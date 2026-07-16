De flesta företag väljer inte själva en samordningsplattform – det är en viss händelse som avgör det åt dem. Enligt Doodles VD Christian Fielitz finns det tre återkommande tecken på att ett företag har vuxit ur de kalenderverktyg som ingår i ekosystemet, såsom Google Kalender, Outlook eller Apple Kalender: en vändpunkt i tillväxten, en satsning på AI-omställning och medarbetare som är på gränsen till utbrändhet. Var och en av dessa signaler avslöjar samma brist – kalendrar planerar tiden, men de samordnar den inte mellan team, system och prioriteringar.

Här är de tre ögonblicken, enligt Fielitz egen beskrivning från intervjun i programmet ”Vlad Catcher Show” i juni 2026.

Signal 1: En vändpunkt i tillväxten – och den övergripande blinda fläcken

Den första utlösande faktorn är hastigheten. Ni växer snabbt, eller så har ni just förvärvat ett företag, och plötsligt ökar antalet personer som behöver samordnas kraftigt.

"När man befinner sig vid en vändpunkt i tillväxten – man växer så snabbt, eller så har man förvärvat ett företag – behöver man samordna verksamheten i större utsträckning. Man kanske invänder: ’Det där kan jag väl göra med de verktyg jag redan har i mina olika programpaket’, från Microsoft till Google till Apple. Men i verkligheten går det inte. De är väldigt bundna till sina egna ekosystem.”

Det här är den systemöverskridande blinda fläcken. Kalenderverktyg fungerar utmärkt inom sina egna system, men visar sig vara bristfälliga så fort samordningen måste sträcka sig över dessa gränser. En organisation som efter ett förvärv kör hälften på Google Workspace och hälften på Microsoft 365 upptäcker detta omedelbart: kalendrarna ser inte varandra, tillgänglighetsinformationen är fragmenterad och varje möte mellan de olika företagen blir en manuell förhandling.

"När man befinner sig vid en sådan vändpunkt i tillväxten behöver man något som snabbt kan föra människor samman, i linje med företagets prioriteringar."

Nyckelordet är prioriteringar. När det gäller storskaliga projekt handlar problemet inte om att hitta en ledig tid – utan om att snabbt sammanföra rätt personer, i den ordning som verksamheten faktiskt behöver.

Tecken 2: En AI-omställning – dina medarbetare behöver tid, inte bara verktyg

Den andra utlösande faktorn är den som nästan alla företag just nu befinner sig i.

"Det som just nu pågår i bokstavligen alla företag världen över är att man försöker ta reda på: hur ska vi höja kompetensen eller införa AI i vår organisation? Det tar tid. Man behöver tid för att lära sig, för att experimentera med AI – och att experimentera är det första steget. Att verkligen förstå det, använda det, ta det från demo till implementering, vidare till skalbarhet och slutligen till mervärde."

Det här är fallgropen i AI-omställningen: ledningen köper in verktygen men avsätter aldrig tid för dem. Kompetensutveckling, experimenterande och den långa vägen från demonstration till verkligt värde kräver alla avsatta timmar som inte finns i en fullbokad kalender. Ett kalenderverktyg bokar gärna in dig från morgon till kväll, men det kommer inte att försvara det utrymme som dina medarbetare behöver för att faktiskt ta till sig ett nytt sätt att arbeta.

Att samordna en AI-omställning innebär att man medvetet avsätter tid för den – och det är ett samordningsproblem, inte ett schemaläggningsproblem.

Signal 3: Människor i utkanten – klyftan mellan politik och tillämpning

Den tredje utlösande faktorn är mänsklig, och Fielitz är tydlig när det gäller de omständigheter som ligger bakom den.

"Det händer så mycket just nu – förmodligen den största förändringen någonsin i hur företag fungerar. Och det kan leda till att man känner sig överväldigad, utbränd och [undrar]: ’Hur ska jag ens hinna med mitt liv?’ Företag som inser att deras medarbetare är på gränsen – som vill göra mer och frigöra tid för sina medarbetare – vänder sig till oss.”

De krav som dessa företag ställer är specifika:

"'Kan du hjälpa mig att tillämpa riktlinjerna? Kan du hjälpa mig att se till att människorna håller fokus på det de vill göra, det de är bra på?'"

Det är just där klyftan mellan policy och genomförande ligger. Ett företag kan ha en policy om fyra dagars koncentrationsperiod, en regel om mötesfria onsdagar eller krav på möteshygien – men ett kalenderverktyg kan inte se till att något av detta efterlevs. Riktlinjerna finns i en handbok; det är i samordningen som de antingen genomförs eller tyst dör ut. När dina medarbetare är på gränsen blir klyftan mellan den uttalade policyn och den faktiska kalendern det som knäcker dem.

Varför ekosystembaserade kalendrar har nått en gräns

Alla tre tecknen har en gemensam grundorsak: kalenderverktyg är utformade för att hantera en enskild persons tid inom ett enda ekosystem. De är inte utformade för att samordna samarbetet mellan människor, system och affärsprioriteringar. Det är en helt annan uppgift:

En kalender ger svar på frågan ”När har jag tid?”.

En samordningsplattform ger svar på frågor na: ”När ska dessa personer träffas, i vilken ordning, med vilka prioriteringar – och behöver detta möte överhuvudtaget äga rum?”

Som Fielitz uttrycker det håller de befintliga programsviten samordningen ”i hög grad inom sitt eget ekosystem”. Så fort dina samordningsbehov överskrider den gränsen – över företagsgränser, mellan olika verktyg eller i samband med de krav som en omställning ställer – stöter man snabbt på ett tak.

Vad man bör tänka på när man väljer en samordningsplattform

Om någon av dessa tre situationer låter bekant, så är det här som skiljer en samordningsplattform från en kalender med några extra knappar:

Fungerar som standard över flera ekosystem. Det förenar användare av Google, Microsoft och Apple utan att tvinga alla att använda en och samma programsviten. Prioritetsmedveten, inte bara tidslucka-medveten. Den anpassar sig efter verksamhetens prioriteringar, inte bara efter lediga tider. Stöder policyer. Den kan faktiskt se till att de regler för koncentrationstid och mötesetikett som du har åtagit dig att följa efterlevs. Frågar om mötet överhuvudtaget bör hållas. Det bästa samordningsbeslutet är ibland att inte träffas.

Sammanfattning

Du har inte vuxit ur din kalender för att den slutat fungera – du har vuxit ur den för att ditt samordningsproblem har tagit en annan form. De tre tillfällena att hålla koll på:

Tillväxt eller förvärv blottlägger den svaga punkten som sträcker sig över flera programvarusviter. AI-omställningen kräver tid som din kalender inte kan avsätta. Människor i utkanten belyser klyftan mellan politiken och den verklighet de lever i.

När något av dessa inträffar är frågan inte ”vilken kalender?” – utan ”har vi ett samordningslager?”

Detta är ett utdrag ur en serie baserad på Christian Fielitz intervju i ”Vlad Catcher Show” från juni 2026. För en bredare bild av vart koordineringen är på väg, läs huvudartikeln: The Operating System of Time. För VD:ns syn på hur man hanterar kostnaderna för all denna AI, se Compute Will Be Like Oil .