Il consiglio di amministrazione di un sistema ospedaliero è l’organo direttivo responsabile della supervisione strategica, della responsabilità fiduciaria e della garanzia della qualità in tutte le strutture di un sistema sanitario. Per un responsabile della governance ospedaliera, convocare tale consiglio significa coordinare i direttori medici i cui turni clinici variano di settimana in settimana, rendendo quasi impossibile fissare una data definitiva con due settimane di anticipo. Il sondaggio di gruppo di Doodle supporta fino a 1.000 invitati e rimane aperto man mano che gli impegni si definiscono, dando a ogni direttore il tempo di rispondere senza bisogno di una lunga catena di email di sollecito.

🎯 Perché i medici-amministratori rendono così difficile la programmazione delle riunioni del consiglio di amministrazione del sistema ospedaliero

I direttori medici non sono dirigenti con orario d’ufficio dalle nove alle cinque. Un cardiochirurgo potrebbe essere di guardia fino a giovedì; un primario di medicina potrebbe passare al turno di notte a metà mese. Quando un responsabile amministrativo dell’ospedale invia un invito tramite calendario per una riunione del consiglio di amministrazione del sistema ospedaliero con due settimane di anticipo, metà dei membri del consiglio non è in grado di confermare la propria partecipazione, un terzo accetta in via provvisoria e i posti rimanenti cambieranno non appena verrà pubblicato il prossimo turno clinico.

Gli strumenti tradizionali di pianificazione trattano la questione come un problema una tantum: scegliere una data, inviare un invito, sollecitare le risposte. Questo modello non funziona per il consiglio di amministrazione di un sistema ospedaliero, poiché il vincolo non è la disponibilità a partecipare, ma l’imprevedibilità clinica. Un direttore medico non sa davvero se, il martedì proposto, sarà di turno fino a quando non verrà pubblicato il calendario, spesso solo pochi giorni prima.

Il risultato è che un responsabile della governance si ritrova a dedicare ore al follow-up manuale, a riprogrammare all’ultimo minuto le riunioni del consiglio di amministrazione o ad accettare il rischio di non raggiungere il quorum perché troppo pochi amministratori hanno confermato la loro presenza in tempo. Nessuna di queste situazioni è funzionale agli obblighi fiduciari del consiglio di amministrazione né al calendario di governance del sistema sanitario.

🛠 Come funziona il sondaggio di gruppo di Doodle per il consiglio di amministrazione di un sistema ospedaliero

Il sondaggio di gruppo di Doodle è stato progettato proprio per questo tipo di problema di disponibilità a rotazione. Un responsabile amministrativo dell’ospedale crea un sondaggio, propone una serie di fasce orarie candidate (in genere le fasce serali successive alle attività cliniche, dopo le 18:00 nei giorni feriali) e condivide un unico link con ogni medico membro del consiglio di amministrazione del sistema ospedaliero. I direttori votano le fasce orarie che preferiscono man mano che i loro programmi si definiscono, senza che il responsabile della governance debba contattare ciascuno di loro individualmente.

Il sondaggio di gruppo di Doodle accetta fino a 1.000 invitati, il che significa che il consiglio di amministrazione di un sistema ospedaliero con una struttura composita, comprensiva di sottocomitati consultivi e membri di diritto, può partecipare al completo a un unico sondaggio. Il sondaggio rimane aperto fino a quando il responsabile della governance non lo chiude, quindi un amministratore il cui programma non viene pubblicato fino al decimo giorno può comunque votare prima che il responsabile della governance fissi la data definitiva.

La funzione "Trova l'orario" di Doodle analizza le risposte dei partecipanti e individua la fascia oraria con la maggiore affluenza, fornendo al responsabile della governance una raccomandazione chiara anziché un foglio di calcolo da interpretare manualmente. Il rilevamento automatico del fuso orario di Doodle adatta gli orari visualizzati per i membri del consiglio di amministrazione che partecipano da una regione diversa, aspetto importante per i sistemi sanitari con strutture distribuite su più fusi orari.

