braucht Zeit. Man braucht Zeit, um zu lernen, um mit KI zu experimentieren – und das Experimentieren ist der erste Schritt. Es wirklich zu verstehen, es zu nutzen, es von der Demo über die Umsetzung bis hin zur Skalierung und schließlich zum Mehrwert zu bringen.“

Das ist die Falle bei der KI-Transformation: Die Führungskräfte kaufen die Tools, stellen aber nie die nötige Zeit dafür zur Verfügung. Weiterbildung, Experimente und der lange Weg von der Demo zum echten Mehrwert erfordern alle geschützte Zeit, die in einem vollgepackten Kalender einfach nicht vorhanden ist. Ein Kalender-Tool bucht dir gerne jeden Termin von morgens bis abends voll; es wird den Freiraum nicht verteidigen, den deine Mitarbeiter brauchen, um eine neue Arbeitsweise tatsächlich zu verinnerlichen.

Die Koordination einer KI-Transformation bedeutet, bewusst Zeit dafür zu schaffen – und das ist ein Koordinationsproblem, kein Terminplanungsproblem.

Anzeichen 3: Menschen am Rande – die Lücke bei der Durchsetzung politischer Maßnahmen

Der dritte Auslöser ist menschlicher Natur, und Fielitz spricht ganz offen über den Kontext, der dahintersteckt.

„Im Moment passiert so viel – wohl die größte Veränderung in der Arbeitswelt aller Zeiten. Und das kann dazu führen, dass man überfordert ist, ausgebrannt ist und sich fragt: ‚Wie soll ich mein Leben überhaupt noch meistern?‘ Unternehmen, die erkennen, dass ihre Mitarbeiter am Limit sind – die mehr tun und ihren Mitarbeitern Zeit verschaffen wollen –, kommen zu uns.“

Die Anfrage dieser Unternehmen ist ganz konkret:

„‚Kannst du mir helfen, die Richtlinien umzusetzen? Kannst du mir helfen, dafür zu sorgen, dass die Menschen sich auf das konzentrieren, was sie tun wollen und worin sie gut sind?‘“

Das ist die Lücke bei der Durchsetzung von Richtlinien. Ein Unternehmen kann eine Vier-Tage-„Fokuszeit“-Richtlinie, eine „Mittwochs-keine-Besprechungen“-Regel oder eine Vorgabe zur „Besprechungshygiene“ haben – aber ein Kalender-Tool setzt nichts davon durch. Richtlinien stehen im Handbuch; ob sie umgesetzt werden oder stillschweigend in Vergessenheit geraten, entscheidet sich in der Praxis. Wenn deine Mitarbeiter am Limit sind, wird die Kluft zwischen der erklärten Richtlinie und dem tatsächlichen Kalender zum entscheidenden Faktor, der sie zum Zusammenbruch bringt.

Warum Kalender, die direkt in das Ökosystem integriert sind, an ihre Grenzen stoßen

Alle drei Anzeichen haben eine gemeinsame Ursache: Kalender-Tools sind darauf ausgelegt, die Zeit einer einzelnen Person innerhalb eines Ökosystems zu verwalten. Sie sind nicht dafür gedacht, die Koordination zwischen Personen, Systemen und geschäftlichen Prioritäten zu steuern. Das ist eine ganz andere Aufgabe:

Ein Kalender gibt Antwort auf die Frage „Wann habe ich Zeit?“

Eine Koordinationsplattform gibt Antworten auf Fragen wie: „Wann sollten diese Leute zusammenkommen, in welcher Reihenfolge, mit welchen Prioritäten – und muss dieses Treffen überhaupt stattfinden?“

Wie Fielitz es ausdrückt, beschränken die bestehenden Suiten die Koordination „weitgehend auf ihr eigenes Ökosystem“. Sobald deine Koordinationsanforderungen diese Grenze überschreiten – über Unternehmen, Tools und die Anforderungen einer Transformation hinweg –, stößt man schnell an Grenzen.

Worauf du bei einer Koordinationsplattform achten solltest

Wenn dir einer der drei Punkte bekannt vorkommt, hier ist der Unterschied zwischen einer Koordinationsplattform und einem Kalender mit ein paar zusätzlichen Schaltflächen:

Standardmäßig systemübergreifend. Es bringt Nutzer von Google, Microsoft und Apple zusammen, ohne alle in eine einzige Suite zu zwingen. Prioritätsorientiert, nicht nur terminorientiert. Die Koordination richtet sich nach geschäftlichen Prioritäten, nicht nur nach freien Terminen. Richtlinienfähig. Es kann die Regeln zur Konzentrationszeit und zur Besprechungsdisziplin, zu denen du dich verpflichtet hast, tatsächlich durchsetzen. Fragt, ob das Treffen überhaupt stattfinden soll. Die beste Entscheidung bei der Koordination ist manchmal, sich gar nicht zu treffen.

Das Fazit

Du bist deinem Kalender nicht entwachsen, weil er nicht mehr funktioniert – du bist ihm entwachsen, weil sich dein Koordinationsproblem verändert hat. Die drei Momente, auf die du achten solltest:

Wachstum oder Übernahmen decken die blinden Flecken zwischen den verschiedenen Bereichen auf. Die KI-Transformation braucht Zeit, die dir dein Kalender nicht freihält. Menschen am Rande der Gesellschaft machen die Kluft zwischen Politik und gelebter Realität deutlich.

Wenn einer dieser Fälle eintritt, lautet die Frage nicht „Welcher Kalender?“, sondern „Haben wir eine Koordinationsschicht?“

Das hier ist ein Teil einer Serie, die auf dem Interview mit Christian Fielitz in der „Vlad Catcher Show“ vom Juni 2026 basiert. Um einen umfassenderen Überblick darüber zu bekommen, wohin sich die Koordination entwickelt, lies den Leitartikel: „The Operating System of Time“. Die Sichtweise des CEOs zum Umgang mit den Kosten dieser ganzen KI findest du unter „Compute Will Be Like Oil“ .