Desde 2007, o Doodle tem a missão de ajudá-lo a recuperar o controle do seu tempo por meio de um agendamento mais inteligente - porque quem quer perder tempo com e-mails que vão e voltam?

Nossa equipe de conteúdo aborda as últimas tendências, dicas e truques para tornar seu trabalho e sua vida mais equilibrados. Se você precisa organizar uma reunião de equipe, marcar um café com um amigo ou finalmente alinhar os horários com aquele colega que está sempre "disponível no mês que vem", nós temos o que você precisa.