Una volta che il responsabile della governance ha selezionato la fascia oraria vincente, l’integrazione con il calendario di Doodle trasferisce l’incontro confermato direttamente su Google Calendar, Microsoft Outlook o Apple Calendar. Per la parte virtuale di una riunione ibrida del consiglio di amministrazione, il responsabile della governance può allegare un link per la videoconferenza da Google Meet, Zoom, Webex o Microsoft Teams, tutti e quattro integrati nativamente con Doodle.

I promemoria via e-mail di Doodle avvisano poi automaticamente tutti i partecipanti confermati, riducendo così il numero di assenze senza che il responsabile della governance debba inviare promemoria manuali prima di ogni riunione del consiglio di amministrazione del sistema ospedaliero.

⚙️ Dettagli operativi che ogni responsabile della governance ospedaliera dovrebbe conoscere

Impostare gli slot dei candidati nelle finestre post-cliniche. Nel creare il sondaggio di gruppo per una riunione del consiglio di amministrazione di un sistema ospedaliero, un responsabile della governance dovrebbe proporre fasce orarie che inizino non prima delle 18:00 nei giorni feriali o nelle mattine del fine settimana, quando il volume di attività clinica è inferiore. Non si tratta di un’impostazione predefinita di Doodle, bensì di una strategia mirata di selezione delle fasce orarie che aumenta notevolmente i tassi di risposta dei medici membri del consiglio.

Lascia il sondaggio aperto per almeno dieci giorni. Nella maggior parte delle strutture sanitarie, i turni clinici vengono pubblicati con una o due settimane di anticipo. Un responsabile amministrativo dell’ospedale che chiuda il sondaggio dopo tre giorni raccoglierà solo le risposte dei direttori i cui turni sono stati confermati per caso in anticipo. Lasciando il sondaggio aperto per dieci-quattordici giorni, si otterrà il riscontro dell’intero consiglio di amministrazione una volta pubblicati i turni.

Utilizza domande personalizzate nella fase di registrazione per rilevare la modalità di partecipazione. La pagina di prenotazione di Doodle supporta domande personalizzate di registrazione, e un responsabile della governance che organizza una riunione del consiglio di amministrazione di un sistema ospedaliero ibrido può utilizzare questa funzione per chiedere a ciascun amministratore se intende partecipare di persona o in videoconferenza. Questi dati vengono inseriti direttamente nella pianificazione della capienza delle sale e dell'impianto audiovisivo.

Branding di alta qualità per le comunicazioni rivolte al consiglio di amministrazione. I responsabili della governance ospedaliera che desiderano che il sondaggio rifletta l’identità del sistema sanitario possono utilizzare il piano Premium di Doodle, che consente di aggiungere il logo e il colore principale dell’organizzazione all’interfaccia del sondaggio. Ciò risulta particolarmente utile quando il consiglio di amministrazione del sistema ospedaliero comprende amministratori esterni o membri della comunità che potrebbero non riconoscere un link generico per la pianificazione degli appuntamenti.

Riunioni periodiche del consiglio di amministrazione. Doodle supporta gli eventi ricorrenti automatici, quindi una volta che il responsabile della governance ha confermato la frequenza delle riunioni trimestrali o mensili del consiglio di amministrazione del sistema ospedaliero, sarà possibile programmare le riunioni future senza dover ricreare il sondaggio da zero ad ogni ciclo.

Modelli di sondaggi di gruppo pronti all’uso per il consiglio di amministrazione del sistema ospedaliero

Utilizza uno dei modelli riportati di seguito per avviare un sondaggio di gruppo relativo a questo scenario con un solo clic. Il titolo, la descrizione e la durata sono già precompilati dal link: basta cliccare e il tuo sondaggio è pronto.

Revisione trimestrale della strategia da parte del consiglio di amministrazione Sondaggio di gruppo precompilato, 90 min Avvia questo sondaggio Scegli una fascia oraria serale per la nostra riunione trimestrale del consiglio di amministrazione del sistema ospedaliero dedicata alla revisione della strategia.

Comitato per la qualità e la sicurezza dei pazienti Sondaggio di gruppo precompilato, 60 min Avvia questo sondaggio Votate per riservare uno spazio dopo la sessione clinica per la riunione della commissione per la qualità del consiglio di amministrazione e la sicurezza dei pazienti.

