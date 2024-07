Em um mundo ideal, as reuniões envolveriam simplesmente a definição de uma hora e data, o envio de convites e a realização do evento. Infelizmente, o processo não é tão simples assim.

Muitas vezes, agendar reuniões envolve encontrar um horário conveniente para todas as partes, enviar inúmeros e-mails e encontrar um local adequado. De fato, 4 em 10 trabalhadores desperdiçam até 30 minutos procurando por um lugar ideal. É um processo entediante e demorado. Felizmente, não tem que ser.

Com um planejador profissional de reuniões, você pode eliminar o incômodo. Pronto para transformar seu processo de agendamento? Eis porque você deve usar o Doodle.

Integração com aplicativos populares

Doodle funciona bem com outras aplicações e ferramentas em um fluxo de trabalho de programação. O software de planejamento de eventos se integra perfeitamente com vários calendários e aplicativos de videoconferência, como Google Calendar, Microsoft Office Calendar, Microsoft Teams, Google Meet e Zoom, para facilitar o agendamento.

Ele também se integra com Zapier permitindo automatizar tarefas repetitivas sem escrever uma única linha de código. Por exemplo, você pode criar automaticamente linhas de planilhas do Google Sheets a partir de novas reservas no Doodle ou postar novos eventos Doodle em um servidor Discord.

Experimente o Doodle Configure sua conta gratuita - não é necessário cartão de crédito

Sondagens do Grupo

Que hora e data é conveniente para todos? Esta pergunta muitas vezes resulta em trocas intermináveis, adiamentos de reuniões e às vezes exasperação. Com a Doodle Group Poll, você pode evitar estas questões e encontrar um horário de reunião perfeito que funcione para todos. É assim que funciona:

Criar uma enquete e nomear o evento. Por exemplo, "reunião de atualização de status".

Indique quando você estiver disponível.

Convidar os participantes.

Você também pode definir um prazo para a votação e adicionar os detalhes da reunião para que todos fiquem na mesma página. Assim que os participantes receberem seu convite, eles só precisarão escolher uma hora e o horário mais votado se tornará automaticamente o horário da reunião.

Além disso, você pode acompanhar todos os que votaram e enviar auto-remotivos para as pessoas que não têm que garantir que todos votem. Chega de ir e vir com as pessoas sobre a disponibilidade.

Página de reservas

O envio manual de e-mails aos clientes para encontrar um horário de reunião que funcione para todas as partes pode consumir muito tempo. Com o recurso Doodle's Booking Page, você pode agendar reuniões mais rapidamente. Veja como funciona:

Conecte seu aplicativo de calendário preferido, como o Google Calendar ou o Microsoft Outlook.

Definido quando você estiver disponível.

Compartilhe seu link de calendário.

Os clientes simplesmente precisam acrescentar suas informações, selecionar seu horário de reunião preferido e a reunião aparecerá em ambos os seus calendários. E o melhor de tudo? A página de reservas permite sincronizar os dois calendários para evitar conflitos de horários e enviar lembretes aos clientes para garantir que eles não esqueçam suas reservas.

Interface de fácil utilização

Uma ferramenta de programação de conferências pode ajudá-lo a economizar tempo na organização de reuniões. Mas se tiver uma interface intimidadora ou uma curva de aprendizagem íngreme, pode não resultar em economias de tempo significativas.

O Doodle tem uma interface intuitiva tipo calendário que facilita a programação de reuniões. Uma vez que você conecte o Doodle com seu aplicativo de calendário preferido, você pode selecionar uma hora e data de reunião para criar uma reunião com apenas alguns cliques. Além disso, há um painel de controle de fácil utilização onde você pode acompanhar todas as reuniões que você tiver.

Aplicação móvel intuitiva

Cada vez mais profissionais agendam reuniões através de dispositivos móveis ou tablet. Necessidade de agendar reuniões em viagem? Doodle permite que você agende reuniões de onde quer que esteja. Além do aplicativo web, o Doodle oferece aplicativos fáceis de usar para iOS e Android que permitem que você agende reuniões e receba notificações em qualquer lugar, a qualquer hora.

Experimente grátis Não é necessário cartão de crédito

Soluções customizáveis para reuniões

Reuniões diferentes vêm com diferentes desafios de programação. Reuniões do grupo de agendamento pode ser um pesadelo logístico, especialmente quando se trabalha com inúmeros clientes ou membros da equipe. Por outro lado, agendar reuniões um-a-um pode ser difícil ao fazer malabarismos com vários calendários e agendas conflitantes.

A Doodle oferece soluções customizáveis de reunião para reuniões um-a-um e reuniões de grupo para agilizar o processo de agendamento.

Agendamento de reuniões sem problemas

A programação de reuniões com clientes e colegas pode vir com vários desafios. Quer você seja um vendedor, recrutador, freelancer ou executivo de suíte C, a Doodle pode ajudá-lo a agilizar o processo de agendamento com sua interface fácil de usar, recursos eficientes de colaboração e outras características úteis.

Pronto para agendar reuniões da maneira mais fácil? Inscreva-se hoje para um plano gratuito. Não é necessário cartão de crédito.