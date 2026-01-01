A maioria das empresas não escolhe uma plataforma de coordenação — é o momento que escolhe por elas. Segundo o CEO da Doodle, Christian Fielitz, há três sinais recorrentes de que uma empresa já superou as ferramentas de calendário nativas do ecossistema, como o Google Agenda, o Outlook ou o Calendário da Apple: um ponto de inflexão no crescimento, um impulso à transformação por IA e pessoas chegando ao limite do esgotamento. Cada um deles revela a mesma lacuna — os calendários agendam o tempo, mas não o coordenam entre equipes, sistemas e prioridades.

Aqui estão os três momentos, na própria visão do Fielitz, tirados da entrevista que ele deu ao Vlad Catcher Show em junho de 2026.

Sinal 1: Um ponto de inflexão no crescimento — e o ponto cego entre as diferentes áreas da empresa

O primeiro fator é a velocidade. Você está crescendo rápido, ou acabou de adquirir uma empresa, e, de repente, o número de pessoas que precisam ser coordenadas dispara.

"Num ponto de inflexão no crescimento — você tá crescendo tão rápido, ou adquiriu uma empresa, que precisa coordenar melhor as coisas. Você pode argumentar: ‘Ei, eu consigo fazer isso com as ferramentas que já tenho nos meus diferentes pacotes’, da Microsoft ao Google e à Apple. Mas a verdade é que não dá. Tudo fica muito restrito ao próprio ecossistema deles.”

Esse é o ponto cego entre as diferentes suítes. As ferramentas de calendário são excelentes dentro de seus próprios ambientes, mas ficam fracas assim que a coordenação precisa ultrapassar essas fronteiras. Uma empresa pós-aquisição que usa metade do Google Workspace e metade do Microsoft 365 percebe isso na hora: os calendários não se comunicam, a disponibilidade fica fragmentada e toda reunião entre as duas empresas vira uma negociação manual.

"Quando você está nesse ponto de inflexão do crescimento, precisa de algo que una as pessoas bem rápido, de acordo com as prioridades da sua empresa."

A palavra-chave é prioridades. Em grande escala, o problema não é encontrar uma vaga disponível — é reunir as pessoas certas rapidamente, na ordem que a empresa realmente precisa.

Sinal 2: Uma transformação por IA — sua equipe precisa de tempo, não só de ferramentas

O segundo fator desencadeador é aquele que quase todas as empresas estão enfrentando agora.

"O que tá rolando agora em literalmente todas as empresas do mundo é a tentativa de descobrir: como a gente pode aprimorar as competências ou implementar a IA na nossa organização? Isso leva tempo. Você precisa de tempo pra aprender, pra brincar com a IA — e brincar é o primeiro passo. Entender de verdade, usar, passar da demonstração pra implementação, pra escalar e gerar valor."

Essa é a armadilha por trás da transformação em IA: a liderança compra as ferramentas, mas nunca reserva tempo para elas. O aprimoramento de habilidades, a experimentação e o longo caminho da demonstração até o valor real exigem tempo reservado, que não existe em uma agenda lotada. Uma ferramenta de agenda fica feliz em te agendar de ponta a ponta; ela não vai defender o espaço que sua equipe precisa para realmente absorver uma nova forma de trabalhar.

Coordenar uma transformação em IA significa reservar tempo para isso de forma deliberada — e isso é um problema de coordenação, não de agendamento.

Sinal 3: Pessoas em situação de vulnerabilidade — a lacuna na aplicação das políticas

O terceiro fator desencadeador é humano, e Fielitz é bem direto sobre o contexto que o motiva.

"Tem tanta coisa acontecendo agora — provavelmente a maior mudança de todos os tempos na forma como as empresas funcionam. E isso pode fazer com que a gente se sinta sobrecarregado, esgotado, [se perguntando]: ‘Como vou dar conta da minha vida?’ As empresas que percebem que seus funcionários estão no limite — que querem fazer mais e dar mais tempo livre para a galera —, elas vêm até a gente.”

O que essas empresas pedem é bem específico:

"'Você pode me ajudar a colocar essas políticas em prática? Você pode me ajudar a garantir que as pessoas continuem focadas no que querem fazer, no que são boas?'"

Essa é a lacuna na aplicação das políticas. Uma empresa pode ter uma política de quatro dias de “tempo de concentração”, uma regra de “quarta-feira sem reuniões” ou uma diretriz de “higiene nas reuniões” — mas uma ferramenta de agenda não vai garantir que nada disso seja cumprido. As políticas ficam no manual; é na prática que elas realmente funcionam ou morrem sem alarde. Quando sua equipe está no limite, essa lacuna entre a política declarada e o que realmente acontece na agenda é o que acaba com eles.

Por que os calendários nativos do ecossistema atingem um limite

Esses três sinais têm uma causa comum: as ferramentas de calendário são feitas pra gerenciar o tempo de uma pessoa dentro de um único ecossistema. Elas não foram criadas pra coordenar a interação entre pessoas, sistemas e prioridades de negócios. Isso é outra história:

Um calendário responde à pergunta “quando estou livre?”

Uma plataforma de coordenação responde : “quando essas pessoas devem se reunir, em que ordem, com base em quais prioridades — e será que essa reunião precisa mesmo acontecer?”

Como diz o Fielitz, os pacotes de ferramentas existentes mantêm a coordenação “bem dentro do próprio ecossistema deles”. No momento em que suas necessidades de coordenação ultrapassam esse limite — entre empresas, entre ferramentas, entre as exigências de uma transformação —, o teto é bem rígido.

O que procurar em uma plataforma de coordenação

Se um desses três momentos te parecer familiar, veja o que diferencia uma plataforma de coordenação de um calendário com botões extras:

Funciona em vários ecossistemas por padrão. Reúne usuários do Google, da Microsoft e da Apple sem obrigar todo mundo a usar um único pacote de aplicativos. Leva em conta as prioridades, não só os horários disponíveis. A coordenação é feita com base nas prioridades da empresa, não só nos horários disponíveis. Compatível com políticas. Ele consegue mesmo fazer valer as regras de tempo de concentração e de bom uso das reuniões com as quais você se comprometeu. Pergunta se a reunião deve acontecer. Às vezes, a decisão mais importante em termos de coordenação é não se reunir.

Conclusão

Você não superou o seu calendário porque ele parou de funcionar — você o superou porque o seu problema de coordenação mudou de forma. Os três momentos a ficar de olho:

O crescimento ou uma aquisição revelam o ponto cego entre as diferentes soluções. A transformação por IA exige tempo que sua agenda não vai te garantir. As pessoas que vivem à margem mostram a diferença entre as políticas públicas e a realidade do dia a dia.

Quando alguma dessas situações acontecer, a questão não é “qual calendário?”, e sim “temos uma camada de coordenação?”.

Isso faz parte de uma série baseada na entrevista de Christian Fielitz no Vlad Catcher Show, em junho de 2026. Para ter uma visão mais ampla sobre para onde a coordenação está indo, dá uma olhada no artigo principal: “O Sistema Operacional do Tempo”. Para saber a opinião do CEO sobre como lidar com os custos de toda essa IA, confere “A Computação Será Como o Petróleo” .