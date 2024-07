Dans un monde idéal, les réunions consisteraient simplement à fixer une date et une heure, à envoyer des invitations et à organiser l'événement. Malheureusement, le processus n'est pas aussi simple.

Souvent, pour planifier une réunion, il faut trouver une heure qui convienne à toutes les parties, envoyer de nombreux courriels et trouver un lieu adéquat. En fait, quatre travailleurs sur dix perdent jusqu'à 30 minutes à chercher un lieu idéal. C'est un processus fastidieux et chronophage. Heureusement, ce n'est pas une fatalité.

Grâce à un organisateur de réunions professionnel, vous pouvez vous épargner ces tracas. Prêt à transformer votre processus de planification ? Voici pourquoi vous devriez utiliser Doodle.

Intégration avec les applications les plus courantes

Doodle fonctionne bien avec d'autres applications et outils dans un flux de travail de planification. Le logiciel de planification d'événements s'intègre parfaitement à divers calendriers et applications de vidéoconférence, comme Google Calendar, Microsoft Office Calendar, Microsoft Teams, Google Meet et Zoom, afin de faciliter la planification.

Il s'intègre également à Zapier, ce qui vous permet d'automatiser les tâches répétitives sans écrire une seule ligne de code. Par exemple, vous pouvez créer automatiquement des lignes de feuilles de calcul Google Sheets à partir de nouvelles réservations dans Doodle ou poster de nouveaux événements Doodle sur un serveur Discord.

Essayer Doodle Créez votre compte gratuit - aucune carte de crédit n'est requise

Sondages de groupe

Quelle heure et quelle date conviennent à tout le monde ? Cette question est souvent à l'origine d'échanges interminables, de reports de réunions et parfois d'exaspération. Avec le de Doodle sondages de groupe, vous pouvez éviter ces problèmes et trouver une heure de réunion idéale qui convienne à tout le monde. Voici comment cela fonctionne :

Créez un sondage et nommez l'événement. Par exemple, "réunion de mise à jour du statut".

Indiquez quand vous êtes disponible.

Invitez les participants.

Vous pouvez également fixer une date limite pour le sondage et ajouter les détails de la réunion pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Une fois que les participants auront reçu votre invitation, ils n'auront plus qu'à choisir une heure et le créneau le plus voté deviendra automatiquement l'heure de la réunion.

En outre, vous pouvez garder la trace de tous ceux qui ont voté et envoyer des rappels automatiques à ceux qui ne l'ont pas fait afin de vous assurer que tout le monde vote. Fini les allers-retours avec les personnes au sujet de leur disponibilité.

Page de réservation

Envoyer manuellement des courriels aux clients pour trouver une heure de rendez-vous qui convienne à toutes les parties peut prendre beaucoup de temps. Avec la fonction Page de réservation de Doodle, vous pouvez planifier des réunions plus rapidement. Voici comment cela fonctionne :

Connectez votre application de calendrier préférée, comme Google Calendar ou Microsoft Outlook.

Déterminez quand vous êtes disponible.

Partagez le lien de votre calendrier.

Les clients n'ont qu'à ajouter leurs coordonnées, sélectionner l'heure de rendez-vous qu'ils préfèrent et la réunion apparaîtra sur vos deux calendriers. Et le meilleur dans tout cela ? Booking Page vous permet de synchroniser les deux calendriers pour éviter les conflits d'horaire et d'envoyer des rappels aux clients pour s'assurer qu'ils n'oublient pas leurs réservations.

Interface conviviale

Un outil de planification de conférences peut vous aider à gagner du temps dans l'organisation des réunions. Mais s'il présente une interface intimidante ou une courbe d'apprentissage abrupte, il risque de ne pas vous faire gagner beaucoup de temps.

Doodle dispose d'une interface intuitive de type calendrier qui facilite la planification des réunions. Une fois que vous avez relié Doodle à votre application de calendrier préférée, vous pouvez sélectionner une heure et une date de réunion pour créer une réunion en quelques clics. De plus, un tableau de bord convivial vous permet de suivre toutes les réunions que vous organisez.

Application mobile intuitive

De plus en plus de professionnels planifient des réunions via des appareils mobiles ou des tablettes. Vous avez besoin de planifier des réunions en déplacement ? Doodle vous permet de planifier des réunions où que vous soyez. Outre l'application web, Doodle propose des applications conviviales pour iOS et Android qui vous permettent de planifier des réunions et de recevoir des notifications n'importe où et n'importe quand.

Essayez gratuitemen Pas besoin de carte de crédit

Solutions de réunion personnalisables

Des réunions différentes posent des problèmes de programmation différents. La planification des réunions de groupe peut être un cauchemar logistique, en particulier lorsque l'on travaille avec de nombreux clients ou membres d'une équipe. À l'inverse, la planification de réunions individuelles peut s'avérer difficile lorsqu'il faut jongler avec plusieurs calendriers et des emplois du temps conflictuels.

Doodle propose des solutions de réunion personnalisables pour les réunions individuelles et les réunions de groupe afin de rationaliser le processus de planification.

Planification de réunions sans souci

La planification de réunions avec des clients et des collègues peut poser plusieurs problèmes. Que vous soyez vendeur, recruteur, indépendant ou cadre supérieur, Doodle peut vous aider à rationaliser le processus de planification grâce à son interface conviviale, ses fonctions de collaboration efficaces et d'autres fonctionnalités utiles.

Prêt à planifier des réunions en toute simplicité ? Souscrivez à un plan gratuit dès aujourd'hui. Aucune carte de crédit n'est requise.