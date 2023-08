Comment planifier une réunion dans Zoom

La planification d'une réunion dans Zoom est un processus simple qui vous permet de vous connecter virtuellement avec vos collègues, clients et amis.

Suivez les étapes suivantes pour organiser votre Réunion Zoom et la partager avec les participants :

Connectez-vous à Zoom

Si vous n'avez pas de compte Zoom, vous pouvez vous inscrire gratuitement. Une fois connecté, vous accédez à votre tableau de bord Zoom.

Planifier une réunion

Cliquez sur le bouton "Programmer une réunion". Vous serez dirigé vers une page où vous pourrez personnaliser les paramètres de votre réunion.

Saisissez le sujet, la description, la date et l'heure de la réunion. Vous pouvez également choisir si la réunion sera récurrente et définir un mot de passe pour plus de sécurité.

Si vous utilisez une application de calendrier comme Google Calendar ou Outlook, vous pouvez synchroniser vos réunions Zoom avec cette application pour en faciliter la gestion.

Décidez si vous voulez que la vidéo et l'audio des participants soient activés par défaut lorsqu'ils rejoignent la réunion.

Options avancées

C'est ici que vous pouvez activer des fonctions telles que l'activation des salles d'attente, l'autorisation pour les participants de se joindre à la réunion avant l'organisateur, etc.

Après avoir configuré votre réunion, vous aurez la possibilité d'ajouter les adresses électroniques des participants. Vous pouvez également copier le lien d'invitation à la réunion pour le partager par d'autres moyens.

Une fois que vous avez rempli tous les détails, cliquez sur "Enregistrer" si vous souhaitez programmer la réunion ultérieurement ou sur "Enregistrer et ajouter une autre réunion" si vous créez plusieurs réunions.

Si vous avez choisi d'ajouter les adresses électroniques des participants, ceux-ci recevront une invitation par courrier électronique contenant les détails de la réunion et le lien pour y participer.

Zoom propose diverses fonctionnalités pour rendre vos réunions attrayantes et interactives, telles que le partage d'écran, les salles de réunion et les arrière-plans virtuels.

Qu'il s'agisse d'une conférence d'affaires, d'un cours en ligne ou d'une rencontre sociale virtuelle, Zoom offre une plateforme conviviale pour se connecter avec les autres de manière transparente.