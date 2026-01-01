Większość firm nie wybiera platformy do koordynacji – to sytuacja wybiera ją za nie. Według Christiana Fielitza, prezesa Doodle, istnieją trzy powtarzające się sygnały wskazujące, że firma wyrosła już z narzędzi kalendarzowych wbudowanych w ekosystemy, takich jak Kalendarz Google, Outlook czy Kalendarz Apple: punkt zwrotny w rozwoju, impuls do transformacji opartej na sztucznej inteligencji oraz pracownicy zbliżający się do granicy wypalenia zawodowego. Każdy z nich ujawnia tę samą lukę – kalendarze pozwalają zaplanować czas, ale nie koordynują go między zespołami, systemami i priorytetami.

Oto te trzy momenty, przedstawione słowami samego Fielitza z wywiadu udzielonego w programie „Vlad Catcher Show” w czerwcu 2026 roku.

Sygnał 1: Punkt zwrotny w rozwoju — i martwy punkt między różnymi działami

Pierwszym czynnikiem jest tempo rozwoju. Szybko się rozwijasz albo właśnie przejąłeś firmę i nagle gwałtownie rośnie liczba osób, które trzeba koordynować.

„W momencie przełomowym dla rozwoju – rozwijasz się tak szybko albo przejąłeś firmę, że musisz lepiej koordynować działania. Możesz powiedzieć: »Hej, dam radę to zrobić za pomocą narzędzi, które już mam w różnych pakietach«, od Microsoftu przez Google po Apple. Ale prawda jest taka, że nie dasz rady. To wszystko działa wyłącznie w ramach ich własnych ekosystemów.”

To właśnie jest ta „ślepa plamka” między różnymi pakietami. Narzędzia kalendarzowe działają świetnie w obrębie własnego środowiska, ale zawodzą, gdy trzeba koordynować działania między nimi. Firma po przejęciu, która w połowie korzysta z Google Workspace, a w połowie z Microsoft 365, od razu się o tym przekonuje: kalendarze nie widzą się nawzajem, dostępność jest rozdrobniona, a każde spotkanie między firmami zamienia się w ręczne negocjacje.

„Kiedy znajdujesz się w tym punkcie zwrotnym rozwoju, potrzebujesz czegoś, co bardzo szybko zbliży do siebie ludzi, zgodnie z priorytetami twojej firmy.”

Kluczowe słowo to priorytety. Przy dużej skali problemem nie jest znalezienie wolnego terminu — chodzi o to, żeby szybko zebrać odpowiednich ludzi w takiej kolejności, jakiej faktycznie potrzebuje firma.

Sygnał 2: Transformacja oparta na sztucznej inteligencji — twoi pracownicy potrzebują czasu, a nie tylko narzędzi

Drugim czynnikiem wyzwalającym jest ten, z którym prawie każda firma ma teraz do czynienia.

„To, co się teraz dzieje dosłownie w każdej firmie na świecie, to próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: jak podnieść kwalifikacje pracowników albo wdrożyć sztuczną inteligencję w naszej organizacji? To wymaga czasu. Potrzebujesz czasu, żeby się uczyć, żeby poeksperymentować ze sztuczną inteligencją – a eksperymentowanie to pierwszy krok. Chodzi o to, żeby naprawdę to zrozumieć, wykorzystać, przejść od wersji demonstracyjnej przez wdrożenie, aż po skalowanie i osiągnięcie wartości.”

Oto pułapka związana z transformacją opartą na sztucznej inteligencji: kierownictwo kupuje narzędzia, ale nigdy nie rezerwuje na to czasu. Podnoszenie kwalifikacji, eksperymentowanie i długa droga od wersji demonstracyjnej do rzeczywistej wartości – to wszystko wymaga zarezerwowanego czasu, którego po prostu nie ma w przepełnionym kalendarzu. Narzędzie do planowania chętnie zapełni ci kalendarz od rana do wieczora, ale nie zapewni przestrzeni, której twoi pracownicy potrzebują, by naprawdę przyswoić sobie nowy sposób pracy.

Koordynacja transformacji opartej na sztucznej inteligencji oznacza celowe wygospodarowanie na nią czasu — a to jest problem koordynacyjny, a nie związany z planowaniem.

Sygnał nr 3: Ludzie na marginesie — luka w egzekwowaniu polityki

Trzecim czynnikiem wyzwalającym jest czynnik ludzki, a Fielitz bez ogródek mówi o kontekście, który go napędza.

