La maggior parte delle aziende non sceglie una piattaforma di coordinamento: è un momento specifico a sceglierla per loro. Secondo Christian Fielitz, CEO di Doodle, ci sono tre segnali ricorrenti che indicano che un’azienda ha ormai superato gli strumenti di calendario nativi dell’ecosistema, come Google Calendar, Outlook o Apple Calendar: un punto di svolta nella crescita, una spinta verso la trasformazione basata sull’intelligenza artificiale e il personale che sta arrivando al limite del burnout. Ognuno di questi segnali mette in luce lo stesso problema: i calendari pianificano il tempo, ma non lo coordinano tra team, sistemi e priorità.

Ecco i tre momenti, così come li ha descritti lo stesso Fielitz nell’intervista rilasciata a giugno 2026 al “Vlad Catcher Show”.

Segnale 1: Un punto di svolta nella crescita — e il punto cieco tra le diverse suite

Il primo fattore scatenante è la velocità. Stai crescendo in fretta, oppure hai appena acquisito un’azienda, e all’improvviso il numero di persone da coordinare aumenta vertiginosamente.

"Quando ti trovi a un punto di svolta nella crescita — stai crescendo così in fretta, oppure hai acquisito un'azienda e hai bisogno di coordinarti di più. Potresti obiettare: ‘Ehi, posso farlo con gli strumenti che ho già nelle mie diverse suite’, da Microsoft a Google ad Apple. Ma la realtà è che non puoi. Sono tutti strettamente legati al proprio ecosistema."

Questo è il punto debole che riguarda più suite. Gli strumenti di calendario funzionano benissimo all’interno dei propri sistemi, ma si rivelano poco efficaci non appena il coordinamento deve andare oltre i confini di questi sistemi. Un’azienda che, dopo un’acquisizione, utilizza per metà Google Workspace e per metà Microsoft 365 se ne accorge subito: i calendari non comunicano tra loro, la disponibilità è frammentata e ogni riunione tra le due aziende diventa una trattativa da gestire manualmente.

"Quando ti trovi in questo punto di svolta della crescita, hai bisogno di qualcosa che riunisca le persone molto velocemente, in linea con le tue priorità aziendali."

La parola chiave è "priorità". Quando si lavora su larga scala, il problema non è trovare uno slot libero, ma riunire rapidamente le persone giuste, nell'ordine di cui l'azienda ha effettivamente bisogno.

Segnale 2: Una trasformazione guidata dall'IA — i tuoi collaboratori hanno bisogno di tempo, non solo di strumenti

Il secondo fattore scatenante è quello che quasi tutte le aziende stanno vivendo in questo momento.

"Quello che sta succedendo in questo momento in praticamente tutte le aziende del mondo è il tentativo di capire: come possiamo migliorare le competenze o implementare l'IA nella nostra organizzazione? Ci vuole tempo. Ci vuole tempo per imparare, per sperimentare con l'IA — e sperimentare è il primo passo. Capirla davvero, usarla, portarla dalla fase di demo all'implementazione, per poi scalarla e trasformarla in valore."

Ecco la trappola nascosta nella trasformazione guidata dall’IA: i dirigenti acquistano gli strumenti ma non dedicano mai il tempo necessario. L'aggiornamento delle competenze, la sperimentazione e il lungo percorso dalla demo al valore reale richiedono tutti delle ore riservate che non esistono in un calendario strapieno. Uno strumento di gestione dell'agenda ti riempirà volentieri l'agenda da un capo all'altro, ma non difenderà lo spazio di cui i tuoi collaboratori hanno bisogno per assimilare davvero un nuovo modo di lavorare.

Coordinare una trasformazione basata sull'intelligenza artificiale significa dedicarle del tempo in modo consapevole — e questo è un problema di coordinamento, non di pianificazione.

Segnale n. 3: Le persone emarginate — il divario nell’applicazione delle politiche

Il terzo fattore scatenante è di natura umana, e Fielitz è molto chiaro sul contesto che lo determina.