Sessione annuale di orientamento sulla governance del consiglio di amministrazione Sondaggio di gruppo precompilato, 90 min Avvia questo sondaggio Scegli una fascia oraria serale per la sessione annuale di orientamento sulla governance del consiglio di amministrazione del sistema ospedaliero.

Esame da parte del comitato finanziario e di revisione contabile Sondaggio di gruppo precompilato, 60 min Avvia questo sondaggio Scegliere una data in cui il comitato finanziario e di revisione del consiglio di amministrazione esamini i dati finanziari trimestrali.

Riunione informativa d'emergenza del consiglio di amministrazione Sondaggio di gruppo precompilato, 30 min Avvia questo sondaggio Individuare la prima fascia oraria disponibile per una riunione urgente con i dirigenti del sistema ospedaliero.

✅ Funzionalità di Doodle per il consiglio di amministrazione del sistema ospedaliero

Capacità Doodle Note Sondaggio di gruppo fino a 1.000 invitati 🟩 Copre la pensione completa e le sottocommissioni Rilevamento automatico del fuso orario 🟩 Adatta le fasce orarie ai sistemi sanitari multiregionali Sincronizzazione del calendario (Google, Outlook, Apple) 🟩 Inserisce la data confermata nei calendari di tutti i direttori Link ai video (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Sono supportate tutte e quattro le piattaforme Logo e colori distintivi del marchio nei sondaggi ⚠️ Disponibile con Premium Incasso dei pagamenti tramite Stripe ❌ Al momento non disponibile Promemoria via SMS o notifiche push ❌ Solo promemoria via e-mail Sondaggi di gruppo organizzati congiuntamente 🔜 Nella roadmap

❓ Domande frequenti

D: Un responsabile della governance ospedaliera può mantenere aperto il sondaggio di gruppo fino alla pubblicazione dei turni clinici? A: Sì. Il sondaggio di gruppo di Doodle non prevede una scadenza obbligatoria. Un responsabile amministrativo dell’ospedale può lasciare il sondaggio aperto per tutto il tempo necessario, il che è fondamentale quando i medici membri del consiglio di amministrazione di un sistema ospedaliero non possono confermare la propria disponibilità fino a quando non viene reso noto il loro programma di turni, a volte solo pochi giorni prima della data prevista per la riunione.

D: I direttori medici devono avere un account Doodle per votare nel sondaggio? R: Per partecipare è necessario un account Doodle. Il responsabile amministrativo dell’ospedale dovrebbe comunicarlo in anticipo ai direttori medici, in modo che possano registrarsi prima dell’apertura del sondaggio. La configurazione richiede meno di due minuti e non richiede l’installazione di alcun software.

D: In che modo Doodle gestisce un consiglio di amministrazione di un sistema ospedaliero i cui membri si trovano in fusi orari diversi? R: La funzione di rilevamento automatico del fuso orario di Doodle identifica l'ora locale di ciascun partecipante e visualizza le fasce orarie disponibili di conseguenza. Un direttore medico che partecipa da una struttura situata in un'altra regione vede le fasce orarie serali proposte convertite nella propria ora locale, riducendo così il rischio che voti per una fascia oraria che, nella sua località, corrisponde in realtà alle 3 del mattino.

D: Il responsabile della governance può allegare un link per la videoconferenza alla riunione del consiglio di amministrazione già confermata? A: Sì. Una volta che il responsabile della governance ospedaliera ha confermato la fascia oraria risultante dal sondaggio di gruppo, può allegare direttamente all’interno di Doodle un link video da Google Meet, Zoom, Webex o Microsoft Teams. L’invito al calendario confermato, inviato a tutti i membri del consiglio di amministrazione del sistema ospedaliero, include automaticamente tale link.

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Utilizza i cinque modelli riportati sopra per avviare il tuo primo sondaggio di gruppo in meno di tre minuti. Che si tratti di programmare una revisione strategica trimestrale o una riunione d’emergenza, Doodle offre a ogni direttore medico del consiglio di amministrazione del tuo sistema ospedaliero la flessibilità di votare man mano che il proprio programma clinico si definisce, e ti fornisce una data vincente chiara senza bisogno di e-mail di follow-up. Provalo gratuitamente oggi stesso.