„Obecnie dzieje się naprawdę wiele – to chyba największa zmiana w historii, jeśli chodzi o sposób działania firm. A to może prowadzić do przytłoczenia, wypalenia i pytań typu: »Jak w ogóle mam sobie z tym wszystkim radzić?«. Firmy, które zdają sobie sprawę, że ich pracownicy są na skraju wytrzymałości – które chcą zrobić więcej i dać swoim pracownikom trochę oddechu – zwracają się do nas.”

Te firmy mają konkretną prośbę:

„Czy możesz mi pomóc wdrożyć te zasady? Czy możesz mi pomóc zadbać o to, żeby ludzie skupiali się na tym, co chcą robić i w czym są dobrzy?”

To właśnie ta luka w egzekwowaniu zasad. Firma może mieć politykę czterech dni na skupienie się na pracy, zasadę „bez spotkań w środy” albo wytyczne dotyczące „higieny spotkań” – ale narzędzie do zarządzania kalendarzem niczego z tego nie wymusi. Zasady są zapisane w podręczniku; to właśnie w praktyce albo się sprawdzają, albo po cichu odchodzą w zapomnienie. Kiedy twoi pracownicy są na skraju wytrzymałości, to właśnie ta rozbieżność między oficjalnymi zasadami a tym, co faktycznie dzieje się w kalendarzu, staje się tym, co ich wykańcza.

Dlaczego kalendarze oparte na ekosystemach osiągnęły swój pułap

Wszystkie trzy sygnały wynikają z tej samej podstawowej przyczyny: narzędzia kalendarzowe są stworzone do zarządzania czasem jednej osoby w ramach jednego ekosystemu. Nie są przeznaczone do koordynowania działań między ludźmi, systemami i priorytetami biznesowymi. To zupełnie inna sprawa:

Kalendarz odpowiada na pytanie : „Kiedy mam wolne?”

Platforma koordynacyjna odpowiada na pytania: „Kiedy ci ludzie powinni się spotkać, w jakiej kolejności, w związku z jakimi priorytetami – i czy to spotkanie w ogóle musi się odbyć?”

Jak to ujął Fielitz, obecne pakiety oprogramowania ograniczają koordynację „w dużej mierze do własnego ekosystemu”. W momencie, gdy twoje potrzeby w zakresie koordynacji wykraczają poza tę granicę – między firmami, między narzędziami, w ramach wymagań związanych z transformacją – napotykasz na twardy sufit.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze platformy do koordynacji

Jeśli któraś z tych trzech sytuacji brzmi znajomo, oto co odróżnia platformę do koordynacji od kalendarza z dodatkowymi przyciskami:

Domyślnie działa na różnych platformach. Łączy użytkowników Google’a, Microsoftu i Apple’a, nie zmuszając nikogo do korzystania z jednego pakietu. Uwzględnia priorytety, a nie tylko dostępne terminy. Działa w oparciu o priorytety biznesowe, a nie tylko o wolne terminy. Obsługuje zasady. To narzędzie naprawdę potrafi egzekwować zasady dotyczące czasu skupienia i porządku podczas spotkań, do których się zobowiązałeś. Zastanawia się, czy to spotkanie ma sens. Czasami najlepszą decyzją koordynacyjną jest po prostu nieorganizowanie spotkania.

Podsumowując

Nie wyrosłeś z kalendarza dlatego, że przestał działać – wyrosłeś z niego, bo twój problem z koordynacją przybrał inną formę. Trzy momenty, na które warto zwrócić uwagę:

Rozwój firmy lub przejęcie ujawniają słabe punkty między różnymi działami. Transformacja oparta na sztucznej inteligencji wymaga czasu, którego twój kalendarz ci nie zapewni. Ludzie z marginesu pokazują, jak duża jest przepaść między polityką a tym, jak naprawdę wygląda życie.

Kiedy pojawi się którykolwiek z tych przypadków, pytanie nie brzmi „który kalendarz?”, tylko „czy mamy warstwę koordynacyjną?”.

To fragment serii opartej na wywiadzie z Christianem Fielitzem z programu „Vlad Catcher Show” z czerwca 2026 roku. Żeby lepiej zrozumieć, dokąd zmierza koordynacja, przeczytaj nasz flagowy artykuł: „System operacyjny czasu”. A jeśli chcesz poznać opinię prezesa na temat zarządzania kosztami całej tej sztucznej inteligencji, zajrzyj do artykułu „Obliczenia będą jak ropa” .