O conselho de um sistema hospitalar é o órgão de governança responsável pela supervisão estratégica, pela prestação de contas fiduciária e pela garantia de qualidade em todas as unidades do sistema de saúde. Para um diretor de governança hospitalar, convocar esse conselho significa coordenar os diretores médicos, cujos horários clínicos variam de semana para semana, o que torna praticamente impossível definir uma data fixa com duas semanas de antecedência. A Enquete em Grupo do Doodle suporta até 1.000 convidados e permanece aberta à medida que as agendas vão se definindo, dando a cada diretor tempo para responder sem a necessidade de uma única cadeia de e-mails de acompanhamento.

🎯 Por que os diretores médicos dificultam tanto a programação das reuniões do conselho do sistema hospitalar

Os diretores médicos não são executivos que trabalham das nove às cinco. Um cirurgião cardíaco pode ficar de plantão até quinta-feira; um chefe de medicina pode passar a fazer plantão noturno no meio do mês. Quando um diretor administrativo do hospital envia um convite pelo calendário para uma reunião do conselho do sistema hospitalar com duas semanas de antecedência, metade dos membros do conselho não consegue confirmar presença, um terço aceita provisoriamente e as vagas restantes serão alteradas assim que a próxima escala clínica for divulgada.

As ferramentas tradicionais de agendamento tratam isso como um problema pontual: escolher uma data, enviar um convite, acompanhar as respostas. Esse modelo não funciona para o conselho de um sistema hospitalar, pois a restrição não é a disposição para participar, e sim a imprevisibilidade clínica. Um diretor médico realmente não sabe se estará de plantão na terça-feira proposta até que a programação seja publicada, muitas vezes apenas alguns dias antes.

O resultado é que um responsável pela governança passa horas realizando acompanhamentos manuais, remarcando reuniões do conselho de administração no último minuto ou aceitando o risco de não se atingir o quórum, pois poucos conselheiros confirmaram sua presença a tempo. Nenhum desses resultados atende às obrigações fiduciárias do conselho de administração nem ao calendário de governança do sistema de saúde.

🛠 Como funciona a enquete em grupo do Doodle para o conselho de um sistema hospitalar

A Enquete em Grupo do Doodle foi criada exatamente para esse tipo de problema de disponibilidade dinâmica. Um diretor administrativo do hospital cria uma enquete, propõe um conjunto de horários disponíveis (normalmente à noite, após o atendimento clínico, a partir das 18h nos dias úteis) e compartilha um único link com todos os médicos diretores do conselho do sistema hospitalar. Os diretores votam nos horários que lhes convêm à medida que suas agendas vão se definindo, sem que o responsável pela governança precise entrar em contato com cada um individualmente.

A Enquete em Grupo do Doodle aceita até 1.000 convidados, o que significa que um conselho de um sistema hospitalar com uma estrutura de comitês extensa, incluindo subcomitês consultivos e membros ex officio, pode participar integralmente de uma única enquete. A enquete permanece aberta até que o responsável pela governança a encerre; assim, um diretor cuja agenda só seja divulgada no décimo dia ainda poderá votar antes que o responsável pela governança defina a data.

O recurso de seleção de horário do Doodle analisa as respostas dos participantes e destaca o horário com maior número de participantes, oferecendo ao responsável pela governança uma recomendação clara, em vez de uma planilha que precise ser interpretada manualmente. A detecção automática de fuso horário do Doodle ajusta os horários exibidos para qualquer membro do conselho que participe de uma região diferente, o que é importante para sistemas de saúde com unidades em vários fusos horários.

Assim que o responsável pela governança selecionar o horário vencedor, a integração do Doodle com o calendário envia a reunião confirmada diretamente para o Google Agenda, o Microsoft Outlook ou o Calendário da Apple. Para a parte virtual de uma reunião híbrida do conselho, o responsável pela governança pode anexar um link de videoconferência do Google Meet, Zoom, Webex ou Microsoft Teams, todos os quatro integrados nativamente ao Doodle.

Os lembretes por e-mail do Doodle notificam automaticamente todos os participantes confirmados, reduzindo o número de ausências sem que o responsável pela governança precise enviar lembretes manuais antes de cada reunião do conselho do sistema hospitalar.

⚙️ Detalhes operacionais que todo responsável pela gestão hospitalar deve conhecer

Definir vagas para candidatos nas janelas pós-clínicas. Ao criar a enquete em grupo para uma reunião do conselho de um sistema hospitalar, um responsável pela governança deve propor horários que não comecem antes das 18h nos dias úteis ou nas manhãs de fim de semana, quando o volume de atendimentos clínicos é menor. Não se trata de uma configuração do Doodle, mas de uma estratégia deliberada de seleção de horários que aumenta significativamente as taxas de resposta dos médicos diretores.

Mantenha a enquete aberta por pelo menos dez dias. Na maioria dos sistemas de saúde, os escalas clínicas são publicados com uma a duas semanas de antecedência. Um responsável pela gestão hospitalar que encerrar a enquete após três dias obterá respostas apenas dos diretores cujos horários por acaso já tenham sido confirmados antecipadamente. Manter a enquete aberta por dez a quatorze dias permite obter respostas de todo o conselho assim que as escalas forem publicadas.

Use perguntas personalizadas no formulário de inscrição para registrar o formato da participação. A página de agendamento do Doodle permite incluir perguntas personalizadas no formulário de inscrição, e um diretor de governança que esteja coordenando uma reunião do conselho de um sistema hospitalar híbrido pode usar esse recurso para perguntar a cada diretor se ele pretende participar presencialmente ou por videoconferência. Esses dados são incorporados diretamente ao planejamento da capacidade das salas e do equipamento audiovisual.