"In questo momento stanno succedendo tantissime cose: probabilmente il cambiamento più grande di sempre nel modo di lavorare delle aziende. E questo può farti sentire sopraffatto, esausto, al punto da chiederti: ‘Ma come faccio a gestire la mia vita?’ Le aziende che si rendono conto che i propri dipendenti sono al limite — che vogliono fare di più e dare loro più tempo libero — si rivolgono a noi."

La richiesta di queste aziende è ben precisa:

"'Mi puoi aiutare ad applicare queste linee guida? Mi puoi aiutare a fare in modo che le persone restino concentrate su ciò che vogliono fare, su ciò in cui sono brave?'"

Ecco il divario tra le politiche e la loro applicazione. Un’azienda può avere una politica che prevede quattro giorni di “tempo dedicato al lavoro”, una regola che vieta le riunioni il mercoledì o un mandato sull’“igiene delle riunioni” — ma uno strumento di calendario non farà rispettare nulla di tutto ciò. Le politiche stanno sul manuale; è nel coordinamento che o vengono messe in pratica o muoiono in silenzio. Quando i tuoi collaboratori sono al limite, il divario tra la politica dichiarata e il calendario reale diventa proprio ciò che li fa crollare.

Perché i calendari nativi dell’ecosistema hanno raggiunto un limite massimo

Tutti e tre questi segnali hanno una causa comune: gli strumenti di calendario sono pensati per gestire il tempo di una singola persona all’interno di un unico ecosistema. Non sono pensati per coordinare persone, sistemi e priorità aziendali. Quello è un altro discorso:

Un calendario risponde alla domanda "Quando sono libero?"

Una piattaforma di coordinamento risponde a domande del tipo: «Quando dovrebbero incontrarsi queste persone, in che ordine, in base a quali priorità? E poi, questo incontro è davvero necessario?»

Come dice Fielitz, le suite esistenti mantengono il coordinamento “praticamente confinato al proprio ecosistema”. Nel momento in cui le tue esigenze di coordinamento superano quel confine — tra aziende, tra strumenti, tra le esigenze di una trasformazione — ti scontri con un limite invalicabile.

Cosa cercare in una piattaforma di coordinamento

Se uno di questi tre momenti ti suona familiare, ecco cosa distingue una piattaforma di coordinamento da un calendario con qualche pulsante in più:

È multi-ecosistema di default. Riunisce gli utenti di Google, Microsoft e Apple senza costringere nessuno a usare un'unica suite. Non si limita a considerare gli slot, ma tiene conto delle priorità. Si coordina in base alle priorità aziendali, non solo agli orari disponibili. In grado di applicare le politiche. Può davvero far rispettare le regole sul tempo dedicato alla concentrazione e sull’organizzazione delle riunioni a cui ti sei impegnato. Si chiede se la riunione debba proprio tenersi. A volte la scelta migliore in termini di coordinamento è proprio quella di non riunirsi.

In conclusione

Non hai superato il tuo calendario perché ha smesso di funzionare, ma perché il tuo problema di coordinazione ha cambiato forma. I tre momenti da tenere d’occhio:

La crescita o un'acquisizione mettono in luce il punto cieco tra le diverse suite. La trasformazione guidata dall'IA richiede tempo che il tuo calendario non ti permette di ritagliarti. Le persone ai margini mettono in luce il divario tra la politica e la realtà quotidiana.

Quando si verifica una di queste situazioni, la domanda non è “quale calendario?”, ma “abbiamo un livello di coordinamento?”.

Questo articolo fa parte di una serie tratta dall'intervista di Christian Fielitz al Vlad Catcher Show del giugno 2026. Per avere un quadro più ampio su dove sta andando il coordinamento, leggi l’articolo di punta: «Il sistema operativo del tempo». Per sapere cosa ne pensa il CEO della gestione dei costi di tutta questa IA, dai un’occhiata a «Il calcolo sarà come il petrolio» .