Identidade visual de alto padrão para comunicações destinadas ao conselho. Os responsáveis pela gestão hospitalar que desejam que a enquete reflita a identidade do sistema de saúde podem utilizar o plano Premium do Doodle, que permite adicionar o logotipo e a cor principal da organização à interface da enquete. Isso é particularmente útil quando o conselho do sistema hospitalar inclui conselheiros externos ou membros da comunidade que talvez não reconheçam um link genérico de agendamento.

Reuniões periódicas do conselho. O Doodle oferece suporte a eventos recorrentes automáticos; assim, assim que o responsável pela governança confirmar a periodicidade das reuniões trimestrais ou mensais do conselho do sistema hospitalar, as próximas reuniões poderão ser agendadas sem a necessidade de recriar a enquete do zero a cada ciclo.

Modelos de enquetes em grupo prontos para uso para o conselho do sistema hospitalar

Use qualquer um dos modelos abaixo para iniciar uma enquete em grupo para este cenário com um único clique. O título, a descrição e a duração já vêm preenchidos pelo link — basta clicar e sua enquete estará pronta.

Revisão trimestral da estratégia pelo conselho de administração Enquete em grupo pré-preenchida, 90 min Inicie esta enquete Escolha um horário noturno para nossa reunião trimestral de revisão estratégica do conselho do sistema hospitalar.

Comitê de Qualidade e Segurança do Paciente Enquete em grupo pré-preenchida, 60 min Inicie esta enquete Vote para reservar um espaço após a sessão clínica para a reunião do comitê de qualidade e segurança do paciente do conselho.

Orientação anual sobre governança do conselho administrativo Enquete em grupo pré-preenchida, 90 min Inicie esta enquete Escolha um horário noturno para a sessão anual de orientação sobre governança do conselho do sistema hospitalar.

Análise da comissão de finanças e auditoria Enquete em grupo pré-preenchida, 60 min Inicie esta enquete Escolha uma data para que o Comitê de Finanças e Auditoria do Conselho analise os resultados financeiros trimestrais.

Reunião de emergência com a diretoria Enquete em grupo pré-preenchida, 30 min Inicie esta enquete Identifique o primeiro horário disponível para uma reunião urgente com a diretoria do sistema hospitalar.

✅ O que o Doodle oferece para o conselho do sistema hospitalar

Capacidade Rabisco Notas Enquete em grupo para até 1.000 convidados 🟩 Abrange o conselho pleno e as subcomissões Detecção automática do fuso horário 🟩 Adapta vagas para sistemas de saúde multirregionais Sincronização de calendário (Google, Outlook, Apple) 🟩 Envia a data confirmada para todas as agendas dos diretores Links para videoconferências (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Todas as quatro plataformas são compatíveis Logotipo e cores principais da marca nas pesquisas ⚠️ Disponível na versão Premium Cobrança de pagamentos via Stripe ❌ Não está disponível no momento Lembretes por SMS ou notificações push ❌ Apenas lembretes por e-mail Enquetes em grupo coorganizadas 🔜 No roteiro

❓ Perguntas frequentes

P: Um responsável pela governança do hospital pode manter a enquete do grupo aberta até que os escalas clínicas sejam publicados? R: Sim. A enquete em grupo do Doodle não tem prazo de validade obrigatório. Um responsável pela governança hospitalar pode manter a enquete aberta pelo tempo que for necessário, o que é essencial quando os médicos que fazem parte do conselho de um sistema hospitalar não podem confirmar sua disponibilidade até que sua escala de plantão seja divulgada, o que às vezes ocorre apenas alguns dias antes da data proposta para a reunião.

P: Os diretores médicos precisam ter uma conta no Doodle para votar na enquete? R: É necessário ter uma conta no Doodle para participar. O responsável pela governança do hospital deve informar isso aos diretores médicos com antecedência, para que eles possam se cadastrar antes do início da votação. A configuração leva menos de dois minutos e não requer a instalação de nenhum software.

P: Como o Doodle lida com um conselho de um sistema hospitalar cujos membros estão em fusos horários diferentes? R: A detecção automática de fuso horário do Doodle identifica a hora local de cada participante e exibe os horários disponíveis de acordo com isso. Um diretor médico que participa de uma unidade em outra região vê os horários noturnos propostos convertidos para sua hora local, reduzindo o risco de ele votar em um horário que, na verdade, corresponda às 3 da manhã em sua localidade.

P: O responsável pela governança pode anexar um link de videoconferência à reunião do conselho já confirmada? R: Sim. Assim que o responsável pela governança do hospital definir o horário a partir da enquete em grupo, ele poderá anexar um link de vídeo do Google Meet, Zoom, Webex ou Microsoft Teams diretamente no Doodle. O convite de calendário confirmado enviado a todos os membros do conselho do sistema hospitalar inclui esse link automaticamente.

👉 Pronto para simplificar o conselho administrativo do seu sistema hospitalar?

Use os cinco modelos acima para lançar sua primeira enquete em grupo em menos de três minutos. Seja para agendar uma revisão estratégica trimestral ou uma reunião de emergência, o Doodle oferece a cada diretor médico do conselho do seu sistema hospitalar a flexibilidade de votar à medida que sua agenda clínica for se definindo, além de indicar claramente o horário vencedor sem a necessidade de e-mails de acompanhamento. Experimente gratuitamente hoje mesmo.